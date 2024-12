Il medico fantasma di Gaza

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto

Di Gideon Levy

Il Dottor Adnan al-Bursh era un chirurgo, il primario del Reparto di Ortopedia all’Ospedale Al-Shifa di Gaza. Era un uomo carismatico e affascinante che usava i social media per documentare il suo lavoro in condizioni incomncepibili, senza elettricità, medicine o anestetici e spesso senza letti per i pazienti. Un video lo mostrava con una pala in mano mentre scavava una fossa comune nel cortile dell’ospedale per i pazienti deceduti dopo che i congelatori erano stati travolti dal numero di corpi. Divenne un eroe locale durante la sua vita e un eroe internazionale dopo la sua morte. Non tornò quasi mai a casa dopo l’inizio della guerra, ha detto la sua vedova, Yasmin. Dopo l’inizio della guerra, lui e i suoi collaboratori furono costretti a fuggire da tre ospedali che l’esercito israeliano aveva distrutto come parte della sua rigorosa osservanza del Diritto Internazionale.

A dicembre, al-Bursh è stato arrestato dai militari nell’ultimo ospedale in cui ha lavorato, l’Ospedale Al-Awda di Jabalya. Gli è stato detto di uscire ed è stato rapito. Nei mesi successivi, apparentemente ha subito orribili torture in un centro di interrogatorio dello Shin Bet e, in seguito, nel campo di detenzione di Sde Teiman. È stato poi trasferito nella prigione di Ofer, dove è morto il 19 aprile. “Non riuscivamo quasi a riconoscerlo”, ha detto un medico palestinese che lo ha visitato nel centro di detenzione. “Era ovvio che aveva attraversato l’inferno. Non era l’uomo che conoscevamo, ma un’ombra di quell’uomo”. Al-Bursh, che si manteneva in forma e nuotava spesso, si è trasformato in un fantasma. Era uno specialista in chirurgia ortopedica che aveva studiato in Giordania e Gran Bretagna; se avesse vissuto altrove, le cose avrebbero potuto essere molto diverse.

La sua morte in prigione è stata accolta in Israele con il tipico disinteresse, sebbene l’attore e rapper Tamer Nafar abbia scritto un bell’elogio per lui su Haaretz; in cui io stesso ho scritto di al-Bursh. Le autorità hanno evitato di assumersi qualsiasi responsabilità per la sua morte. Il Servizio Carcerario, controllato dal Ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir, ha affermato di non avere a che fare con “combattenti illegali”. Quindi improvvisamente si tratta di “combattenti”, con i quali improvvisamente “non hanno a che fare”. L’esercito ha affermato di non aver trattenuto il corpo di al-Bursh quando è morto.

Quest’anno decine di detenuti sono morti nelle prigioni israeliane, come nelle peggiori prigioni del mondo, e questo non è un argomento degno di essere discusso dal movimento di protesta per la democrazia in Israele. A centinaia del personale medico sono stati uccisi a Gaza, e la cosa non interessa nemmeno all’Associazione Medica Israeliana. Che vergogna.

Ma al-Bursh è diventato un fantasma, la cui personalità, la cui vita e la cui morte si rifiutano di scomparire. La scorsa settimana, la sua immagine è apparsa in un rapporto investigativo di John Sparks su Sky News. Mentre la giornalista investigativa israeliana Ilana Dayan si lamenta con Christiane Amanpour sulla CNN dicendo che “non stiamo coprendo a sufficienza la sofferenza umana a Gaza” e poi presenta un altro eroico rapporto sull’esercito, la stazione televisiva per cui lavora non mostra nemmeno uno scorcio di ciò che sta accadendo a Gaza. “Gli spettatori non sono interessati”, ha detto questa settimana uno dei responsabili della Seconda Autorità israeliana per la Televisione e la Radio. La dichiarazione riassumeva il nuovo concetto di giornalismo: a pagamento.

Ma in un mondo in cui esistono altre fonti mediatiche, il Dottor al-Bursh non è stato dimenticato. Il rapporto investigativo di Sky News ha rivelato che è stato gettato nel cortile della prigione di Ofer mentre era gravemente ferito, nudo dalla vita in giù. Francesca Albanese, la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, ha sollevato la possibilità che abbia subito abusi sessuali prima della sua morte, dato il rapporto secondo cui è stato trovato seminudo.

Chi ha ucciso al-Bursh e come? Non lo sapremo mai. Tuttavia, abbiamo imparato ancora una volta quanto sia immorale la preoccupazione selettiva di Israele per la vita umana. Una società in cui almeno alcune persone sono inorridite e scosse dal destino degli ostaggi di Israele, si preoccupano per loro giorno e notte, protestando a gran voce e appendendo striscioni nelle strade, è la stessa società che non mostra alcuna preoccupazione per gli altri esseri umani e determina il loro crudele destino. Questa ipocrisia non può essere difesa. Non c’è modo di colmare l’abisso profondo tra il trauma degli israeliani per la morte degli ostaggi prigionieri di Hamas e la loro totale indifferenza per la morte di al-Bursh, un ostaggio prigioniero di Israele. Non c’è modo di risolvere queste contraddizioni, se non concludendo che la coscienza di Israele è stata irrimediabilmente corrotta.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo ultimo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.