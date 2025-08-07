Agosto 7, 2025

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

Awdah Hathaleen

I membri della comunità dell’attivista palestinese ucciso fanno lo sciopero della fame per chiedere a Israele di rilasciare il suo corpo

Amministratore013 mins

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Di Mohammad Hesham Huraini Foto di copertina: Awdah al-Hathaleen è stato giustiziato dal colono israeliano estremista Yinon Levy davanti a una telecamera nel villaggio di Umm al-Khair, a Masafer Yatta, nelle colline di Hebron Sud. (Foto: Consiglio comunale di Masafir Yatta/Wikimedia Commons) Awdah…

Continua a leggere