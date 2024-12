Le forze di occupazione fanno irruzione nel centro giovanile di Aida

Di Anas Abu Srour, Direttore esecutivo del Centro giovanile del campo profughi di Aida

Nelle prime ore del mattino, nel campo di Aida, le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nel Centro giovanile di Aida. I soldati hanno sfondato le porte, messo a soqquadro gli uffici e preso documenti e hard disk. Le nostre telecamere di sicurezza hanno ripreso i soldati mentre rovistavano tra i libri, i disegni dei bambini e le aule.

Prima di andarsene, le IOF hanno lasciato dei manifesti intorno all’edificio con messaggi minacciosi come: “prendetevi cura dei vostri figli, assicuratevi che non si impegnino in incitamenti e atti terroristici, perché prenderemo misure severe contro di loro e le loro famiglie con il pugno di ferro”. Il manifesto avvertiva anche che “ci saranno novità sorprendenti” nel prossimo futuro.

L’irruzione nel nostro Centro è molto preoccupante, ma non sorprendente. Questo attacco fa parte di un giro di vite diffuso sulle organizzazioni di base palestinesi che cercano di dare potere ai palestinesi dal basso. Attraverso arresti, incursioni, minacce e blocchi finanziari, l’occupazione sta cercando di impedirci di sostenere ed elevare la nostra comunità nel campo di Aida.

Naturalmente, attacchi come questi non ci dissuaderanno dal nostro importante lavoro. La comunità ha un grande bisogno di istruzione di qualità, di sostegno umanitario, di arte e sport e, dove possibile in questo contesto restrittivo, di advocacy. Non ci scoraggeremo e continueremo ad essere ispirati ogni giorno dai bambini che varcano le porte del Centro. Sappiamo anche di avere una rete di amici impegnati in tutto il mondo che ci sosterranno in questo difficile periodo.

Continuerò ad aggiornarvi sugli sviluppi del nostro campo e del Centro. Grazie per la vostra continua solidarietà e il vostro sostegno.