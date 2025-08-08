Articolo pubblicato originariamente su Save The Children. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Più di quattro donne su 10 (43%) in gravidanza e in allattamento che si sono rivolte alle cliniche di Save the Children a Gaza nel mese di luglio erano malnutrite, e le madri hanno chiesto scorte di latte artificiale per garantire che i loro bambini possano essere nutriti in caso di morte, ha dichiarato Save the Children.

Delle 747 donne sottoposte a screening da Save the Children nella prima metà di luglio, 323 (43%) erano malnutrite [1], con un impatto sulla loro capacità di nutrire i neonati, un numero quasi triplo rispetto a marzo, quando il governo di Israele ha imposto un assedio totale su Gaza.

Da aprile, il personale dei due centri di assistenza sanitaria primaria di Save the Children che operano a Gaza ha riferito di un aumento mensile del numero di donne incinte e che allattano al seno trovate malnutrite, con cibo, acqua e carburante quasi del tutto indisponibili. Una cattiva alimentazione e la malnutrizione durante la gravidanza possono causare anemia, pre-eclampsia, emorragia e morte nelle madri, portare alla nascita di bambini nati morti, con basso peso alla nascita, crescita stentata e ritardi nello sviluppo.

Secondo quanto riferito, le madri malnutrite che non possono allattare al seno danno ai loro bambini bottiglie d’acqua o acqua mescolata con ceci macinati o tahina. Il latte artificiale non può entrare a Gaza a causa dell’assedio imposto dal governo israeliano sulle forniture.

Gli esperti di salute a livello globale promuovono l’allattamento al seno per proteggere la salute dei bambini e migliorare la sopravvivenza, soprattutto nei primi mesi di vita. Oltre alla nutrizione essenziale, fornisce anticorpi che proteggono da malattie comuni come diarrea, polmonite e infezioni. Ma a Gaza sono stati segnalati casi di madri che faticano a produrre latte materno a causa della fame, dello stress e della disidratazione.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, a Gaza ci sono 55.000 donne incinte [3]. Più di 70.000 bambini sotto i cinque anni e 17.000 donne incinte o in fase di allattamento stanno affrontando una malnutrizione acuta, secondo l’autorità umanitaria globale sulle crisi di fame, la Classificazione Integrata della Fase di Sicurezza Alimentare (IPC) [4] che ha avvertito che “lo scenario peggiore della carestia si sta attualmente verificando” a Gaza.

Ahmad Alhendawi, direttore regionale di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa orientale, ha dichiarato:

“Le madri arrivano alle nostre cliniche affamate, esauste e terrorizzate che i loro bambini non sopravvivano. Alcune chiedono latte artificiale per poter nutrire il loro bambino anche in caso di morte. Queste sono realtà che nessuna madre dovrebbe mai affrontare”.

“Sappiamo che lo stress estremo può interrompere l’allattamento al seno e che gli incessanti bombardamenti aerei e l’essere in una zona di guerra comportano un’enorme quantità di angoscia: lo sfollamento e la fame a Gaza stanno avendo un impatto devastante sulle madri. Molte donne sono malnutrite, ma cercano comunque di nutrire i loro bambini. Sostenere le madri nell’allattamento al seno può essere un intervento salvavita sia per la madre che per il bambino”.

“Quando i bambini non hanno cibo, il loro corpo inizia a spegnersi dopo pochi giorni. Smettono di mangiare, perdono energia e iniziano a deperire. Alla fine i loro organi iniziano a cedere e diventano pericolosamente vulnerabili alle infezioni. La malnutrizione è curabile e i bambini possono guarire, ma solo se li raggiungiamo in tempo. L’assedio all’ingresso degli aiuti a Gaza deve essere urgentemente rimosso. Con processi e percorsi di ingresso sufficienti, sicuri e prevedibili, le organizzazioni umanitarie sanno come far arrivare l’assistenza giusta alle persone in tempo per salvare vite umane. Qualsiasi altra cosa, qualsiasi cosa in meno, è una pericolosa distrazione che sta costando alle madri i loro bambini, ai bambini le loro madri e, nel “migliore dei casi”, sta minando la crescita, lo sviluppo e il futuro dei bambini. Se il mondo non agisce ora, altri bambini moriranno a causa di questa crisi prevenibile e causata dall’uomo”.

Il Ministero della Salute di Gaza ha riferito che dall’inizio della guerra, nell’ottobre 2023, sono morte 180 persone per cause legate alla malnutrizione, tra cui 93 bambini, di cui almeno 25 sono morti a luglio, mentre la malnutrizione sta assumendo una traiettoria pericolosa.

Save the Children chiede al governo di Israele di rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale e di consentire l’accesso totale a tutti gli aiuti, compreso il sostegno all’allattamento al seno e, nel caso di coloro che non hanno altra scelta, l’ingresso di latte artificiale e delle forniture e dei servizi essenziali necessari per il loro uso appropriato. I bambini già devastati dalla guerra non devono essere lasciati senza i mezzi per sopravvivere.

Save the Children lavora a Gaza da decenni, gestendo centri di assistenza sanitaria primaria e fornendo servizi essenziali a bambini, madri e famiglie, tra cui lo screening e il trattamento della malnutrizione. Siamo pronti a incrementare gli aiuti salvavita insieme ai nostri partner. I nostri team distribuiscono acqua, gestiscono spazi a misura di bambino e aree per madri e bambini dove le donne incinte e che allattano possono ricevere supporto per la nutrizione e l’alimentazione infantile e assistenza psicosociale. Abbiamo anche allestito centri di apprendimento temporanei per aiutare i bambini a proseguire gli studi.