Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Tamara Turki

Foto di copertina: Attivisti si trovano faccia a faccia con le guardie di sicurezza nella Butler Library della Columbia University il 7 maggio 2025 (Foto: Tamara Turki)

La recente sospensione ed espulsione da parte della Columbia University di oltre 70 studenti per una manifestazione in Palestina è l’ultimo segno che la repressione dell’attivismo da parte della scuola non riguarda semplicemente la condotta del campus, ma la necessità di placare le pressioni politiche di Washington.

Negli ultimi due anni, la Columbia University è diventata un caso di studio nella crescente battaglia tra i movimenti di base negli Stati Uniti e le istituzioni determinate a metterli a tacere. Quello che era iniziato come un appello guidato dagli studenti per il disinvestimento da Israele si è trasformato in un confronto ad alta tensione tra gli studenti, i dirigenti dell’università e, infine, il presidente degli Stati Uniti.

Questa battaglia sembra ora aver raggiunto un punto di svolta. rinunciando ai diritti degli studenti alla libertà di parola e di protesta per i finanziamenti federali, la Columbia, un tempo nota come “l’Ivy degli attivisti”, ha segnato la fine di un’epoca in cui l’istruzione superiore americana ha alimentato il dissenso politico e l’inizio di una nuova, caratterizzata da una maggiore sorveglianza, censura e punizione.

Il 22 luglio la Columbia University ha annunciato la sospensione, l’espulsione e la revoca del titolo di studio di oltre 70 studenti per la loro partecipazione a una manifestazione pro-Palestina all’interno della biblioteca del campus a maggio.

“In un certo senso, mi sento libera da questa università”, ha detto Sarah, una studentessa del Barnard College, che ha parlato con Mondoweiss a condizione di anonimato. Ha raccontato di aver provato un senso di chiusura quando ha ricevuto la lettera dell’università che le notificava la sua espulsione.

Sarah ha anche espresso un senso di sollievo, dicendo che non sente più di contribuire materialmente o finanziariamente alla Columbia University. “Dopo oltre un anno in cui ho assistito all’invio delle tasse universitarie all’entità sionista, utilizzate per orchestrare un brutale e insondabile genocidio contro il popolo palestinese”.

Ha aggiunto: “È un onore essere espulsa per la Palestina”.

Le sanzioni disciplinari sono state emesse due giorni prima che la Columbia annunciasse un accordo di 200 milioni di dollari con il governo degli Stati Uniti nel tentativo di ripristinare i finanziamenti federali, revocati a marzo.

Secondo alcuni studenti e docenti, questo tempismo sottolinea ciò che sospettano da tempo: che il giro di vite della Columbia sull’attivismo pro-Palestina non riguarda semplicemente la condotta del campus, ma la volontà di placare le pressioni politiche di Washington.

Università popolare di Basilea al-Araj

L’università afferma che le recenti espulsioni sono la risposta a una manifestazione del 7 maggio, in cui circa 100 studenti attivisti sono entrati nella sala di lettura principale della Butler Library. Intonando slogan pro-Palestina, hanno tenuto un teach-in di condanna della guerra di Israele contro Gaza, che gli esperti di diritti umani hanno definito un genocidio.

Gli studenti, completamente mascherati e indossando la sciarpa kefiah, hanno rinominato lo spazio Università Popolare Basel al-Araj, in onore dell’attivista e scrittore palestinese ucciso dalle forze israeliane a Ramallah nel 2017.

Pochi minuti dopo, la sicurezza del campus ha chiuso gli ingressi della sala e ha minacciato di chiamare il Dipartimento di Polizia di New York se gli studenti non si fossero dispersi. Dopo circa 15 minuti, il gruppo di studenti ha accettato di andarsene ma è stato bloccato dalla polizia del campus, che si è rifiutata di farli uscire a meno che non mostrassero un documento di identità e accettassero che ciò avrebbe portato a conseguenze disciplinari.

Lo stallo è degenerato in un confronto di quattro ore, durante il quale gli studenti hanno implorato il rilascio, cantando “lasciateci andare”.

Gli studenti hanno tentato di superare le uscite bloccate, ma sono stati spintonati dalla sicurezza del campus. Diversi studenti sono finiti a terra e alcuni hanno riportato sintomi di commozione cerebrale, tanto da dover essere accompagnati fuori dalla stanza in barella.

In serata, gli agenti della polizia di New York sono entrati e hanno arrestato i manifestanti. Gli studenti sono stati immediatamente sospesi. Si tratta del terzo caso di arresto di massa nel campus della Columbia per una protesta pro-Palestina dal marzo 2024.

Una folle dissonanza cognitiva

Le recenti sanzioni hanno portato a oltre 100 il numero totale di studenti sospesi, espulsi o a cui è stato revocato il titolo di studio per aver partecipato all’attivismo pro-Palestina dopo gli accampamenti studenteschi del marzo 2024. Per coloro che non sono stati espulsi, le sospensioni vanno da uno a tre anni.

“Abbiamo fatto tanti sacrifici”, ha detto Noor (pseudonimo), uno studente della Columbia a cui è stata inflitta una sospensione di due anni.

Noor, che non aveva mai affrontato un procedimento disciplinare, è rimasta scioccata dalla severità della punizione per una prima infrazione. Ha descritto un senso di profonda incertezza sui due anni successivi della sua vita.

Con la situazione abitativa irrisolta e la perdita del lavoro all’interno del campus, ha dovuto affrontare l’ulteriore preoccupazione che nessun’altra istituzione potesse offrire gli stessi aiuti finanziari o le stesse borse di studio.

Ha espresso la sua frustrazione per il fatto che, nonostante i sacrifici degli studenti, “il genocidio sta continuando in pieno vigore, e peggio di quanto abbia mai visto, e la Columbia ha ancora deciso di inasprire il suo processo sanzionatorio”.

“È una dissonanza cognitiva pazzesca: guardiamo lo stomaco di bambini che si divorano per la fame a Gaza e gli studenti della Columbia sono quelli sotto processo”.

Nel frattempo, Sarah, la prima della sua famiglia a frequentare l’università, ha spiegato che la repressione dell’attivismo pro-Palestina da parte della Columbia negli ultimi due anni le è costata l’istruzione, l’alloggio, il lavoro e i rapporti con amici e familiari.

Nel marzo 2024 è stata sospesa e sfrattata dagli alloggi del campus per aver partecipato agli accampamenti del campus che chiedevano alla Columbia di disinvestire dalle aziende che vendono armi a Israele. La sospensione ha messo a dura prova il rapporto con il padre, che non le parla da quasi un anno.

“Sono alle prese con il problema di come spiegare alla mia famiglia che potrei non essere in grado di frequentare un’università in questo Paese, che la protesta contro un genocidio ha reso molto più difficile per me diventare la prima persona della nostra famiglia a conseguire una laurea”, ha detto Sarah.

La Columbia si inchina a Trump

Le recenti sanzioni disciplinari sono state emesse dalla Commissione Giudiziaria dell’Università, che è stata ristrutturata dal Consiglio di Amministrazione a marzo per rimuovere la rappresentanza degli studenti dalla commissione di cinque membri ed eliminare la supervisione della facoltà sui casi disciplinari legati alle proteste.

Questa mossa è stata adottata in risposta alle richieste dell’amministrazione Trump e alla decisione del governo federale di tagliare 400 milioni di dollari di finanziamenti per le accuse di non aver affrontato il problema dell'”antisemitismo” nel campus.

La ristrutturazione è stata codificata la scorsa settimana come parte dell’accordo formale della Columbia con il governo federale. In base a questo accordo, l’università pagherà i 200 milioni di dollari in tre anni.

La Columbia ha inoltre accettato di pagare 21 milioni di dollari per risolvere le indagini della U.S. Equal Employment Opportunity Commission volte a risarcire i dipendenti ebrei che “potrebbero aver subito episodi di antisemitismo” nel campus dopo il 7 ottobre 2023.

L’accordo sancisce una serie di politiche controverse introdotte dall’università a marzo, aggiungendo nuovi termini. Tra queste, il divieto di indossare maschere in tutto il campus, l’assunzione di 36 “agenti speciali” autorizzati ad allontanare o arrestare gli studenti e l’assoggettamento del Dipartimento di Studi sul Medio Oriente, l’Asia Meridionale e l’Africa e del Centro per gli Studi sulla Palestina alla supervisione di un amministratore universitario con autorità sul curriculum e sull’assunzione di docenti senza contratto.

In particolare, l’accordo prevede anche che la Columbia fornisca al governo federale, su richiesta, tutti i registri disciplinari che coinvolgono gli studenti titolari di un visto e che si concludono con la sospensione o l’espulsione, oltre a tutti gli arresti di cui l’università è a conoscenza. La mossa ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori, soprattutto alla luce dell’intensificarsi delle deportazioni da parte dell’amministrazione Trump di studenti filopalestinesi che non sono cittadini statunitensi.

Mahmoud Khalil, un attivista palestinese e neolaureato della Columbia che è stato trattenuto dall’ICE a marzo, ha accusato l’università di aver gettato “le basi per il mio rapimento”.

Ha aggiunto: “La Columbia ha represso il dissenso degli studenti sotto l’egida della lotta all’antisemitismo. L’anno scorso, la Columbia ha consegnato al Congresso i registri disciplinari degli studenti e ha creato una Task Force sull’antisemitismo che ha classificato il sentimento anti-israeliano come discorso d’odio per condannare le proteste”.

“La Columbia ha una lunga storia di attivismo, protesta e dissenso”, ha sottolineato Michael Thaddeus, professore di matematica alla Columbia, sottolineando il cambiamento nell’approccio dell’università all’attivismo. “In tempi normali, la scuola lo celebrava. Ora stiamo cercando di far finta che non sia così”.

Thaddeus ha definito “draconiana” la repressione dell’attivismo studentesco da parte dell’università, avvertendo che l’attenzione alla Palestina potrebbe espandersi fino a minare i diritti civili in dibattiti politici più ampi. “Dobbiamo prendere sul serio l’idea che il modo in cui definiamo i termini del dibattito è molto, molto importante”, ha detto.

Il 15 luglio, la Columbia ha annunciato che avrebbe adottato formalmente la definizione di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), che comprende diverse forme di critica a Israele.

Lo storico Rashid Khalidi, professore emerito di studi arabi moderni alla Columbia University, ha annunciato venerdì di aver cancellato i suoi piani di insegnamento per il prossimo autunno in risposta al recente accordo dell’università con l’amministrazione Trump.

In una lettera aperta pubblicata sul Guardian, Khalidi ha dichiarato che l’adozione da parte della Columbia della definizione di antisemitismo dell’IHRA ha reso “impossibile con qualsiasi onestà insegnare” il suo corso sulla storia del Medio Oriente moderno.

L’università ha inoltre annunciato collaborazioni con organizzazioni come Project Shema, Foundation to Combat Antisemitism, Kalaniyot e Anti-Defamation League (ADL), un gruppo che, secondo un’inchiesta del Guardian, ha sorvegliato gruppi ebraici di sinistra, attivisti di Black Lives Matter e organizzazioni per i diritti dei palestinesi.

A marzo, l’amministratore delegato dell’ADL Jonathan Greenblatt è apparso a Morning Joe della MSNBC, dove ha pubblicamente paragonato la kefiah palestinese alla svastica nazista.

Yasmine, una studentessa che ha ricevuto una sospensione di due anni, ha detto di aver avuto la sensazione che la maggior parte dei docenti abbia abbandonato gli studenti disciplinati, nonostante molti di loro abbiano insegnato le teorie e i quadri che hanno informato il suo attivismo.

“È stata l’applicazione pratica di molte delle loro lezioni che mi ha portato a partecipare all’Università Popolare di Basilea al-Araj”, ha detto Yasmine (pseudonimo), che ha chiesto l’anonimato.

Da quando è stata sospesa, Yasmine ha riflettuto su come sarà il suo futuro senza una laurea o un reddito fisso. Ha anche condiviso la sua tristezza per il fatto che le sia stato negato di continuare gli studi.

“Amavo le mie lezioni. Mi piaceva impegnarmi nel materiale e sentire la mia mente espandersi”, ha aggiunto.

Il suo dolore, tuttavia, è mitigato da un senso di prospettiva più ampio. Ha ricordato la distruzione di tutte le università di Gaza da parte delle forze israeliane e le migliaia di studenti palestinesi che sono stati uccisi e che non potranno mai completare i loro studi. Per lei, essere sospesa in solidarietà con loro è un onore.

Yasmine ha denunciato la reputazione della Columbia come “Ivy attivista”, definendola una “farsa” che nasconde una lunga storia di repressione politica nel campus.

Nonostante le ben documentate conseguenze subite dagli studenti pro Palestina, tra cui oltre un centinaio di studenti arrestati, sospesi, espulsi o privati della laurea negli ultimi due anni, Yasmine è rimasta impegnata nel suo attivismo e ha partecipato all’Università Popolare di Basilea al-Araj a prescindere.

“Conoscevamo i rischi. Non siamo stati imprudenti, né stupidi”, ha detto.

Nonostante la punizione, secondo Yasmine la Columbia continua a trarre vantaggio dall’immagine della resistenza studentesca. “L’istituzione si prende il merito del coraggio dei suoi studenti più e più volte”.

“In questo momento, la Columbia sta esaurendo tutte le opzioni possibili per mantenere il suo investimento nel genocidio”, ha aggiunto. “Queste sanzioni ci ricordano che l’Ivy League è un’azienda che punta a mantenere il proprio patrimonio, non gli studenti”.

*I nomi degli studenti in questa storia sono stati cambiati per proteggere le fonti che temevano ritorsioni accademiche.