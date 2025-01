Articolo pubblicato originariamente su Mada Masr

Di Farah Fangary

L’Egitto ha respinto il reinsediamento dei palestinesi al di fuori di Gaza dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti che vuole che Egitto e Giordania “prendano” i palestinesi dalla Striscia per un periodo di tempo indefinito.

Il Ministero degli Esteri egiziano ha rilasciato una dichiarazione domenica sera dopo i commenti di Trump, in cui non si è confrontato direttamente con il presidente americano, ma ha sottolineato il sostegno dell’Egitto alla “fermezza dei palestinesi sulla loro terra” e ha appoggiato il loro “legittimo diritto alla patria”.

Il ministero ha anche affermato di “respingere fermamente qualsiasi violazione di questi diritti inalienabili, sia attraverso l’espansione degli insediamenti, l’annessione di terre o la rimozione dei loro legittimi proprietari attraverso lo sfollamento, sia incoraggiando il trasferimento o lo sradicamento dei palestinesi dalla loro terra”.

Il commento del Cairo è arrivato sulla scia di una conversazione che Trump ha avuto sabato con i giornalisti, in cui ha detto che vorrebbe che Egitto e Giordania “prendessero” i palestinesi dalla Striscia di Gaza, descrivendo l’enclave costiera come un “casino” che vorrebbe “ripulire”.

“Si parla di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliamo tutto”, ha detto, aggiungendo che l’obiettivo sarebbe quello di costruire alloggi per i gazesi in un altro luogo dove possano ‘forse’ vivere in pace.

Il suggerimento di Trump è arrivato mentre centinaia di migliaia di palestinesi di Gaza si preparavano a tornare nelle loro terre nel nord della Striscia, dove gran parte delle infrastrutture urbane sono state completamente distrutte da Israele. Il suggerimento di Trump è arrivato mentre centinaia di migliaia di palestinesi di Gaza si preparavano a tornare nelle loro terre nel nord della Striscia, dove gran parte delle infrastrutture urbane sono state completamente distrutte dall’aggressione israeliana negli ultimi 15 mesi.

“Mi piacerebbe che l’Egitto prendesse le persone”, ha aggiunto Trump, affermando che domenica avrebbe parlato anche con il presidente Abdel Fattah al-Sisi e che tale mossa ‘potrebbe essere temporanea o a lungo termine’. Né la presidenza egiziana né la Casa Bianca hanno dichiarato se la telefonata abbia avuto luogo.

Nella sua risposta di domenica, l’Egitto ha affermato che si opporrà allo spostamento dei palestinesi, “sia temporaneamente che a lungo termine”, esprimendo allo stesso tempo il suo continuo sostegno ai “principi e ai parametri di una soluzione politica alla questione palestinese”, che ha descritto come centrale per la regione.

Risolvere la questione palestinese, porre fine all’occupazione e ripristinare i diritti rubati ai palestinesi è la causa principale dell’instabilità della regione, ha affermato il Ministero degli Esteri.

Sisi ha espresso la stessa posizione in precedenti occasioni, in particolare in risposta ai rapporti e ai commenti israeliani sulla scia dell’ottobre 2023, che chiedevano ai palestinesi di spostarsi fuori dalla Striscia. Milioni di egiziani rifiuterebbero l’idea, ha dichiarato Sisi all’epoca, affermando che lo spostamento di massa equivarrebbe alla liquidazione della causa palestinese.

All’epoca aveva anche espresso il timore che il trasferimento dei palestinesi in Egitto avrebbe trasformato il Sinai in una base per attacchi contro Israele.

Da parte sua, anche il ministro degli Esteri giordano Ayman al-Safadi ha sottolineato la posizione ferma e incrollabile del suo Paese nel respingere la proposta statunitense domenica mattina, ribadendo l’impegno della Giordania verso la soluzione dei due Stati come mezzo per stabilire la pace nella regione.

“La soluzione alla questione palestinese è una soluzione palestinese, la Giordania per i giordani e la Palestina per i palestinesi”, ha aggiunto.

Domenica sera Hamas ha espresso apprezzamento per la “posizione di principio” di entrambi i Paesi vicini, cogliendo l’occasione per riaffermare l’impegno dei palestinesi verso la loro terra e il loro rifiuto di sfollare ed espellere.

Il movimento ha anche invitato la Lega Araba e l’Organizzazione della Cooperazione Islamica a ribadire il loro rifiuto dello spostamento dei palestinesi in qualsiasi forma. Da parte israeliana, il membro di estrema destra della coalizione di governo e ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha dichiarato che l’idea del presidente statunitense è “eccellente”, descrivendo il “pensiero fuori dagli schemi” come il modo per portare pace e sicurezza, in contrapposizione a “soluzioni poco pratiche come la divisione della terra e la creazione di uno Stato palestinese”. Ha aggiunto che lavorerà allo sviluppo di un piano operativo per l’attuazione dell’idea di Trump.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha descritto la proposta come una richiesta di “pulizia etnica”, che ha notato essere tutt’altro che “fuori dagli schemi”, aggiungendo che è illegale, immorale e irresponsabile.

I rifiuti arrivano otto giorni dopo l’entrata in vigore della tregua mediata da Egitto, Qatar e Stati Uniti, che ha portato una calma relativa nella Striscia dopo mesi di continui bombardamenti israeliani e ha avviato le prime fasi di un accordo per il rilascio e lo scambio di prigionieri. L’accordo dovrebbe portare a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza in tre fasi, anche se le forze israeliane ancora stanziate nella Striscia hanno aperto il fuoco contro i palestinesi in diverse aree dall’entrata in vigore dell’accordo e le fasi successive dell’accordo rimangono ancora poco chiare.

Sotto l’amministrazione Biden, gli Stati Uniti hanno precedentemente dichiarato di opporsi allo spostamento dei palestinesi di Gaza o della Cisgiordania dalla loro terra, in risposta alle preoccupazioni dei Paesi arabi dell’epoca.

Dall’inizio dell’assalto israeliano a Gaza, circa 4.000 palestinesi sono stati evacuati dalla Striscia attraverso il valico di Rafah verso e attraverso l’Egitto a partire da febbraio dello scorso anno, mesi prima dell’invasione e dell’occupazione del sito da parte di Israele a maggio, secondo le autorità sanitarie egiziane.

Dopo un ritardo di due giorni, lunedì Israele ha finalmente iniziato a permettere ai palestinesi di entrare nel nord della Striscia a piedi su Rashid Street o con i veicoli su Salah Eddin street, la prima volta che molti hanno potuto tornare a cercare i membri della famiglia e gli effetti personali perduti dall’inizio della guerra.