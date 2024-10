Articolo pubblicato originariamente su Human Rights Watch.

Foto di copertina: Muhammad Haitham Hammad, un bambino di 6 anni con paralisi cerebrale, e sua madre, Marwa Atef Khalil Hammad, 27 anni, in una tenda dopo essere stati sfollati in seguito all’ordine dell’esercito israeliano di evacuare i civili dal nord di Gaza verso il sud, 5 settembre 2024. Muhammad soffre di crisi epilettiche ricorrenti e non aveva accesso regolare alle sue medicine. © 2024 Ahmad AL lulu per Human Rights Watch

Armi esplosive e blocco illegale infliggono gravi traumi e sofferenze

Gli attacchi del governo israeliano e il blocco illegale contro Gaza hanno inflitto profonde sofferenze ai bambini con disabilità e le armi esplosive hanno lasciato molti altri con disabilità permanenti.

L’assedio in corso a Gaza causa danni sproporzionati ai bambini con disabilità, che già si trovavano in una situazione precaria, e sono particolarmente a rischio di danni psicologici duraturi.

I Paesi dovrebbero sospendere i trasferimenti di armi finché le sue forze commettono impunemente gravi violazioni delle leggi di guerra, tra cui restrizioni illegali agli aiuti e attacchi agli ospedali.

Gli attacchi del governo israeliano e il blocco illegale contro Gaza hanno inflitto profondi traumi e sofferenze ai bambini palestinesi, specialmente a quelli con disabilità, ha dichiarato Human Rights Watch in un rapporto pubblicato oggi. L’uso massiccio di armi esplosive da parte dell’esercito israeliano ha causato gravi lesioni che hanno provocato disabilità permanenti e cicatrici per tutta la vita ai bambini di Gaza.

Il rapporto di 83 pagine, “Hanno distrutto ciò che era dentro di noi”: Children with Disabilities Amid Israel’s Attacks on Gaza”, documenta che i bambini che hanno acquisito una disabilità e quelli che già ne avevano una a Gaza si trovano ad affrontare una situazione di sicurezza precaria e ulteriori difficoltà, poiché lottano per rispettare i frequenti ordini di evacuazione dell’esercito israeliano e la mancanza di un efficace preavviso degli attacchi. L’assedio in corso a Gaza, l’ostruzione illegale degli aiuti umanitari, l’uso della fame come arma di guerra, il danneggiamento e la distruzione degli ospedali causano danni sproporzionati ai bambini con disabilità, che lottano per accedere a cure e forniture mediche disperatamente necessarie, dispositivi di assistenza, cibo e acqua. Sono particolarmente a rischio di danni psicologici duraturi.

“Gli attacchi illegali dell’esercito israeliano e la negazione degli aiuti stanno danneggiando e traumatizzando i palestinesi in tutta Gaza, ma i bambini con disabilità stanno affrontando minacce sempre più gravi alla loro vita e sicurezza”, ha dichiarato Emina Ćerimović, direttrice associata per i diritti dei disabili di Human Rights Watch. “I Paesi che forniscono sostegno militare a Israele dovrebbero sospendere i trasferimenti di armi finché le sue forze commettono impunemente gravi violazioni delle leggi di guerra, tra cui restrizioni illegali agli aiuti e attacchi agli ospedali”.

L’uso di armi esplosive da parte dell’esercito israeliano in aree densamente popolate aumenta il rischio di attacchi illegalmente indiscriminati, ha dichiarato Human Rights Watch. I membri delle famiglie e gli operatori sanitari riferiscono che gli attacchi israeliani che hanno danneggiato case, scuole, ospedali e centri commerciali, senza preavviso, hanno causato la morte, gravi ferite e disabilità permanenti ai bambini.

Per il rapporto, Human Rights Watch ha intervistato 20 familiari di bambini disabili, un bambino disabile e 13 operatori medici e umanitari. Human Rights Watch ha esaminato le cartelle cliniche di diversi bambini disabili e oltre 50 video e fotografie che mostrano le conseguenze degli attacchi documentati in questo rapporto.

Leila al-Kafarna, madre di tre figli, ha raccontato che un ordine di evacuazione israeliano ha spinto la sua famiglia da Beit Hanoun a Deir al-Balah, dove credeva di essere al sicuro. Invece, il 24 ottobre 2023, un attacco israeliano ha colpito il centro commerciale del mercato centrale del campo profughi di Nuseirat, ferendo suo figlio Malek, di 13 anni, che ha perso il braccio sinistro. La donna ha raccontato che non c’è stato alcun preavviso:

“Il missile [munizione] stava colpendo il supermercato e io ho perso conoscenza. … Mi sono svegliata e tenevo ancora la mano di mio figlio, così ho iniziato a correre … e poi ho sentito come se mio figlio fosse leggero, come se non ci fosse peso sul braccio. Allora ho guardato e non ho visto mio figlio vicino a me, e allora ho scoperto che tenevo solo il suo braccio”.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) ha riferito che migliaia di bambini di Gaza hanno acquisito una disabilità a causa di ferite causate da armi esplosive dal 7 ottobre 2023. Prima di allora, 98.000 bambini di Gaza avevano già una disabilità. Alcuni di questi bambini e i loro familiari hanno descritto le difficoltà incontrate nella fuga, soprattutto in assenza di avvisi preventivi o di dispositivi di assistenza e data la pesante distruzione che hanno dovuto attraversare.

Ghazal, una ragazza di 15 anni affetta da paralisi cerebrale, ha raccontato di aver perso i suoi dispositivi di assistenza in un attacco alla sua casa a Gaza City l’11 ottobre: “Ero un peso per loro [la mia famiglia], un carico in più insieme alle loro cose. Non riuscivo a trovare alcun mezzo di trasporto. Mi sono arresa e mi sono seduta a terra in mezzo alla strada, piangendo. Ho detto loro di andare avanti senza di me”.

Il blocco di Gaza da parte del governo israeliano, le restrizioni sugli aiuti umanitari, compresi i medicinali e le forniture mediche, e le severe restrizioni su chi può lasciare Gaza per le cure sono particolarmente dannosi per i bambini, compresi quelli con disabilità. I bambini feriti che hanno urgente bisogno di cure mediche immediate hanno sopportato tempi di attesa lunghissimi e sono stati sottoposti a interventi chirurgici senza anestesia, aggravando il loro trauma. I bambini che necessitano di cure mediche continue sono rimasti senza accesso regolare per quasi un anno.

I bambini disabili che necessitano di una dieta specifica sono a rischio particolarmente elevato di malnutrizione e fame. Le restrizioni israeliane sulle forniture d’acqua e la distruzione delle infrastrutture idriche e igieniche di Gaza colpiscono in modo sproporzionato i bambini con disabilità.

Come se non bastasse, i bambini disabili subiscono danni psicologici a causa delle violenze e delle privazioni subite o di cui sono stati testimoni, compreso il trauma per la perdita dei genitori.

A settembre 2024, il Ministero della Sanità di Gaza ha riferito che più di 41.000 palestinesi, tra cui più di 16.750 bambini, sono stati uccisi dal 7 ottobre.

Sia il diritto umanitario internazionale che il diritto internazionale dei diritti umani prevedono la protezione delle persone con disabilità, compresi i bambini, durante i conflitti armati. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata da Israele nel 2012, obbliga gli Stati firmatari a prendere “tutte le misure necessarie”, in conformità con il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani, per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di conflitto armato. L’incapacità dell’esercito israeliano di fornire procedure di evacuazione adattabili per i bambini con disabilità viola i loro diritti ai sensi della Convenzione e aumenta la probabilità di ulteriori lesioni o addirittura di morte.

L’adozione di “tutte le misure necessarie” per garantire la sicurezza e la protezione delle persone con disabilità durante i conflitti armati comporterebbe anche l’accesso ai mezzi necessari per la loro sopravvivenza, tra cui cibo, acqua, farmaci, assistenza sanitaria e dispositivi di assistenza, tutti elementi che sono stati per lo più assenti a Gaza a causa del blocco.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Germania e altri Stati membri dell’Unione Europea, così come altri alleati di Israele, dovrebbero condannare specificamente gli abusi israeliani che causano danni particolari ai bambini palestinesi, tra cui l’uso di armi esplosive in aree popolate, l’assedio di Gaza e le restrizioni agli aiuti umanitari, e gli attacchi illegali agli ospedali e ai trasporti medici.

Questi governi dovrebbero adottare sanzioni mirate e altre misure per spingere il governo israeliano a rispettare i suoi obblighi internazionali e, in particolare, a rispondere alle esigenze dei bambini palestinesi con disabilità. Dovrebbero inoltre collaborare con le autorità palestinesi ed egiziane per identificare i bambini disabili che necessitano di cure mediche all’estero e facilitare la loro evacuazione per le cure.

Gli Stati Uniti, la Germania e altri Paesi che continuano a fornire armi e assistenza militare a Israele rischiano di essere complici di crimini di guerra e gravi violazioni dei diritti umani.

“Le autorità israeliane devono intervenire immediatamente per porre fine alle morti, alle ferite e alle sofferenze ingiuste dei bambini, in particolare di quelli con disabilità”, ha dichiarato Ćerimović. “I governi dovrebbero adottare con urgenza misure per spingere il governo israeliano a rispettare i suoi obblighi legali per prevenire ulteriori atrocità e per garantire il rispetto dei diritti dei bambini con disabilità e di tutti gli altri”.