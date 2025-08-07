Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Mohammad Hesham Huraini

Foto di copertina: Awdah al-Hathaleen è stato giustiziato dal colono israeliano estremista Yinon Levy davanti a una telecamera nel villaggio di Umm al-Khair, a Masafer Yatta, nelle colline di Hebron Sud. (Foto: Consiglio comunale di Masafir Yatta/Wikimedia Commons)

Awdah Hathaleen è stato ucciso dal colono israeliano Yinon Levy in pieno giorno. Il colpevole è libero, mentre il corpo di Awdah è tenuto in ostaggio dall’esercito israeliano. Il villaggio di Umm al-Khair sta attuando uno sciopero della fame per recuperare il suo corpo.

Nel villaggio di Umm al-Khair, a Masafer Yatta, la violenza dei coloni israeliani è degenerata in un altro atto di omicidio a sangue freddo il 28 luglio. È stato compiuto in pieno giorno sotto l’occhio vigile e l’implicito appoggio delle forze di occupazione israeliane.

Al mattino, i coloni dell’avamposto illegale israeliano di Karmel hanno preso d’assalto il villaggio e hanno iniziato a spianare la terra palestinese. Tra di loro c’era Yinon Levy, un noto estremista colono con una lunga storia di azioni di terrore contro i palestinesi nelle colline meridionali di Hebron. Mentre gli abitanti del villaggio opponevano resistenza all’attacco della loro terra, Yinon Levy ha aperto il fuoco. Sono stati sparati due proiettili. Uno di essi ha trapassato il petto del nostro amato amico, attivista, insegnante e difensore dei diritti umani, Awdah al-Hathaleen. È immediatamente caduto a terra.

Awdah, da sempre sostenitore della giustizia e della resistenza non violenta, è stato portato in ospedale da un’ambulanza israeliana. Ma era troppo tardi. È stato dichiarato morto prima ancora di raggiungere il pronto soccorso. Non si è trattato di un semplice omicidio, ma di un’esecuzione, compiuta da un colono noto alle autorità israeliane, la cui violenza è stata a lungo documentata e tollerata dallo Stato che lo protegge. Ad Awdah non è stato permesso di essere portato in un’ambulanza palestinese, il che ha significato che la sua famiglia e la sua comunità non si sono potute avvicinare a lui. È così che l’umiliazione continua.

Nello stesso attacco è stato ferito anche il cugino di Awdah, Ahmad al-Hathaleen. Mentre si ergeva con sfida per impedire al bulldozer dei coloni di distruggere la terra della sua famiglia, l’autista ha speronato la pesante macchina contro la parte superiore del corpo di Ahmad, lasciandogli gravi contusioni e traumi.

Nonostante, o forse proprio a causa, della gravità del crimine commesso dal colono e della quantità di prove schiaccianti – con l’esecuzione ripresa in video – le forze israeliane non sono arrivate sul posto per arrestare l’assassino. In realtà, sono arrivate solo ore dopo, e poi si sono consultate con l’assassino e hanno seguito le sue istruzioni. Yinon Levy ha scelto di indicare quattro palestinesi, tra cui i cugini di Awdah e due attivisti della solidarietà internazionale, segnalandoli per l’arresto. I soldati hanno seguito gli ordini del colono e hanno finito per arrestare sei persone del villaggio.

Più tardi, quella sera, abbiamo appreso che Levy è stato brevemente preso in custodia, per poi essere rilasciato meno di 24 ore dopo. È stato messo agli arresti domiciliari, come se avesse commesso un reato minore, invece di un omicidio a sangue freddo che si aggiunge a una serie di atti violenti.

Vale la pena notare che Yinon Levy è attualmente sanzionato da almeno otto Paesi per il suo coinvolgimento nella violenza e nel terrore dei coloni. Originariamente il numero era di nove, ma gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni a Levy dopo l’insediamento di Donald Trump, inviando un messaggio lampante: gli Stati Uniti continueranno a sostenere incondizionatamente la pulizia etnica e la violenza coloniale dei coloni.

Confiscare i morti

Ma questa non è la conclusione della tragedia. Perché la nostra tragedia non finisce con il martirio di Awdah.

Quella notte, le forze israeliane hanno lanciato un raid punitivo nel villaggio di Umm al-Khair. In un palese atto di punizione collettiva, le forze armate hanno preso in custodia 13 palestinesi, tutti parenti di Awdah. Anche in questo caso, nessuna accusa, nessuna prova, nessun motivo. Questo ha fatto salire a 17 il numero di uomini rapiti quel giorno. Tutto questo è avvenuto mentre la famiglia era in lutto, il che avrebbe dovuto garantire loro privacy e rispetto. Ma i soldati hanno fatto irruzione nelle loro case, hanno terrorizzato i loro figli e li hanno separati dai loro genitori durante il raid.

“Per vivere a Umm al-Khair bisogna avere due cose: pazienza e speranza. Non si può vivere senza speranza”.

Awdah Hathaleen

Come se non bastasse, la polizia israeliana si è rifiutata di restituire il corpo di Awdah alla sua famiglia a meno che non vengano rispettate condizioni draconiane, tra cui quella che il funerale non deve superare i 15 partecipanti e il divieto di allestire una tenda funebre per permettere alla comunità di venire a rendere omaggio alla famiglia. Queste misure hanno lo scopo di svilire i palestinesi, mettere a tacere il loro dolore e cancellare la memoria comunitaria.

La famiglia di Awdah ha giustamente rifiutato queste richieste degradanti.

Quello che è accaduto a Umm al-Khair il 28 luglio non è un incidente isolato. È il riflesso di un sistema di apartheid violento in cui le milizie dei coloni operano impunemente e lo Stato facilita i loro crimini. È un sistema che valuta la vita dei palestinesi come sacrificabile e premia gli assassini con l’immunità.

Awdah al-Hathaleen non era solo una vittima, ma un simbolo di fermezza. Era un padre di tre figli, un vicino di casa e un difensore della sua terra e del suo popolo. Si impegnava a dare il benvenuto a tutti nel suo villaggio. Nelle sue parole: “Questa è un’oppressione. Non dovete arrendervi. I risultati potrebbero richiedere anni e anni e anni. Quindi dovete essere pazienti”. Per vivere a Umm al-Khair bisogna avere due cose: pazienza e speranza. Non si può vivere senza speranza”.

Il suo omicidio è un crimine non solo contro la sua famiglia e il suo villaggio, ma contro l’umanità e l’idea stessa di giustizia. Questa brutalità ha lo scopo di colpire la pazienza e la speranza. Il tempo per agire è passato da tempo, ma non è troppo tardi.

Facciamo appello alla comunità internazionale, ai media, alle organizzazioni per i diritti umani e alle persone di coscienza: non lasciate che la morte di Awdah sia sepolta nel silenzio. Dovete usare la vostra voce e fare qualcosa. Dovete usare il vostro corpo, mobilitare la vostra comunità e battervi per ciò che è giusto.

Pronunciate il nome di Awdah. Condividete la sua foto. Chiedete giustizia. Esponete il sistema di apartheid che lo ha ucciso. Siate solidali con il popolo di Masafer Yatta, che ogni giorno continua a resistere alla pulizia etnica, al furto di terra e alla violenza coloniale.

Ma la pazienza ha i suoi limiti

Non posso lasciare questa lettera qui, perché il corpo di Awdah non è ancora stato rilasciato e la violenza dei coloni continua. Sebbene non abbiamo la possibilità di controllare il risultato, abbiamo la nostra dignità.

Il 31 luglio, oltre 70 donne di Umm Al-Khair, alcune giovani di 13 anni e altre di oltre 70, hanno iniziato uno sciopero della fame. La loro richiesta è semplice e giusta: la restituzione del corpo di Awdah al-Hathaleen.

Le autorità israeliane continuano a trattenere il corpo di Awdah, accettando di rilasciare i suoi resti a condizioni che non sono solo irrispettose e un insulto al nostro dolore, ma anche ai nostri costumi e alla nostra dignità umana. Il loro sciopero della fame non finirà finché Awdah non ci sarà restituito, per essere sepolto nella sua patria e circondato da coloro che lo amano.

Questa comunità ha dato prova di grande pazienza. Abbiamo mantenuto la nostra posizione con dignità. Ma la nostra pazienza non è infinita. Anche se Awdah ha affermato che è necessario, sta comunque esaurendosi.

Gli uomini di Umm al-Khair hanno annunciato: se il corpo di Awdah non verrà restituito entro 24 ore, ci uniremo allo sciopero della fame. Siamo al fianco delle nostre donne. Siamo al fianco dei nostri figli. Non permetteremo che questa ingiustizia continui nel silenzio.