L’utilizzo della paura ebraica come arma, da Tel Aviv a Amsterdam

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite. Foto di copertina: Tifosi del Maccabi Tel Aviv nella sala arrivi dell’aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv, 8 novembre 2024. (Jonathan Shaul/Flash90)

“Domani, 86 anni fa, c’è stata la Notte dei cristalli – un attacco agli ebrei per il solo fatto di essere ebrei, sul suolo europeo. Ora è tornata; l’abbiamo vista ieri per le strade di Amsterdam. C’è solo una differenza: nel frattempo è stato istituito lo Stato ebraico. Dobbiamo occuparcene”.

Di Em Hilton

C’è molto da spiegare in questa dichiarazione del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sui disordini e le violenze che hanno accompagnato la partita di calcio della scorsa settimana tra il Maccabi Tel Aviv e l’Ajax. Questi eventi sono iniziati prima della partita, con i tifosi del club israeliano che si sono riversati in giro per la città strappando le bandiere palestinesi dalle finestre degli appartamenti, attaccando un tassista e cantando “Lasciate che l’IDF vinca e fotta gli arabi” (al loro ritorno in Israele, sono stati anche filmati mentre cantavano “Perché le scuole a Gaza sono chiuse? Perché non ci sono più bambini”). Giovedì sera, dopo la fine della partita, sono seguiti una serie di attacchi contro i tifosi del Maccabi da parte di gente del posto, alcuni dei quali indossavano bandiere palestinesi e gridavano slogan pro-Palestina, che hanno provocato 30 feriti e 5 ricoveri in ospedale .

Molti importanti media e leader mondiali hanno prontamente adottato la narrativa secondo cui i disordini sono stati un semplice caso di violenza antisemita. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha subito etichettato il fenomeno come “pogrom”. Geert Wilders, capo del Partito della Libertà di estrema destra, attualmente il più grande partito della Camera dei Rappresentanti dei Paesi Bassi, l’ha descritta come una “caccia all’ebreo”. Il re olandese ha detto a Herzog: “Abbiamo deluso la comunità ebraica dei Paesi Bassi durante la Seconda Guerra Mondiale, e ieri sera abbiamo fallito di nuovo”.

I social media sono stati inondati dai paralleli più grossolani che si possano immaginare – compresi i meme di Anna Frank che indossa una maglietta del Maccabi Tel Aviv – portando a nuovi livelli lo svilimento della memoria della persecuzione degli ebrei per mano dei nazisti e dei loro alleati. È davvero ironico che questi eventi abbiano oscurato l’anniversario della Notte dei cristalli, in un momento in cui le conseguenze della violenza razzista sostenuta dallo Stato sono così rilevanti.

Sulla scia del 7 ottobre, gli studiosi di antisemitismo, genocidio e storia ebraica hanno messo in guardia dai modi in cui episodi particolarmente traumatici della storia ebraica sono stati evocati per giustificare l’assalto di Israele a Gaza e per reprimere coloro che lo criticano. Come ha spiegato chiaramente lo studioso di antisemitismo Brendan McGeever, nonostante sia stato brutale e inquietante, l’incidente di Amsterdam non è stato un pogrom – il termine che indica un attacco a un gruppo oppresso con il sostegno delle autorità. La proliferazione di questo termine e di altri simili all’indomani delle violenze è servita solo a offuscare la realtà di quegli eventi creando un’isteria di massa.

Si tratta, ovviamente, di una tattica comune nel libro dei giochi dell’estrema destra: generare caos e paura per riaffermare la propria visione del mondo. In questo caso, la cancellazione della violenza razzista dei tifosi del Maccabi Tel Aviv, dovuta alla negligenza di gran parte dei media tradizionali, non ha fatto altro che accelerare il fenomeno. In un momento in cui il vero antisemitismo è in aumento e gli ebrei si sentono particolarmente minacciati in tutto il mondo, questa strumentalizzazione della paura degli ebrei è stata particolarmente irritante.

La domanda che dobbiamo porci dopo questi eventi e il discorso che li circonda è: che tipo di politica serve? È certamente nell’interesse del governo israeliano inquadrare la violenza come esclusivamente motivata dal razzismo antiebraico, e quindi bloccare qualsiasi tentativo di collegarla alla guerra genocida a Gaza. I leader israeliani sono determinati a rafforzare il principio sionista fondamentale secondo cui Israele è l’unico luogo sicuro per gli ebrei e i musulmani e gli arabi rappresentano una minaccia esistenziale per noi, ovunque si trovino. Mantenere la nostra paura significa tenerci in riga, altrimenti come potranno continuare a produrre consenso per la guerra?

Più a lungo continuerà l’assalto a Gaza, maggiore sarà la probabilità che l’ostilità verso gli israeliani all’estero continui a sfociare in violenza e che la ricaduta dell’ostilità anti-israeliana nell’antisemitismo diventi sempre più difficile da contenere. Lo abbiamo visto ad Amsterdam con persone che gridavano “kanker jood” (ebreo canceroso) durante gli attacchi ai tifosi del Maccabi.

Questa è una chiara e terribile illustrazione di come Israele non riesca a essere ciò che ha sempre professato: la risposta alla domanda di sicurezza degli ebrei. Quando dichiara continuamente di fare la guerra ai palestinesi in nome della sicurezza degli ebrei e riceve l’appoggio entusiasta di importanti organizzazioni ebraiche di tutto il mondo, è inevitabile che si verifichi uno slittamento tra ostilità anti-israeliana e antisemitismo. Inoltre, il fallimento della comunità internazionale nel ritenere Israele responsabile ha solo esacerbato le teorie cospirative sul potere ebraico che distraggono dai meccanismi dell’imperialismo occidentale.

Questo non rende accettabile la violenza contro gli ebrei in nome della rabbia contro Israele, tutt’altro. Ma per combatterla, dobbiamo riconoscere che le azioni di Israele rendono gli ebrei di tutto il mondo meno sicuri e cercare di mettere una distanza tra gli ebrei della diaspora e le macchinazioni di uno Stato-nazione completamente disinteressato alla nostra sicurezza.

Ancelle dell’estrema destra

Eppure si continua a non cogliere il nocciolo della questione. Non siamo nel 1938, ma nel 2024. Quello che è successo ad Amsterdam non è, per la maggior parte, una storia di antisemitismo, ma piuttosto della rapida escalation di islamofobia e razzismo in Europa. La brutta verità è che meno di un secolo dopo essere stati cacciati e sterminati dai nazisti e dai loro alleati in tutta Europa, la presunta cura per gli ebrei funge ora da ancella per le ambizioni dell’estrema destra, che brandisce le nostre paure come una clava contro musulmani, arabi e migranti del Sud globale.

Queste battaglie politiche regressive sono in piena evidenza dal 7 ottobre, giustificate dalla narrativa – che i leader israeliani e le organizzazioni ebraiche di destra di tutto il mondo hanno alimentato – secondo cui il sostegno alla Palestina rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli ebrei. La risposta delle autorità olandesi agli eventi della scorsa settimana è stata allarmante a questo proposito: Wilders ha definito Amsterdam “la Gaza d’Europa” e ha giurato di deportare “i marocchini che vogliono distruggere gli ebrei”. E non è il solo a nutrire questa ambizione: l’intero governo olandese sta valutando la possibilità di togliere la cittadinanza ai cittadini di due paesi condannati per “antisemitismo”.

Queste mosse sono l’inevitabile risultato della retorica estrema contro i critici di Israele che si è sviluppata nell’ultimo anno. Dall’infangare le proteste pro-Palestina come “marce dell’odio” e creare panico morale sulle “no-go zones” per gli ebrei, alla polizia violenta e all’arresto di manifestanti pacifici, stiamo assistendo al collasso dell’antisionismo in una forma di terrorismo e anti-europeismo. “Combattere l’antisemitismo” è diventato sempre più sinonimo di sostenere il potere dello Stato – non ultimo il suo potere di punire e sorvegliare altre minoranze.

Ci sono una miriade di casi dell’anno scorso in cui il nazionalismo europeo è stato invocato per allineare la lotta all’antisemitismo con un’agenda xenofoba e anti-immigrati. In Francia, ad esempio, la “Marcia contro l’antisemitismo e per la Repubblica” inaugurale è stata guidata dalla leader del National Rally Marine Le Pen, che è poi riuscita a spingere l’attuale governo francese ad approvare una legislazione draconiana anti-immigrazione che prende di mira specificamente le persone di colore. Un tempo perseguitati come nemici dello Stato, gli ebrei sono stati trasformati in una minoranza modello in nome della quale la Francia sta escludendo e attaccando le comunità musulmane.

Simili cambiamenti politici si sono verificati in Gran Bretagna, dove gli eventi dell’ultimo anno hanno dato vita a una nuova conversazione in cui il sostegno alla comunità ebraica è diventato un valore britannico tra l’élite politica, mentre il sostegno alla Palestina è considerato un’importazione straniera. Le leggi sull’immigrazione e sull’antiterrorismo sono state usate per colpire i sostenitori della Palestina ; in un caso, un ex ministro del Partito Conservatore è intervenuto personalmente nel processo di revoca del visto di uno studente internazionale che aveva parlato a una protesta pro-Palestina. Ad agosto, leader dell’estrema destra come Tommy Robinson hanno scatenato rivolte razziali in tutto il Regno Unito, citando la necessità di riprendersi le strade da “Hamas”.

In Germania, la polizia ha vietato e represso con estrema violenza le manifestazioni pro-Palestina, anche contro ebrei tedeschi e israeliani che protestavano contro le azioni di Israele a Gaza. Solo due settimane fa, il Bundestag ha approvato una controversa risoluzione sull’antisemitismo , proposta per la prima volta sulla scia del 7 ottobre, che taglia i finanziamenti statali a qualsiasi organizzazione che inviti al boicottaggio di Israele. Un’altra legge approvata all’inizio dell’anno richiede ai nuovi cittadini tedeschi di riconoscere il “diritto all’esistenza” di Israele.

Da Netanyahu e Wilders a Robinson e Le Pen, è interesse dei leader dell’estrema destra di tutto il mondo arruolare gli ebrei come soldati semplici nella loro guerra contro coloro che più disprezzano. Mentre si adoperano sempre più per confondere la linea di demarcazione tra antisemitismo e antisionismo, noi dobbiamo opporci a questa fusione, pur restando al fianco dei cittadini ebrei.