Di Medici Senza Frontiere. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Un’ustione è più di una semplice ferita: è una condanna prolungata alla sofferenza, e questo è ancora più vero a Gaza, in Palestina. Molte persone hanno ustioni estese che ricoprono ampie porzioni del loro corpo – alcuni hanno bruciato fino al 40% della loro superficie corporea totale.

Dopo oltre 19 mesi di attacchi da parte delle forze israeliane che hanno decimato il sistema sanitario di Gaza, i pazienti che soffrono di ustioni dovute all’esplosione di bombe e a metodi di cottura improvvisati si trovano con poche opzioni di cura. Poiché le autorità israeliane mantengono l’assedio su Gaza, bloccando l’accesso agli aiuti di base e alle forniture mediche e salvavita, molti pazienti sono costretti a sopportare dolori atroci con un sollievo limitato o nullo.

Nell’agosto 2024, Tayseer Mansour, 17 anni, è rimasto gravemente ustionato su tutto il corpo in un attacco israeliano che ha colpito la sua casa, uccidendo la madre e ferendo se stesso, il padre e i fratelli. È curato dalle équipe di Medici senza frontiere (MSF) all’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza.

“Sono stato gravemente ferito con ustioni di terzo grado. Sono nel reparto di degenza da più di 150 giorni. Non riesco più a muovere le mani, è molto doloroso”, racconta Mansour. “Non posso mangiare da solo o fare altro. Questo ha avuto un grande impatto su di me. Spero di riprendermi”.

Da quando le forze israeliane hanno ripreso le ostilità il 18 marzo, le équipe di MSF hanno registrato un aumento del numero di pazienti con ferite da ustioni, la maggior parte dei quali bambini. Ad aprile, nella nostra clinica di Gaza City, nel nord di Gaza, le équipe di MSF hanno visitato una media di oltre 100 pazienti con ustioni e ferite al giorno. All’ospedale Nasser, il più grande ospedale funzionante rimasto a Gaza, le équipe di MSF forniscono assistenza ai pazienti ustionati.

Da maggio 2024, le équipe di MSF che lavorano all’ospedale Nasser hanno effettuato oltre 1.000 interventi chirurgici a pazienti ustionati, il 70% dei quali erano bambini, la maggior parte dei quali di età inferiore ai cinque anni. Molti di questi bambini sono stati ustionati da esplosioni di bombe e altri dall’acqua bollente o dal combustibile usato per cucinare o riscaldarsi in rifugi di fortuna.

Le ustioni gravi richiedono cure complesse e a lungo termine, tra cui interventi chirurgici multipli, cambi quotidiani delle medicazioni, fisioterapia, gestione del dolore, sostegno psicologico e un ambiente sterile per prevenire le infezioni. Tuttavia, dopo 50 giorni in cui non sono entrati rifornimenti a Gaza a causa del blocco, le équipe di MSF sono a corto anche di antidolorifici di base, lasciando i pazienti senza un adeguato sollievo dal dolore. Allo stesso tempo, dall’inizio della guerra, solo pochissimi chirurghi a Gaza sono in grado di gestire complessi interventi di chirurgia plastica per le ustioni.

“I bambini urlano mentre siamo costretti a staccare il tessuto bruciato dalla loro pelle”, racconta il dottor Ahmad Abu Warda, responsabile delle attività mediche di MSF che lavora all’ospedale Nasser. “Ci implorano di fermarci, ma se non rimuoviamo il tessuto morto, infezioni e sepsi possono portare alla morte”. Senza sufficienti forniture mediche e con troppi pazienti che hanno bisogno di cure per le ferite da ustione, non siamo in grado di fornire un’assistenza adeguata. Stiamo solo ritardando le inevitabili infezioni”.

Se da un lato i pazienti ustionati necessitano di un elevato livello di assistenza sanitaria, dall’altro hanno bisogno di un numero di calorie giornaliere più che doppio per guarire correttamente. Poiché a Gaza non arriva cibo, i pazienti sopravvivono con quantità insufficienti di alimenti, mettendo a rischio la loro guarigione.

“Le condizioni a Gaza sono estremamente difficili. Non c’è cibo sano, carne o un’alimentazione adeguata”, dice Mansour.

“I corpi dei nostri pazienti si consumano per chiudere ferite che non guariscono mai”, dice un chirurgo di MSF. “Tayseer è in ospedale da otto mesi. In condizioni normali, sarebbe guarito in tre. Ma senza cibo, senza antidolorifici, senza acqua pulita, è bloccato in un ciclo di fallimenti di innesti, infezioni e disperazione”.

Dal dicembre 2024, le équipe di MSF che lavorano nella nostra clinica di Gaza City e nell’ospedale da campo di Deir al-Balah, così come nell’ospedale di Nasser, hanno fornito oltre 6.518 medicazioni per ustioni. Tuttavia, quasi la metà di questi pazienti non è tornata per le cure successive. Secondo l’OCHA, al 24 aprile oltre la metà delle strutture sanitarie funzionanti a Gaza si trova in aree sottoposte a ordini di evacuazione, rendendo quasi inaccessibile l’assistenza sanitaria.