Gaza: un sacco di farina costa 300 dollari

Di Action Aid. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

I prezzi dei generi alimentari stanno salendo alle stelle a Gaza, hanno riferito oggi lo staff e i partner di ActionAid, mentre il divieto totale di accesso agli aiuti aGaza continua a protrarsi per l’ottava settimana, causando gravi carenze e privando deliberatamente la popolazione dei beni di prima necessità necessari per la vita.

A più di 50 giorni da quando le autorità israeliane hanno chiuso tutti i valichi di frontiera con Gaza e hanno negato l’ingresso di cibo, medicinali e altri aiuti, i prodotti alimentari come carne, frutta, uova e latticini sono quasi esauriti e non sono più disponibili per l’acquisto nei mercati, e i pochi articoli rimasti da comprare sono saliti a prezzi mai visti prima.

Oggi a Deir Al Balah un sacco di farina costava 300 dollari, secondo lo staff di ActionAid, mentre nel nord il prezzo sarebbe arrivato a 500 dollari. La produzione di cibo all’interno di Gaza è praticamente impossibile, con terreni e infrastrutture agricole in gran parte distrutti dai bombardamenti o sotto il controllo dell’esercito israeliano.

La maggior parte delle persone sopravvive con un solo pasto al giorno, prevalentemente costituito da pasta, riso o cibo in scatola. La scarsità di cibo e la mancanza di varietà nella dieta della gente sta avendo un impatto negativo: secondo l’UNOCHA, a marzo più di 3.700 bambini sono stati ricoverati per cure di malnutrizione acuta, con un aumento dell’80% rispetto al mese precedente. Il personale dell’ospedale di Al-Awda, gestito da Al-Awda, partner di ActionAid, afferma di vedere un numero sempre maggiore di donne in gravidanza e in allattamento che soffrono di malnutrizione moderata o grave e che la maggior parte dei bambini nasce sottopeso.

Tasneem, che lavora con la Palestinian NGOs Network (PNGO), un’organizzazione ombrello di 30 ONG palestinesi e partner di ActionAid Palestine, ha dichiarato che la situazione a Gaza è la peggiore mai vista in oltre 18 mesi di guerra.

“Per oltre 50 giorni, non è stato permesso l’ingresso di un solo camion che trasportasse cibo, medicine o aiuti umanitari. Questo ha spinto Gaza in una delle crisi umanitarie più catastrofiche della storia recente”. Secondo l’UNOCHA, questa è la situazione più difficile che Gaza abbia affrontato in oltre 18 mesi, e per noi che la viviamo è ancora peggio di quanto le parole possano descrivere.

“La situazione alimentare è insopportabile. Le famiglie sono ricorse alla macinazione della pasta secca solo per ottenere la farina, appena sufficiente per fare un pezzo di pasta o una pagnotta per nutrire i propri figli. Tutte le panetterie di Gaza hanno chiuso perché non c’è più farina, né verdure, né carne, né latte, né uova… sono mesi che non vediamo cibo fresco”.

“I prezzi di quel poco che è rimasto sono saliti alle stelle, al di là di quanto chiunque possa permettersi. E la verità è che la maggior parte delle persone non ha un reddito da quasi due anni. La minaccia di una vera e propria carestia non è più solo un avvertimento, ma è davvero arrivata.

“Stiamo assistendo alla lenta morte di una popolazione sotto assedio. La gente muore per malnutrizione. Diabetici, malati di cancro e altri malati cronici stanno perdendo la vita semplicemente perché non possono accedere ai farmaci essenziali. Migliaia di feriti sono lasciati senza le cure mediche urgenti di cui hanno bisogno.

“L’assedio sta schiacciando tutti, ma soprattutto i più vulnerabili: donne, bambini, anziani e persone con disabilità. Sono loro a pagare il prezzo più alto di questa disumanità. Chiediamo alla comunità internazionale – a ogni governo, a ogni attore umanitario e a ogni persona che crede ancora nei diritti umani – di agire. Chiediamo un cessate il fuoco immediato. Chiediamo che l’occupazione [israeliana] apra tutti i valichi e permetta l’ingresso di aiuti umanitari salvavita, subito”.

Continuando a rifiutare qualsiasi aiuto a Gaza, le autorità israeliane stanno agendo in flagrante violazione del diritto umanitario internazionale, oltre che in violazione di un ordine del tribunale mondiale di consentire l’ingresso di aiuti salvavita. Siamo chiari: questa è una campagna di fame ed equivale a una punizione collettiva della popolazione di Gaza. Il cibo non deve mai essere usato come arma di guerra.

Riham Jafari, coordinatore delle attività di advocacy e comunicazione di ActionAid Palestina, ha dichiarato: “Stiamo esaurendo i modi per lanciare l’allarme, mentre le conseguenze dello spaventoso e oltraggiosamente illegale blocco degli aiuti da parte delle autorità israeliane diventano sempre più evidenti. La gente sta già lottando per trovare qualcosa da mangiare; la fame di massa è all’orizzonte. Si tratta di una crisi del tutto evitabile e interamente causata dall’uomo, che si aggrava di giorno in giorno”.

“Cosa sta aspettando il mondo? Quando verrà dichiarata ufficialmente una vera e propria carestia a Gaza sarà già molto, troppo tardi. È ora di agire adesso. Le parole non bastano: i leader mondiali devono intraprendere azioni tangibili per fare pressione sulle autorità israeliane affinché riprendano il flusso di aiuti a Gaza e garantiscano una fine permanente della guerra, immediatamente”.