Nuovo rapporto di Al-Haq: “come si nasconde un genocidio”

Articolo pubblicato originariamente da Al-Haq. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Mentre entriamo nel 2025 e la violenza genocida di Israele contro i palestinesi di Gaza continua ad aumentare sia in scala che in intensità, Al-Haq pubblica un nuovo rapporto. Come nascondere un genocidio: The Role of Evacuation Orders and Safe Zones in Israel’s Genocidal Campaign in Gaza” (Il ruolo degli ordini di evacuazione e delle zone sicure nella campagna genocida di Israele) esamina il ruolo centrale svolto dagli ‘ordini di evacuazione’ illegali verso presunte ‘zone sicure’, che costituiscono il crimine di guerra e il crimine contro l’umanità del trasferimento forzato, negli atti genocidi di Israele.

I palestinesi in ogni angolo della Striscia di Gaza stanno rapidamente perdendo ogni mezzo di sopravvivenza. Questo è particolarmente vero nel Nord, che è stato posto sotto assedio completo per undici settimane, mentre le Forze di Occupazione Israeliane (IOF) effettuano ripetuti raid a Beit Lahiya, Beit Hanoun e Jabalya, prendendo di mira le sedi dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) che ospitano centinaia di donne, bambini e uomini sfollati. Dopo settimane di ripetuti attacchi all’ospedale Kamal Adwan, l’ultima struttura sanitaria parzialmente funzionante nel nord della Striscia di Gaza, tutti gli ospedali del nord sono ora danneggiati e incapaci di fornire servizi sanitari cruciali ai civili palestinesi intrappolati, feriti e malati, che rimangono soggetti a continui bombardamenti. Queste atrocità di massa avvengono in mezzo a regolari ordini di evacuazione che ordinano all’intera popolazione del Nord di spostarsi immediatamente verso sud, in modo da poter reinsediare l’area.

Fin dalla prima settimana del genocidio, Israele ha metodicamente liberato vaste aree della Striscia di Gaza dai suoi abitanti attraverso l’emissione illegale di ordini di evacuazione. Questi vengono presentati all’opinione pubblica come prova dei suoi sforzi per ridurre al minimo le vittime civili e per sostenere la sua presunta conformità ai principi fondamentali del diritto internazionale umanitario (DIU). Tuttavia, essi ottengono l’esatto contrario. Oltre il 90% della popolazione di Gaza (compresi anziani, disabili, malati, feriti e madri in attesa e in allattamento) è stata sfollata con la forza dalle proprie case e dai rifugi temporanei, la maggior parte innumerevoli volte, verso presunte “zone sicure”. Contrariamente alla loro etichetta, queste zone non fanno altro che mettere ulteriormente in pericolo i palestinesi di Gaza. Con spazio, ripari, strutture igienico-sanitarie, fonti di cibo e acqua o cure mediche insufficienti, queste “zone sicure” sono intenzionalmente progettate per garantire la distruzione di tutte le forme di vita che vi si rifugiano.

Nonostante siano state istituite unilateralmente da Israele, l’esercito israeliano prende abitualmente di mira sia le zone stesse sia i percorsi che ha istruito i palestinesi sfollati con la forza a usare per fuggire in cerca di una sicurezza sempre maggiore. Affollati e senza alcun luogo di rifugio, i palestinesi vengono uccisi dagli attacchi israeliani, gravemente feriti fisicamente e mentalmente dalla guerra fisica e psicologica dell’IOF, o sottoposti a una lenta morte a causa dell’ambiente di totale privazione in cui sono stati immersi.

Il rapporto di Al-Haq “Come nascondere un genocidio: The Role of Evacuation Orders and Safe Zones in Israel’s Genocidal Campaign in Gaza” (Il ruolo degli ordini di evacuazione e delle zone sicure nella campagna genocida di Israele a Gaza) rivela la tattica letale di Israele di mascherare il trasferimento forzato di massa e l’uccisione dei palestinesi di Gaza con un linguaggio umanitario che dipinge in modo fuorviante questi atti come misure preventive volte a proteggere i civili. In realtà, gli ordini illegali di evacuazione e il conseguente spostamento forzato di oltre 1,9 milioni di palestinesi in aree che costituiscono meno del 20% del territorio di Gaza servono solo a facilitare e alimentare il genocidio. Come mostrato in tutto il rapporto, applicando termini umanitari alla sua pratica di trasferire con la forza i palestinesi, senza alcuna base legale e in un modo che viola il diritto internazionale, ed etichettando le aree come “zone sicure” nonostante siano costantemente attaccate e prive di tutti gli elementi essenziali per la sopravvivenza, Israele sostiene di agire in conformità con i suoi obblighi legali, mentre in realtà sta fornendo ulteriori prove del suo intento genocida, poiché utilizza queste misure per commettere e contribuire agli atti genocidi di uccidere, causare gravi danni fisici e mentali e creare condizioni calcolate per distruggere i palestinesi a Gaza.

Il rapporto (in inglese) è disponibile a questo link

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2025/01/02/evacuation-orders-two-pages-view-1735842246.pdf