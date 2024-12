A maggio, a seguito delle crescenti rivelazioni su gravi abusi contro i detenuti nel centro di Sde Teiman — inclusi casi di morte e persino di stupro — un gruppo di cinque organizzazioni israeliane per i diritti umani ha presentato una petizione alla Corte Suprema di Giustizia, sostenendo che le condizioni nella struttura violavano le leggi israeliane vigenti. Alla fine, la corte ha dato ragione ai firmatari della petizione e ha stabilito a settembre che “la detenzione di individui nella struttura di Sde Teiman, o in qualsiasi altra struttura di detenzione, deve rispettare i requisiti di legge.”

Sebbene la corte non abbia ordinato la chiusura di Sde Teiman, la struttura è stata gradualmente trasformata in un campo di transito. Negli ultimi mesi, i detenuti palestinesi sono stati semplicemente sottoposti a controlli a Sde Teiman prima di essere rimandati a Gaza o trasferiti al Campo di Ofer. Tuttavia, gli abusi non si sono fermati: sono stati semplicemente spostati altrove.

“Le testimonianze dei detenuti che sono stati o sono ancora trattenuti al Campo di Ofer indicano che lo stato sta ignorando la recente sentenza della Corte Suprema riguardo alle condizioni di detenzione nella struttura di Sde Teiman,” ha spiegato Abu Arafeh di HaMoked.

Secondo un palestinese che è stato detenuto a Sde Teiman e successivamente trasferito a Ofer, la principale differenza tra le due strutture è che a Ofer i detenuti possono stare in piedi nelle loro celle, mentre a Sde Teiman erano costretti a inginocchiarsi tutto il giorno. Un altro detenuto, che ha parlato con HaMoked, ha affermato che il principale “miglioramento” a Ofer rispetto a Sde Teiman è che “c’è un Corano nella cella e ci è permesso pregare.”

Tuttavia, una differenza cruciale è che mentre Sde Teiman ha ricevuto un certo livello di attenzione internazionale, molto poco si sa di ciò che accade a Ofer, che ha ricevuto quasi nessuna copertura nei media internazionali.

Rafiq, un 59enne originario del nord di Gaza, è stato arrestato nel novembre 2023. Dopo aver trascorso una settimana a Sde Teiman, è stato trasferito a Ofer. “Abbiamo tutti subito lo stesso livello di torture, umiliazioni e insulti,” ha raccontato a +972 e Local Call. “Ci trattavano come se non avremmo mai più rivisto le nostre famiglie a Gaza. Pensavo che sarei morto in prigione.

“Uno dei giovani detenuti con noi è stato ucciso durante il rilascio: [i soldati] lo hanno colpito alla testa, ed è morto all’istante,” ha continuato. “Ho perso 43 kg durante la detenzione a causa della mancanza di cibo. L’unico conforto che avevo era pensare alla mia famiglia, il che mi aiutava a dissociarmi dalla realtà della prigionia.”

Dopo aver trascorso circa un mese a Ofer, Rafiq è stato rilasciato e riportato a Gaza, ma continua a soffrire per le esperienze vissute lì. “Le mie mani sono paralizzate a causa delle torture, e prendo farmaci psichiatrici pesanti. Cammino per decine di chilometri ogni giorno per esaurirmi e riuscire a dormire. Ho perso la mia vita a causa di quella detenzione.”

Ammanettati giorno e notte — anche in bagno

Sulla base delle testimonianze fornite a HaMoked, Abu Arafeh ha spiegato che i detenuti del Campo di Ofer subiscono “condizioni dure, lontane dagli standard minimi richiesti per soddisfare i loro bisogni fondamentali. Ciò indica violazioni dei loro diritti come detenuti e come esseri umani, creando l’impressione che, in molti casi, queste condizioni equivalgano a torture.”

Tutti i detenuti tranne due, recentemente trattenuti a Ofer, hanno descritto di essere stati tenuti con le mani ammanettate all’interno delle loro celle. Un detenuto di 28 anni ha riferito che le mani vengono liberate solo “per mezz’ora a settimana, per fare una doccia,” e un altro ha dichiarato che essere ammanettati 24 ore su 24 faceva sì che le sue mani diventassero “intorpidite.”

Un padre di tre figli di 48 anni, arrestato nel marzo 2024 nella sua casa a Gaza City, ha dichiarato che i soldati israeliani gli hanno detto: “Sappiamo che non hai alcun legame con il 7 ottobre, ma sappiamo che hai informazioni su Hamas e i suoi operativi.” È stato trasferito al campo di Ofer, dove è rimasto ammanettato “tutto il giorno e tutta la notte.”

Secondo le testimonianze, umiliazioni e violenze fanno parte della vita quotidiana a Ofer, con le guardie che picchiano i detenuti per divertimento. Un prigioniero di 23 anni ha testimoniato che, rispetto a Sde Teiman, “nella stanza possiamo stare in piedi,” ma “ogni volta che mi sposto da una sezione all’altra, mi picchiano.”

“Ogni volta che le guardie passano per il corridoio, i detenuti devono sdraiarsi a faccia in giù sul pavimento, e chi non obbedisce viene punito e colpito sulle mani,” ha riferito un detenuto di 32 anni. “Gli ufficiali ci insultano tutto il giorno.”

Molti detenuti hanno parlato di cibo scarso e inadeguato, con pasti giornalieri identici che consistono principalmente in quattro fette di pane bianco con un cucchiaino di marmellata, formaggio o crema spalmabile al cioccolato, senza alcuna fonte di proteine. “A volte c’è labneh o formaggio, occasionalmente una piccola quantità di tonno,” ha testimoniato un prigioniero. “A parte questo, non c’è nulla — niente uova, carne o pollo.”

“Il cibo arriva in condizioni terribili,” ha detto un detenuto attualmente a Ofer. “La mattina riceviamo tre fette di pane, una delle quali con un po’ di marmellata. In passato erano cinque, ma recentemente la quantità è stata ridotta. In aggiunta al pane, ogni persona riceve un pomodoro.”

Un detenuto di Gaza di 32 anni, arrestato all’Ospedale Al-Shifa, ha testimoniato che “tutti i prigionieri hanno perso 20-30 kg.” I detenuti hanno anche riferito che le celle sono estremamente sovraffollate, con molti che soffrono di malattie della pelle a causa delle pessime condizioni igieniche.

Un padre di due figli di 28 anni, arrestato anche lui a marzo 2024 all’Ospedale Al-Shifa, ha raccontato che 16 persone erano detenute in una cella progettata per 12. “Gli altri non hanno materassi, quindi facciamo i turni,” ha spiegato. Chi non ha un letto è costretto a dormire su materassi spessi due centimetri posizionati sul pavimento della cella.

“Una volta a settimana ci è permesso cambiare la biancheria intima e fare la doccia con acqua fredda,” ha aggiunto. “I vestiti non vengono cambiati. Ogni una o due settimane ci viene fornito un singolo rotolo di carta igienica per tutti i detenuti. Il sapone viene dato solo durante la doccia.” Non esiste un servizio di lavanderia a Ofer, quindi i detenuti sono costretti a lavare l’unico capo d’abbigliamento assegnato — una tuta grigia che alcuni indossano da quattro mesi — nel lavandino o nel water della cella. Le docce sono consentite una volta ogni una-tre settimane, secondo alcune testimonianze, durante le quali i prigionieri possono ricevere un nuovo paio di biancheria intima.

“Quando ci sono stati casi di scabbia nella cella, ci hanno permesso di fare la doccia una volta a settimana,” ha raccontato un prigioniero detenuto a Ofer dal mese di aprile. “Ma dopo la guarigione, siamo tornati alla terribile routine. Non ci sono spazzolini da denti, e il sapone nella cella è disponibile solo a volte.”

Un prigioniero di Gaza City ha testimoniato che è stato lasciato ammanettato quando andava in bagno e non gli è stato permesso di pulirsi. Per le docce, ha detto, vengono dati “meno di tre minuti,” aggiungendo di aver dovuto lavarsi usando “detergente per pavimenti.”

‘Sogno di vedere la luce del sole’

In modo inquietante, alcuni detenuti hanno scoperto di trovarsi al campo di Ofer solo durante incontri con avvocati di HaMoked — settimane o addirittura mesi dopo il loro arrivo nella struttura.

Un padre di quattro figli di 66 anni, arrestato a maggio 2024 nella sua casa a Rafah, è stato portato a Sde Teiman e successivamente a Ofer. “Solo [da fine ottobre] so di essere a Ofer,” ha detto al suo avvocato. “Ho avuto un’udienza via Zoom. Mi hanno detto che sono detenuto fino alla fine della guerra, accusato di essere affiliato a un’organizzazione terroristica. Sono un insegnante, non collegato a Hamas o ad attività ostili contro Israele.”

Per i detenuti, incontrare un avvocato può essere l’unica opportunità per uscire dalle celle. “Non ci sono fogli o penne, quindi non possiamo presentare reclami,” ha osservato un detenuto, arrestato a Khan Younis a febbraio. “Cerchiamo di fare richieste attraverso lo shawish [un prigioniero che parla ebraico incaricato di fare da tramite con le guardie], ma la situazione non migliora. Sogno di vedere la luce del sole, anche solo una volta.”

Ma le visite degli avvocati hanno avuto un costo pesante per altri detenuti. Un ventiseienne ha testimoniato che quando un avvocato incontra un prigioniero, tutti gli altri nella cella vengono portati fuori, ammanettati, bendati e costretti a sdraiarsi per tutta la durata della visita. “Prego che [gli avvocati] non vengano a visitarci,” ha detto. “Questo è l’incubo di tutti i detenuti.” In risposta a domande per questo articolo, un portavoce dell’esercito israeliano ha affermato che “i detenuti trattenuti presso la struttura di detenzione militare di Ofer sono coloro che sono stati trovati coinvolti in attività terroristiche e hanno subito una revisione giudiziaria condotta davanti a un giudice del tribunale distrettuale.” Il portavoce ha respinto “le accuse di abuso sistematico dei detenuti, compresi violenze o torture” a Ofer, sottolineando che gli abusi sono “contrari alla legge e agli ordini dell’IDF” e che la struttura è “regolarmente filmata ed è sotto la supervisione dei comandanti.”

Il portavoce ha anche affermato, contrariamente alle testimonianze, che i detenuti a Ofer ricevono coperte, un materasso, prodotti per l’igiene, vestiti, tre pasti al giorno e “adeguate cure mediche.” Sebbene “la maggior parte dei detenuti non sia trattenuta in manette,” ha aggiunto, in alcuni casi “viene presa una decisione individuale di ammanettare un detenuto, in modo da non impedirgli di mangiare, fare la doccia o usare il bagno.”