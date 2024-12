Pierbattista Pizzaballa: “Gaza distrutta ma c’è segno di speranza”

Gli abitanti di Gaza “non sono depressi”, ma “non ho sentito una parola di collera, sono persone molto serene”. “Gaza è distrutta, tutto è distrutto, ma non gli abitanti, non sono in ginocchio, sono vivi, per me questo è un segno di speranza”. Lo ha dichiarato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, di ritorno dalla Striscia dove ha potuto compiere ieri, lunedì, la sua visita pastorale di Natale.