“Tu mandi il tuo spirito e sono creati, e rinnovi la faccia della terra “

Salmo 104:30

Betlemme, 16 dicembre 2024

Cari fratelli e sorelle in Cristo,

Mentre celebriamo il 15° anniversario del Documento di Kairos sulla Palestina e ci avviciniamo al periodo natalizio, siamo richiamati alle incessanti lotte che il nostro popolo deve affrontare. Questo documento, nato come una parola di fede, speranza e amore dal cuore della sofferenza palestinese, continua a risuonare profondamente nella vita di ogni palestinese, in particolare in quelli che hanno sopportato il peso di più di settant’anni di occupazione israeliana, apartheid, e genocidio. Riflettendo sulla nascita del Principe della Pace, ci viene ricordato che il messaggio di giustizia, dignità e riconciliazione è più urgente che mai. Il Documento Kairos rimane una dichiarazione della nostra volontà collettiva di giustizia, pace e libertà per tutti.

Eppure, eccoci qui, 15 anni dopo, nel mezzo di un genocidio inarrestabile, a un anno e due mesi dall’inizio della brutale guerra genocida su Gaza e sulla Cisgiordania. La comunità internazionale e molte chiese in tutto il mondo restano in silenzio e la sofferenza continua. Come cristiani, siamo chiamati a camminare vicino ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, a rimanere saldi nella fede e a incarnare la stessa resilienza e speranza che hanno sostenuto il nostro popolo attraverso queste prove. È tempo di riaffermare che la nostra presenza nella terra dei nostri antenati non è casuale ma radicata nella storia e nella geografia di questa terra e di incoraggiarci a vicenda a restare, a rimanere saldi e a continuare la nostra lotta collettiva per la libertà e la giustizia.

In questo momento critico, il ruolo della Chiesa in Palestina è più vitale che mai. Pur apprezzando profondamente gli instancabili sforzi delle nostre chiese nel servire la comunità – fornendo supporto spirituale, sollievo e sostenendo la resilienza – dobbiamo riconoscere che è necessario fare di più. La nostra comunità affronta sfide esistenziali e abbiamo bisogno che la Chiesa dica la verità al potere e cammini ancora più vicino ai suoi membri, per essere una fonte di forza spirituale ma anche di supporto pratico e solidarietà.

Chiediamo ai nostri leader della Chiesa, sacerdoti e laici di lavorare insieme per promuovere la resilienza all’interno delle nostre congregazioni. Incoraggiare il nostro popolo a stare fermo di fronte all’oppressione, a trovare la forza nella preghiera e a confidare nella loro fede come fonte di resistenza. Ma non dimentichiamo che gli atti pratici di solidarietà sono essenziali. Le chiese dovrebbero organizzare azioni per sostenere le famiglie che hanno perso la loro terra, le loro case e i loro cari, assistere coloro che hanno bisogno di cure mediche e assistenza sanitaria mentale, e fornire risorse per aiutare le persone a ricostruire le loro vite in questo momento di devastazione.

Chiediamo anche la creazione di spazi sicuri all’interno delle nostre chiese dove i cristiani palestinesi possano riunirsi per piangere, pregare e pensare a strategie su come continuare la loro resistenza e lotta in modo pacifico e dignitoso. Questi spazi possono servire come centri di dialogo, di forza e di unità sociale di cui abbiamo bisogno in questi tempi di divisione.

Come cristiani, siamo chiamati a rimanere resilienti e a coltivare la resilienza gli uni con gli altri. La strada che ci attende non sarà facile e le sofferenze possono aumentare, ma dobbiamo attenerci alla speranza che Dio è con noi, e dobbiamo ricordarci della promessa del nostro Signore che “ha vinto il mondo” (Giovanni 16:33). Abbiamo sentito il Patriarca emerito Michel Sabah nel 15° anniversario della conferenza di Kairos Palestina, che ha dichiarato:

“Di fronte al genocidio, alla spoliazione e alla pulizia etnica, diciamo una parola di cordoglio, perseveranza e speranza per il nostro popolo a Gaza e in tutta la Palestina. Siate pazienti. Dio un giorno brillerà su di noi con la sua giustizia e pace.”

In questi giorni bui, facciamo luce l’uno per l’altro. La resilienza cristiana consiste nel sopportare le difficoltà e agire in solidarietà con gli altri, indipendentemente dalla loro fede. Dobbiamo essere consapevoli che i nostri fratelli e sorelle in altre comunità religiose, in particolare musulmani, stanno anche sopportando una sofferenza inimmaginabile. La pace civile e la solidarietà con tutti i nostri cittadini sono fondamentali. Dobbiamo intensificare gli sforzi per collaborare, per promuovere la cooperazione inter-religiosa e lavorare insieme per il bene comune di tutti i palestinesi.

In questo tempo di avvento e mentre ci prepariamo a celebrare il Natale, i cristiani palestinesi devono continuare ad essere la voce della pace, della giustizia e della riconciliazione in un mondo diviso. Questo è il momento per noi di approfondire la nostra fede, di coinvolgere e unire le persone nonostante le differenze politiche e religiose, e di rafforzare i legami di unità tra tutti i componenti della società palestinese. Nello spirito di resilienza e perseveranza, esortiamo le nostre chiese e comunità a rafforzare la loro cura pastorale e offrire un sostegno regolare a coloro che vivono nella paura, in particolare le famiglie che hanno perso i propri cari o case; organizzare incontri di preghiera, consulenza e gruppi di sostegno per la guarigione emotiva e spirituale; promuovere la giustizia sulla scena internazionale; di denunciare l’occupazione in corso, il trasferimento forzato dei palestinesi e le violazioni dei diritti umani che continuiamo a subire.

Esortiamo inoltre a contribuire ad amplificare le voci dei senza voce, sensibilizzando gli ambienti internazionali; promuovere la solidarietà inter-religiosa e rafforzare i partenariati con le comunità secolari, musulmane e di altre fedi; organizzare iniziative congiunte per la pace e la giustizia sociale, per dimostrare che siamo uniti nella nostra lotta comune per la libertà e la dignità umana; incoraggiare la resilienza e l’autosufficienza della comunità tra i palestinesi e continuare a rafforzare i programmi e le iniziative di sviluppo. Infine, mobilitare la Chiesa globale e chiedere alla comunità cristiana mondiale di continuare a essere solidale con noi.

Cari fratelli e sorelle, siamo ora in un momento critico, e la forza della nostra comunità dipende dalla nostra solidarietà reciproca. Esortiamo le nostre Chiese a rimanere salde nella fede, ad incoraggiarsi reciprocamente, a sostenersi e a lavorare instancabilmente per la pace e la giustizia. Che possiamo sempre ricordare che siamo parte di un movimento globale più grande per la giustizia e che la nostra speranza, radicata nell’amore e nella rettitudine di Dio, porterà un giorno al compimento delle sue promesse di pace, libertà e dignità per tutti gli esseri umani.

Nel Suo nome, restiamo saldi, credendo nel nostro diritto alla vita. Rinnoviamo la nostra fede in Dio e diciamo: “Ho creduto, anche quando ho detto: ‘Sono molto afflitto'” (Salmo 116:10).

Preghiamo Dio per voi e per tutta la nostra terra afflitta, affinché possa riempirla della sua giustizia e pace.

Kairos Palestine

Kairos Palestine, il più vasto movimento ecumenico palestinese non violento, si basa sul documento Kairos Palestine: A Moment of Truth, lanciato nel 2009, affermando che i cristiani palestinesi sono parte integrante della nazione palestinese, Invocare la pace per porre fine a tutte le sofferenze in Terra Santa lavorando per la giustizia, la speranza e l’amore, abbracciati dalla comunità cristiana, firmato da tutte le organizzazioni cristiane palestinesi storicamente riconosciute e approvati dai capi delle chiese di Gerusalemme.