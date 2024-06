Farina, feriti e sterminio

Di Don Nandino Capovilla – da Gerusalemme

“Se vi dico che in parrocchia stanno arrivando camion di farina voi tirate un sospiro di sollievo ma non immaginate che disastro umanitario sia oggi la Striscia. Certo, riusciamo ad aiutare circa duemila persone ma in questo momento ci manca tutto, dall’acqua alle medicine, fuorché i camion di farina”. Cosi il parroco di Gaza ci racconta un diretta, ma non è meno drammatico il quadro che ci presenta abuna Marcelo: “In chiesa sono rifugiate più di cinquecento persone e ovviamente non solo cristiane. Tutti sono distrutti e depressi in particolare da quando i cecchini hanno sparato e ucciso due parrocchiane. Ma oltre al numero enorme dei morti non si pensa abbastanza a cosa vuol dire che viviamo con più di 67.000 feriti. E le migliaia di dispersi sotto le macerie? Da anni era il più grande carcere a cielo a aperto, già prima non bastavano i 500 camion al giorno che Israele faceva entrare. Insomma, quando alcuni morti contano e altri non contano nulla, è il momento di parlare”.