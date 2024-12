UNICEF: Gaza è diventata un cimitero per bambini

Articolo pubblicato originariamente su Electronic Intifada. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Nora Barrows – Friedman

Foto di copertina: L’esercito israeliano costringe le famiglie palestinesi a fuggire da Beit Lahiya, nel nord di Gaza, verso accampamenti di tende di fortuna a Gaza City, 10 dicembre. Hadi DaoudImmagini APA

La campagna di sterminio sistematico, sfollamento forzato, distruzione e fame condotta da Israele nel nord di Gaza è ora giunta alla sua decima settimana, mentre attacchi aerei e massacri vengono perpetrati in tutte le aree dell’enclave costiera.

I palestinesi nel nord di Gaza hanno subito ulteriori ondate di sfollamenti forzati questa settimana, poiché le forze israeliane hanno ordinato a circa 5.500 persone che si rifugiavano nelle scuole di Beit Lahiya di trasferirsi a Gaza City.

Il giornalista Ibrahim al-Khalili ha riferito dal nord di Gaza mentre le persone venivano costrette a partire, sotto il fuoco dei carri armati israeliani, il 5 dicembre.

Le Nazioni Unite dichiarano che circa 8.000 persone sono state forzatamente trasferite a Gaza City dalle aree settentrionali dalla fine di novembre.

L’11 dicembre, un attacco israeliano a Beit Lahiya ha ucciso almeno 20 persone che vivevano nella casa a più piani della famiglia Abu Tarabish.

Martedì, l’esercito israeliano ha bombardato un edificio residenziale a Beit Hanoun, nell’angolo nord-orientale di Gaza, uccidendo 25 persone e ferendone decine.

L’ufficio stampa del governo di Gaza ha dichiarato che “l’esercito dell’occupazione sapeva che questo edificio residenziale ospitava decine di civili sfollati, e che la maggior parte di essi erano bambini e donne sfollati dalle loro case e dai quartieri residenziali civili.”

A Beit Lahiya, le forze israeliane hanno compiuto una serie di massacri dentro e intorno all’ospedale Kamal Adwan negli ultimi giorni.

Venerdì 6 dicembre, Israele ha lanciato un altro attacco contro l’ospedale stesso, sparando anche direttamente su un’ambulanza vicino al complesso ospedaliero. Squadre sul campo dell’Euro-Med Human Rights Monitor hanno riportato che le truppe israeliane hanno usato detenuti palestinesi come scudi umani, “costringendoli ad avvisare il personale ospedaliero che tutte le persone sfollate e gli accompagnatori dei pazienti dovevano lasciare i locali e dirigersi verso aree controllate dalle forze israeliane. Molti sono stati arrestati all’arrivo, mentre altri sono stati costretti a fuggire verso un checkpoint nell’area dell’Amministrazione Civile [un corpo militare israeliano] e infine a Gaza City.”

Israele ha bombardato i dintorni dell’ospedale mentre ordinava al personale medico e ai pazienti di andarsene, secondo Euro-Med. L’assedio è durato diverse ore, lasciando tra le 30 e le 50 persone morte nelle strade e nelle case vicine.

Una delegazione chirurgica indonesiana è stata anch’essa evacuata con la forza dall’ospedale dall’esercito israeliano, lasciando l’ospedale senza un solo chirurgo. Secondo il direttore dell’ospedale, il dottor Hussam Abu Safiya, quattro membri del suo staff medico sono stati uccisi e molti altri feriti.

Abu Safiya ha aggiunto che le forze israeliane hanno preso di mira i generatori di ossigeno, lasciando solo due chirurghi inesperti a gestire i casi critici. Nonostante la loro limitata esperienza, hanno iniziato a eseguire interventi chirurgici per salvare 20 persone in condizioni critiche.

Meno di 24 ore dopo che i droni israeliani hanno bombardato l’ospedale Kamal Adwan, le forze israeliane lo hanno attaccato di nuovo, uccidendo Mahmoud Abu al-Aish, un ragazzo di 16 anni su una sedia a rotelle, mentre si dirigeva al reparto di radiologia, secondo il ministero della salute di Gaza. Hussam Abu Safiya ha riferito sabato che Israele ha preso di mira l’unità di terapia intensiva e i reparti chirurgici, oltre ai dipartimenti di ingegneria e manutenzione. Gli attacchi hanno ferito tre bambini, incluso uno che era già ricoverato, ha detto.

Ha descritto l’assalto come barbaro. Secondo Euro-Med Human Rights Monitor, 22 palestinesi, inclusi bambini, sono stati uccisi nell’assalto, e quasi 20 hanno riportato ustioni.

Intorno alle 18:00, velivoli israeliani ed elicotteri d’attacco “hanno lanciato più missili contro le tende degli sfollati a Mawasi Khan Younis, un’area che Israele sostiene essere una zona umanitaria sicura. Le persone sfollate sono state bruciate vive nelle loro tende di fortuna,” ha dichiarato Euro-Med.

Basandosi sui dettagli raccolti dalla squadra sul campo dell’organizzazione per i diritti umani, l’esercito israeliano “ha deliberatamente preso di mira i civili.”

Euro-Med afferma che “Israele ha prima ordinato l’evacuazione di una parte dell’area, e un elicottero israeliano ha lanciato un missile contro le persone sfollate mentre evacuavano. I raid sono stati successivamente ripetuti in un’area di 700 metri, colpendo direttamente le tende degli sfollati e incendiandole.”

Il direttore di Gaza di Medical Aid for Palestinians ha dichiarato che l’attacco ad al-Mawasi “ha dimostrato ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza dagli attacchi militari israeliani. Le persone lì vivono in uno stato costante di paura e angoscia psicologica, perseguitate dal fatto che non c’è un posto dove rifugiarsi.”

Parlando con il ministero della salute di Gaza, Abu Safiya ha detto che l’ospedale è stato colpito con oltre 100 bombe proiettile insieme a droni quadricotteri, che hanno sparato a ogni finestra sul lato ovest dell’edificio dell’ospedale.

Nella prima settimana di dicembre, l’ospedale Kamal Adwan ha subito più di 10 attacchi diretti, ferendo oltre 22 persone, incluso il personale medico.

Le forze israeliane hanno ripetutamente attaccato l’ospedale indonesiano, anch’esso a Beit Lahiya, durante la scorsa settimana, ferendo tre membri del personale medico e sei pazienti l’8 dicembre.

Il 10 dicembre, il ministero della salute ha emesso un appello urgente a nome del personale e dei pazienti dell’ospedale indonesiano, affermando che 60 pazienti feriti rischiano la morte a causa della mancanza di cibo e acqua.

“La situazione umanitaria all’interno dell’ospedale è diventata estremamente pericolosa, poiché ai feriti mancano i bisogni di base, il che aumenta la loro sofferenza nelle difficili condizioni imposte dalle forze di occupazione,” ha aggiunto il ministero della salute.

Attacchi incessanti su Gaza centrale

Nel centro di Gaza, Israele ha preso di mira le aree di Nuseirat, al-Bureij e Deir al-Balah.

Almeno cinque palestinesi sono stati uccisi l’11 dicembre a Nuseirat e Deir al-Balah mentre velivoli israeliani bombardavano Gaza centrale.

Le Nazioni Unite hanno riferito che 34 palestinesi, tra cui almeno sei bambini, sono stati uccisi il 6 dicembre in un attacco israeliano a un edificio residenziale nel campo profughi di Nuseirat.

L’8 dicembre, almeno 11 palestinesi, inclusi bambini, sono stati uccisi e i corpi fatti a pezzi quando Israele ha bombardato una casa ad al-Bureij.

A Nuseirat, quattro bambini – tre maschi e una femmina tra i 5 e gli 11 anni – sono stati uccisi il 4 dicembre vicino a un punto di distribuzione alimentare locale mentre erano in fila per un pasto, secondo l’UNICEF.

L’agenzia per l’infanzia ha dichiarato: “Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana per quasi 14 mesi ormai, Gaza non è stata altro che un inferno in terra. Nessun bambino dovrebbe sopportare tali atrocità e carneficine, e nessun genitore dovrebbe seppellire il proprio figlio.”

“Gaza è diventata un cimitero per bambini e famiglie,” ha aggiunto l’UNICEF.

“La risposta umanitaria complessiva a Gaza è sull’orlo del collasso totale. Le vite di praticamente tutti i bambini sono a rischio o sono state distrutte da traumi, perdite e privazioni inimmaginabili. La loro sicurezza e l’accesso agli aiuti umanitari essenziali non vengono garantiti come esplicitamente richiesto dal diritto internazionale.”

Gli attacchi dentro e intorno a Deir al-Balah hanno ucciso cinque membri di una famiglia, inclusi bambini, domenica mattina presto mentre dormivano in un campo per sfollati.

Quattro bambini sono stati uccisi a Maghazi lunedì mentre giocavano davanti alla loro casa. Il nostro collaboratore Abubaker Abed ha documentato gli attacchi ripetuti da parte di aerei da guerra, elicotteri e carri armati israeliani a Maghazi, Nuseirat, al-Bureij e intorno a Deir al-Balah negli ultimi giorni.

A Rafah, nel sud di Gaza, Israele ha attaccato un gruppo di palestinesi in fila per comprare farina domenica, uccidendo 10 persone.

La fame si intensifica

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che la combinazione di ostacoli all’accesso agli aiuti con “ostilità in corso, il crollo dell’ordine pubblico e della sicurezza, la quasi totale mancanza di ingressi di beni commerciali e i prezzi esorbitanti delle poche merci di base ancora disponibili sul mercato hanno contribuito a un deterioramento della diversità alimentare” in tutta Gaza.

A novembre, pane e legumi hanno dominato le diete familiari per il secondo mese consecutivo, con quasi nessun consumo di verdure, carne e uova, hanno aggiunto le Nazioni Unite. Un recente sondaggio condotto dall’agenzia UNICEF ha mostrato che quasi il 100 percento dei bambini “tra i 6 e i 23 mesi di età, e delle donne in gravidanza e in allattamento a Gaza City, Deir al-Balah e Khan Younis, non soddisfa il minimo livello di diversità alimentare,” definito come “ricevere alimenti da almeno quattro dei sette gruppi alimentari.”

L’agenzia ONU per i diritti sessuali e riproduttivi ha emesso un rapporto questa settimana che afferma che quasi 50 dei suoi camion, carichi di attrezzature e forniture per la salute riproduttiva, inclusi medicinali che prevengono emorragie durante il parto, tende, assorbenti igienici monouso, kit igienici e generatori, sono bloccati al confine, in attesa di entrare a Gaza.

Alcuni camion sono fermi dall’inizio di settembre, affermano le Nazioni Unite. Solo il 41 percento dei movimenti di aiuti pianificati dall’ONU è stato facilitato a novembre; nessuno è stato permesso nel nord di Gaza.

Enfatizzare la comunità

Infine, come facciamo sempre, vogliamo condividere immagini di persone che esprimono sfida e resilienza di fronte alla campagna di distruzione di Israele.

Questa settimana, Translating Falasteen e il Sameer Project, gruppi locali sui social media e di aiuto, hanno onorato i lavoratori della sanità nel Nord di Gaza.

Questi lavoratori sono per lo più volontari, che ricevono salari irregolari e scarsi, e Translating Falasteen e il Sameer Project hanno distribuito denaro in buste. Il narratore dice: “Oggi è il giorno 430 della guerra. E nonostante le circostanze difficili, stanno creando speranza. E pulendo le nostre strade a Gaza, Gaza sarà, Dio volendo, ancora più bella di quanto lo fosse un tempo. I lavoratori della sanità sono quelli che creano speranza dopo 400 giorni.”