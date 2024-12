Articolo pubblicato originariamente su Human Rights Watch. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Dall’ottobre 2023, le autorità israeliane hanno deliberatamente ostacolato l’accesso dei palestinesi all’adeguata quantità di acqua necessaria per la sopravvivenza nella Striscia di Gaza.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una persona ha bisogno di un quantitativo d’acqua compreso tra i 50 e i 100 litri al giorno per garantire il soddisfacimento dei suoi “bisogni primari”[1]. In situazioni di emergenza prolungata, il quantitativo minimo d’acqua richiesto è di 15 litri d’acqua a persona al giorno per bere e lavarsi. [Eppure, tra l’ottobre 2023 e il settembre 2024, le azioni delle autorità israeliane hanno privato la maggior parte degli oltre 2 milioni di palestinesi che vivono a Gaza dell’accesso anche a questa quantità minima di acqua, contribuendo alla morte e a malattie diffuse.[3] Per molti a Gaza, gran parte o tutta l’acqua a cui hanno avuto accesso non è adatta per bere.

“Se non riusciamo a trovare acqua potabile, beviamo l’acqua del mare”, ha detto un padre sfollato in una scuola di Rafah a Human Rights Watch nel dicembre 2023.[4] ”Mi è successo molte volte di dover bere l’acqua del mare. Non capite quanto stiamo soffrendo”[5].

A causa della decimazione del sistema sanitario di Gaza dall’ottobre 2023, compreso il monitoraggio delle malattie, la vera entità delle persone danneggiate o uccise dalle azioni delle autorità israeliane che hanno privato i palestinesi di acqua adeguata è sconosciuta e probabilmente non sarà mai pienamente compresa. Tuttavia, queste politiche hanno probabilmente contribuito a migliaia di morti.[6] Medici e infermieri hanno dichiarato a Human Rights Watch di aver visto numerosi neonati, bambini e adulti morire per una combinazione di malnutrizione, disidratazione e malattie.[7]

Human Rights Watch ha intervistato 66 palestinesi a Gaza tra il 18 ottobre 2023 e il 23 luglio 2024. Hanno descritto la quasi impossibilità di garantire l’acqua per sé e per le proprie famiglie. Human Rights Watch ha parlato anche con quattro dipendenti della Coastal Municipalities Water Utility (CMWU) di Gaza, 31 medici e operatori sanitari e 15 persone che lavorano con le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie internazionali a Gaza, che hanno descritto le azioni delle forze israeliane che hanno privato i palestinesi di Gaza dell’acqua, nonché gli impatti devastanti sulla salute, compresa la morte.

Human Rights Watch ha anche analizzato immagini satellitari e verificato fotografie e video catturati tra l’inizio delle ostilità e l’agosto 2024. Queste mostrano ingenti danni e distruzioni alle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, tra cui l’apparentemente deliberato e sistematico abbattimento dei pannelli solari che alimentano quattro dei sei impianti di trattamento delle acque reflue di Gaza da parte delle forze di terra israeliane, così come i soldati israeliani hanno filmato se stessi mentre demoliscono un serbatoio idrico chiave.[8]

Le autorità israeliane non hanno risposto alle lettere inviate il 10 giugno e il 29 novembre 2024, in cui si chiedevano informazioni su specifici attacchi alle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie documentati da Human Rights Watch.

Le autorità israeliane hanno chiarito la loro intenzione di privare la popolazione di Gaza dei beni di prima necessità dopo il 7 ottobre 2023. Il 9 ottobre, l’allora ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato “un assedio completo” su Gaza, affermando che “non ci sarà elettricità, cibo, acqua, carburante, tutto è chiuso”[9]. L’11 ottobre 2023, l’allora ministro dell’Energia e attuale ministro della Difesa Israel Katz ha fatto eco alla richiesta di tagliare l’elettricità, l’acqua e il carburante, e il 12 ottobre 2023 ha chiesto di tagliare anche gli aiuti umanitari.[10]

Da allora, le autorità e le forze militari israeliane hanno fatto seguire a queste dichiarazioni dei fatti. Le autorità e le forze israeliane hanno interrotto la fornitura d’acqua da Israele e successivamente hanno limitato la fornitura, hanno interrotto la fornitura di elettricità da Israele a Gaza, necessaria per far funzionare le pompe dell’acqua, gli impianti di desalinizzazione e le infrastrutture igienico-sanitarie all’interno di Gaza, e hanno bloccato e limitato il carburante necessario per far funzionare i generatori in assenza di elettricità. Hanno anche impedito alle agenzie delle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie di consegnare materiali critici relativi all’acqua e altri aiuti umanitari dall’ingresso a Gaza, hanno danneggiato e, in alcuni casi, deliberatamente distrutto le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, anche dove le forze israeliane avevano il controllo dell’area, e hanno impedito le riparazioni bloccando le importazioni di quasi tutto il materiale relativo all’acqua. Alcuni attacchi israeliani hanno ucciso i lavoratori dei servizi idrici mentre cercavano di effettuare le riparazioni, mentre altri hanno distrutto il principale magazzino dei servizi idrici di Gaza che ospitava pezzi di ricambio, attrezzature e forniture fondamentali per la produzione di acqua.[11]

Il 26 gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia (CIG) ha emesso misure provvisorie che prevedevano l’obbligo per Israele di prevenire il genocidio contro i palestinesi di Gaza, di consentire la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria e di prevenire e punire l’incitamento a commettere genocidio.[12] Le misure sono state adottate nell’ambito di una causa intentata dal Sudafrica, che sosteneva che Israele stesse violando la Convenzione sul genocidio del 1948. All’epoca, la CIG aveva stabilito che “molti palestinesi nella Striscia di Gaza non hanno accesso ai generi alimentari più elementari, all’acqua potabile, all’elettricità, ai medicinali essenziali o al riscaldamento”[13] Da allora, la CIG ha emesso altre due misure provvisorie, riaffermando i suoi ordini precedenti, e a maggio ha dichiarato che gli ordini dovrebbero essere “immediatamente ed efficacemente attuati”[14].

Da allora, Israele ha violato le misure della CIG, compresa la prevenzione della “privazione dell’accesso a cibo e acqua adeguati”[15].

La privazione dell’acqua come atto deliberato

Nei giorni successivi agli attacchi condotti da Hamas da parte di gruppi armati palestinesi nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, alti funzionari israeliani, tra cui l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e l’ex ministro dell’Energia e attuale ministro della Difesa Israel Katz hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui esprimevano l’obiettivo del governo di privare i civili di Gaza dell’acqua.[16]

Da allora, le autorità israeliane hanno continuato a chiedere la punizione collettiva della popolazione di Gaza, anche attraverso il taglio dell’acqua e di altri beni essenziali alla vita. Sebbene le autorità israeliane abbiano anche rilasciato dichiarazioni in cui chiedevano l’adozione di misure per colpire specificamente Hamas e i gruppi armati palestinesi a Gaza, le azioni delle autorità sono consistite nel tagliare o limitare l’acqua e altri beni essenziali per la vita a tutta la popolazione di Gaza. Queste misure sono persistite anche dopo che la sentenza della CIG del gennaio 2024 e le successive sentenze della CIG hanno ordinato alle autorità israeliane di porre fine al rischio di violazioni della Convenzione sul genocidio. Il 5 agosto, ad esempio, il ministro delle Finanze israeliano e ministro della Difesa Bezalel Smotrich ha ribadito che Israele sarebbe giustificato a privare la popolazione civile di Gaza dell’acqua.[17]

Taglio e restrizione di acqua, elettricità e carburante

Subito dopo le dichiarazioni sui piani per tagliare l’acqua a Gaza in seguito all’assalto del 7 ottobre da parte dei gruppi armati guidati da Hamas, le autorità israeliane hanno proceduto esattamente in questo modo. Il 9 ottobre 2023 hanno interrotto l’erogazione dell’acqua a Gaza da Israele, che rappresentava circa il 12% dell’approvvigionamento idrico totale di Gaza e più della metà dell’acqua potabile[18].

Sebbene le autorità israeliane abbiano ripreso a convogliare parte dell’acqua a Gaza da Israele alla fine di ottobre 2023, a partire da settembre 2024 hanno continuato a limitare la quantità di acqua che entra attraverso le condutture.[19] L’acqua proveniente dalle condutture è stata insufficiente a compensare la diminuzione della produzione idrica causata dall’interruzione della fornitura di elettricità da parte delle autorità israeliane e dal blocco e dalla limitazione delle importazioni di carburante, nonché dal danneggiamento o dalla distruzione delle infrastrutture idriche.

Le autorità israeliane hanno anche tagliato l’elettricità che Israele fornisce a Gaza, facendo piombare la Striscia nell’oscurità e compromettendo l’operatività di quasi tutte le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie di Gaza, nonché di altre infrastrutture necessarie per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita, compresi gli ospedali.[20]

Il 12 ottobre 2023, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha riferito che “la maggior parte dei residenti nella Striscia di Gaza non ha più accesso all’acqua potabile da parte dei fornitori di servizi o all’acqua domestica attraverso le condutture”[21].

Le autorità israeliane hanno inoltre inizialmente bloccato completamente, e successivamente limitato fortemente, l’ingresso di carburante a Gaza. L’ostruzione israeliana all’ingresso di carburante è stata particolarmente “debilitante” per le infrastrutture idriche, sanitarie e igieniche di Gaza, che si sono affidate a generatori alimentati a combustibile dopo che i funzionari israeliani hanno tagliato l’elettricità.[22]

Dopo un taglio iniziale di cinque settimane di tutte le importazioni di carburante a Gaza, le autorità israeliane hanno permesso l’ingresso in media solo di circa un quinto del carburante necessario per le attività umanitarie essenziali dal 15 novembre 2023 al 31 agosto 2024.[23]

Di conseguenza, secondo le Nazioni Unite, la maggior parte delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie di Gaza non è stata in grado di funzionare.[24] Il carburante è necessario anche per gli ospedali, i soccorsi, la consegna degli aiuti e per far funzionare le panetterie, tra le altre necessità essenziali.[25] Sebbene le autorità israeliane abbiano permesso l’ingresso di quantità variabili di carburante dall’inizio delle ostilità, è stato troppo poco per alimentare le principali infrastrutture idriche e igienico-sanitarie in assenza di elettricità, ed è stato ben al di sotto dei livelli precedenti al 7 ottobre, nonostante la maggiore necessità.

Il 29 febbraio 2024, l’Unione dei Comuni della Striscia di Gaza ha dichiarato che “l’esaurimento del carburante ha gravemente compromesso la fornitura di servizi essenziali, causando un deficit significativo nelle forniture idriche, l’accumulo di rifiuti solidi e la fuoriuscita di acque reflue nelle strade e nelle aree residenziali”[26].

Secondo l’OCHA, tra l’ottobre 2023 e la metà di febbraio 2024, la produzione di acqua a Gaza si è attestata ad appena il 5,7% di quella precedente alle ostilità in corso.[27] Oxfam ha inoltre stimato che circa l’80% dell’acqua prodotta va persa in perdite dovute ai danni alla rete idrica durante le ostilità, il che significa che la quantità di acqua che la popolazione riceve è di gran lunga inferiore a quella prodotta.[28]

Il 28 marzo, l’ICJ ha riaffermato l’ordine di gennaio e ha indicato ulteriori misure che ordinano alle autorità israeliane di fornire “senza ostacoli” e “su scala … i servizi di base urgentemente necessari e l’assistenza umanitaria, tra cui cibo, acqua, elettricità, carburante, riparo, abbigliamento, igiene e servizi igienici”[29] Le autorità israeliane hanno disatteso questi ordini.[30]

A partire dal settembre 2024, le autorità israeliane hanno continuato a tagliare l’elettricità a Gaza. Sebbene le autorità israeliane abbiano ripreso a convogliare parte dell’acqua a Gaza alla fine di ottobre 2023, e abbiano aumentato le condutture idriche nell’aprile 2024, la produzione idrica totale combinata – comprendente l’acqua proveniente dalle condutture, dagli impianti di desalinizzazione, dai pozzi e da altre fonti – è salita solo a circa il 10-25% dei livelli precedenti al 7 ottobre. [Ad agosto 2024, i livelli di produzione idrica sono rimasti a circa il 25% dei livelli precedenti al 7 ottobre, e la quantità di acqua a cui i palestinesi di Gaza avevano accesso era ancora molto al di sotto della quantità di acqua di cui la popolazione di Gaza ha bisogno per la sopravvivenza.[32]

Nello studio più recente e più rigoroso che ha misurato l’accesso all’acqua in tutta Gaza, quasi due terzi delle famiglie valutate nell’agosto 2024 hanno riferito di ricevere meno di sei litri d’acqua per bere e cucinare per persona al giorno, al di sotto dei nove raccomandati dagli standard internazionali, e “circa 1,4 milioni di persone affrontano condizioni non sicure quando accedono alle strutture igienico-sanitarie”[33] L’indagine non è stata in grado di raccogliere dati da alcune aree considerate “difficili da raggiungere”[34].

Quasi tutti i civili di Gaza sono stati sfollati dall’inizio delle ostilità, molti dei quali in aree prive di adeguate infrastrutture idriche, compromettendo l’accesso della popolazione all’acqua, indipendentemente dai trascurabili miglioramenti nella quantità di acqua prodotta.[35]

Blocco degli aiuti legati all’acqua

Le autorità israeliane hanno anche limitato in modo significativo l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, hanno impedito le consegne di aiuti a diverse aree all’interno di Gaza in vari momenti e hanno specificamente bloccato le forniture relative al trattamento e alla produzione di acqua.[36]

Prima del 7 ottobre 2023, circa 500 camion al giorno lavorativo entravano a Gaza con merci commerciali e umanitarie.[37] Dal 21 ottobre 2023 al 5 maggio 2024, quando Israele ha sequestrato e chiuso il valico di frontiera di Rafah, sono entrati in media solo 132 camion al giorno; dal 5 maggio al 3 agosto, sono entrati in media solo 33 camion al giorno.[38]

Degli aiuti entrati a Gaza, l’esercito israeliano ne ha bloccato gran parte impedendone l’accesso al nord. Sebbene l’esercito israeliano abbia ordinato l’evacuazione dell’intera popolazione di oltre 1 milione di persone nel nord di Gaza il 13 ottobre 2023—uno dei numerosi sfollamenti forzati da parte del governo israeliano che equivalgono al crimine di guerra di trasferimento forzato—molti sono rimasti, inclusi individui impossibilitati a fuggire per età, disabilità o altre ragioni, e altri vi sono tornati successivamente.[39] Coloro che sono rimasti non hanno avuto accesso ad acqua potabile dal 13 novembre 2023 almeno fino al 15 aprile 2024.[40] Il “sistema di evacuazione” di Israele, che ha sfollato con la forza la maggioranza della popolazione di Gaza, equivale a crimini di guerra e crimini contro l’umanità.[41]

Per diversi mesi le autorità israeliane hanno ripetutamente bloccato gli aiuti destinati a Gaza, inclusi carburanti necessari per alimentare i generatori di acqua e servizi igienico-sanitari, impedendone l’accesso alle aree settentrionali, nonostante i rapporti che documentavano la grave fame e sete affrontata dalla popolazione, un modello che l’OCHA ha descritto come “sistematico.”[42]

Il 24 febbraio, un consorzio di organizzazioni umanitarie operanti a Gaza ha dichiarato che “quasi nessun aiuto viene distribuito oltre Rafah,” il più meridionale dei quattro governatorati di Gaza.[43]

La Corte Internazionale di Giustizia (CIJ), nel suo terzo set di misure provvisorie a maggio 2024, ha ribadito i suoi due ordini precedenti e ha ordinato a Israele di mantenere aperto il valico di Rafah “per la fornitura senza ostacoli e su larga scala di servizi di base e assistenza umanitaria urgentemente necessaria.”[44] Israele ha violato tali ordini.[45] Le forze israeliane hanno chiuso il valico di Rafah dal 5 maggio 2024.

Per almeno un mese dopo che l’esercito israeliano ha avviato il suo attacco terrestre a Rafah, quasi nessuna acqua o altro aiuto umanitario era accessibile in città, poiché l’esercito ha ulteriormente sfollato la maggior parte del circa 1 milione di persone che vi erano fuggite da altre aree.[46] In molti casi, le persone sono state sfollate in aree prive di accesso a servizi, inclusi cibo, acqua e aiuti.[47] Come parte dell’attacco terrestre dell’esercito israeliano a Rafah, è stato anche sequestrato e chiuso il valico di confine di Rafah, un punto di ingresso cruciale per gli aiuti.[48]

Le autorità israeliane hanno vietato quasi tutti gli aiuti umanitari relativi all’acqua dall’entrare a Gaza, inclusi sistemi di filtrazione dell’acqua, serbatoi d’acqua e materiali necessari per riparare le infrastrutture idriche.[49] Diversi individui che lavorano con organizzazioni umanitarie hanno riferito a Human Rights Watch che le autorità israeliane vietano oggetti che considerano di “doppio uso,” affermando che potrebbero essere utilizzati per scopi militari. I lavoratori umanitari hanno dichiarato che le autorità israeliane non forniscono un elenco degli articoli inclusi né spiegazioni scritte, né permettono appelli contro il rifiuto di articoli salvavita.[50]

Le forze israeliane hanno inoltre effettuato attacchi contro operatori umanitari. Dal ottobre 2023, le forze israeliane hanno compiuto almeno otto attacchi contro convogli e strutture di operatori umanitari a Gaza, uccidendo o ferendo almeno 31 operatori e persone con loro, nonostante i gruppi umanitari avessero fornito le loro coordinate alle autorità israeliane per garantire protezione.[51] Al 28 agosto 2024, oltre 294 operatori umanitari sono stati uccisi nelle ostilità.[52]

Inoltre, diversi governi hanno sospeso tutti i finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), che è stata essenziale per fornire acqua, cibo, riparo e altri servizi vitali a centinaia di migliaia di palestinesi a Gaza, dopo che il governo israeliano ha affermato che 19 dei 30.000 dipendenti dell’agenzia avevano partecipato agli attacchi guidati da Hamas il 7 ottobre 2023.[53] Il 5 agosto 2024, un’indagine dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la Vigilanza Interna (OIOS) ha rilevato che in 10 casi non c’erano prove sufficienti o nessuna prova per supportare il coinvolgimento del personale, e che i nove membri rimanenti potrebbero essere stati coinvolti negli attacchi, tutti licenziati o successivamente deceduti.[54] Un’altra revisione indipendente ha concluso che l’agenzia stessa non era responsabile.[55] Sebbene tutti i paesi al di fuori degli Stati Uniti abbiano ripreso i finanziamenti all’UNRWA, i tagli ai finanziamenti e il rifiuto del governo degli Stati Uniti di onorare i contributi promessi dalla fine del 2023, così come il suo divieto di nuovi finanziamenti fino almeno a marzo 2025, hanno avuto un grave impatto sulla capacità dell’agenzia di rispondere ai bisogni immensi a Gaza.[56]

Il governo di Israele ha da tempo condotto una campagna contro l’UNRWA e ne ha richiesto la chiusura.[57] Il 28 ottobre 2024, il parlamento israeliano ha approvato due leggi destinate ad entrare in vigore nel gennaio 2025, che mirano a impedire all’UNRWA di operare nel “territorio sovrano” di Israele, proibire alle autorità israeliane di avere contatti con l’UNRWA e i suoi rappresentanti e terminare l’accordo del giugno 1967 tra Israele e UNRWA, che facilita le operazioni dell’agenzia nel territorio palestinese occupato.[58] Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato che le leggi “potrebbero impedire all’UNRWA di continuare il suo lavoro essenziale” in Palestina.[59] La legislazione non solo minaccerebbe gli aiuti per Gaza, ma comprometterebbe anche la capacità regionale dell’UNRWA di fornire assistenza umanitaria, istruzione e altri servizi essenziali.[60]

Il Cluster Acqua, Servizi Igienico-Sanitari e Igiene (WASH) dello Stato di Palestina è un consorzio di organizzazioni internazionali, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative internazionali e istituti accademici guidato dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) che coordina la risposta umanitaria su questioni relative al WASH in Cisgiordania e a Gaza.[61] Un individuo coinvolto nella risposta WASH a Gaza ha affermato che il cluster ha affrontato una serie di ostacoli posti dalle autorità israeliane, tra cui il divieto di riparare infrastrutture WASH, il blocco di materiali necessari e la mancata garanzia della sicurezza di chi fornisce assistenza WASH.[62] Ha detto: “Non mi è mai capitato in una risposta che, due mesi dopo il mio arrivo, la situazione fosse peggiorata per le persone rispetto a quando siamo arrivati. È tutto il sistema. Siamo bloccati a così tanti livelli [dalle autorità israeliane].”[63]

Distruzione delle infrastrutture idriche e ostruzione delle riparazioni

La ricerca di Human Rights Watch ha rilevato che dall’inizio delle ostilità le forze israeliane hanno deliberatamente attaccato e danneggiato o distrutto diverse importanti strutture WASH, inclusi quattro dei sei impianti di trattamento delle acque reflue nella Striscia di Gaza e un importante serbatoio d’acqua che forniva acqua a Rafah, nel sud di Gaza. In diversi casi, Human Rights Watch ha trovato prove che le forze terrestri israeliane controllavano le aree al momento della distruzione delle infrastrutture WASH, incluse evidenze come un video di truppe che piazzavano ed attivavano esplosivi in un serbatoio d’acqua e immagini satellitari che mostravano tracce di bulldozer su grandi pannelli solari distrutti che alimentavano gli impianti di trattamento delle acque reflue. Queste prove indicano che la distruzione non era incidentale agli attacchi contro obiettivi militari, ma piuttosto deliberata.

I danni complessivi alle infrastrutture idriche a Gaza durante le ostilità sono stati enormi. Nel gennaio 2024, la Banca Mondiale e Ipsos, una società di ricerche di mercato, hanno stimato che quasi il 60 percento delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie di Gaza era stato danneggiato o distrutto dalle ostilità.[64] Ad agosto 2024, hanno riportato che la percentuale di infrastrutture WASH distrutte o danneggiate era salita all’84,6 percento.[65] Sebbene non sia stato possibile determinare la parte responsabile dei danni o distruzioni in questi rapporti, l’impatto devastante sulle infrastrutture WASH durante le ostilità aumenta la probabilità di danni ai civili nei casi deliberati di distruzione documentati da Human Rights Watch.

L’OCHA ha riportato il 24 luglio che “la situazione idrica [a Gaza] continuava a deteriorarsi.”[66] Tra il 24 e il 27 luglio 2024, un soldato israeliano ha pubblicato un video di se stesso e di altri soldati che posizionavano esplosivi per distruggere un importante serbatoio d’acqua che serviva Rafah nel sud. Il video, successivamente cancellato ma ricondiviso da altri account, termina con una ripresa ampia del serbatoio distrutto da un’esplosione.[67]

Ostruzione delle riparazioni e attacchi agli operatori idrici

Le forze israeliane hanno inoltre attaccato e ucciso operatori idrici mentre svolgevano riparazioni o altre attività per fornire più acqua alla popolazione, e hanno distrutto materiali necessari per le riparazioni idriche. Nel gennaio 2024, le forze israeliane hanno anche attaccato il magazzino principale dell’autorità idrica di Gaza—la Coastal Municipalities Water Utility (CMWU)—dove molti dipendenti e le loro famiglie si erano rifugiati, incendiando successivamente i materiali WASH per un valore di 8 milioni di dollari lì immagazzinati, distruggendo praticamente la capacità della CMWU di riparare le infrastrutture danneggiate.[68]

Hanno inoltre attaccato operatori idrici che stavano tentando di effettuare riparazioni o svolgere altri lavori legati all’acqua. Seguendo un processo noto come “deconfliction,” volto a consentire il passaggio sicuro degli operatori umanitari nei conflitti, le coordinate degli operatori idrici erano state condivise con l’esercito israeliano prima di essere inviati per effettuare le riparazioni, hanno detto i dipendenti della CMWU.[69]

L’ammontare della distruzione della rete idrica causata dalle ostilità e l’impossibilità generale di effettuare riparazioni hanno portato a significative perdite di acqua dalla rete idrica di Gaza. La CMWU e Oxfam hanno stimato che circa l’80 percento dell’acqua prodotta a Gaza, a partire da luglio 2024, veniva perso a causa di perdite nella rete e di fuoriuscite durante il trasporto in camion.[70]

Malattia e morte dovute alla privazione di acqua e servizi igienici

A novembre 2023, Pedro Arrojo-Agudo, relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani all’acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, ha dichiarato che Israele stava utilizzando l’acqua “come arma di guerra” subordinando la fornitura di questo servizio essenziale al raggiungimento dei suoi obiettivi militari. Arrojo-Agudo ha affermato: “Ogni ora che passa con Israele che impedisce la fornitura di acqua potabile sicura nella Striscia di Gaza, in flagrante violazione del diritto internazionale, mette i gazawi a rischio di morire di sete e di malattie legate alla mancanza di acqua potabile sicura.”

A luglio 2024, dopo analisi condotte in Giordania, il Ministero della Salute di Gaza ha annunciato che il poliovirus era stato trovato nelle acque reflue che scorrono tra le tende sovraffollate di persone sfollate a causa dei raid aerei israeliani. Un mese dopo, il 16 agosto, il Ministero della Salute palestinese ha confermato il primo caso di poliomielite in un bambino non vaccinato di 10 mesi a Gaza, il primo caso in 25 anni. Lo stesso giorno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato che tre bambini mostravano sintomi di paralisi flaccida acuta, sollevando il timore che il virus si stesse diffondendo tra i bambini di Gaza. Il 23 agosto, l’OMS ha confermato che il bambino di 10 mesi con il primo caso di poliomielite era paralizzato.

L’OMS ha riferito che il consumo di acqua contaminata ha significativamente aumentato il rischio di infezioni batteriche come la diarrea. Secondo l’UNICEF, “i casi di diarrea nei bambini sotto i cinque anni sono passati da 48.000 a 71.000 in una sola settimana a partire dal 17 dicembre.” I 3.200 nuovi casi giornalieri registrati a dicembre rappresentavano un aumento del 2.000% rispetto al tasso medio prima del 7 ottobre. Al 17 ottobre, si contavano almeno 669.000 casi di diarrea acquosa acuta registrati dal 7 ottobre 2023, secondo l’OMS.

Il numero totale di casi di diarrea, così come di altre malattie, è probabilmente molto più alto, secondo diversi medici e funzionari sanitari che hanno parlato con Human Rights Watch. Un medico che ha prestato servizio a Gaza a marzo e aprile 2024 ha raccontato che durante le sue due settimane di attività, lui, altri medici e praticamente ogni persona incontrata avevano la diarrea.

Un uomo, descrivendo cosa è accaduto dopo essere stato costretto a prendere acqua non pulita da un pozzo del suo quartiere invece che dalla rete idrica regolare, ha detto: “Mi ammalavo, i miei figli [di 2 e 3 anni] vomitavano e avevano la diarrea, e anch’io avevo la diarrea… Questo è successo dal momento in cui abbiamo iniziato a bere l’acqua [sporca].”

L’OMS ha inoltre riportato oltre 132.000 casi di ittero, un segno dell’epatite A, a ottobre 2024. Un medico e un’infermiera hanno descritto casi multipli, per lo più bambini, morti a causa dell’epatite A, una malattia curabile in circostanze normali. Il dottor Hussam Abu Safiyeh, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, ha dichiarato che circa il 5-10% dei bambini ricoverati con sospetti casi di epatite A è morto “per mancanza di risorse per diagnosticarli, curarli e monitorarli,” rispetto a un tasso di mortalità normale dello 0,1% nei bambini sotto i 15 anni.

L’impossibilità di lavarsi e fare la doccia efficacemente e le condizioni insalubri in cui vivono le persone hanno portato anche a oltre 225.000 casi di malattie della pelle e contribuito alla diffusione di oltre 1 milione di infezioni respiratorie acute al 17 ottobre 2024, secondo l’OMS.

“Quando non possiamo ottenere acqua potabile, fare una doccia è un sogno,” ha detto una donna di 36 anni sfollata a Khan Younis.

La disidratazione e la malnutrizione compromettono anche la capacità delle persone di guarire da ferite e malattie, portando a infezioni, malattie e decessi. Diversi operatori sanitari hanno riferito a Human Rights Watch di aver visto molte persone incapaci di guarire da ferite, incluse ferite chirurgiche, o che sono decedute a causa del sistema immunitario indebolito da malnutrizione e disidratazione. Un’infermiera del pronto soccorso ha raccontato che spesso erano costretti a decidere di non rianimare bambini gravemente malnutriti e disidratati, spiegando che “era difficile persino rianimare [persone con] ustioni o ferite gravi, perché quando non sono idratati muoiono molto rapidamente.”

