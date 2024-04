Articolo pubblicato originariamente su Palestine Project e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Di Tamir Sorek Nell’attuale governo israeliano ci sono persone che si sforzano di spingere il Paese in uno scenario apocalittico che renderà possibile nel 21° secolo conquistare completamente la Palestina come raccontato nel Libro di Giosuè. I comandanti di brigata in Cisgiordania sono…