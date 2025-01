KAIROS ITALIAN ADVOCACY TOUR

Napoli 18.02 – Roma 19.02 – Firenze 20.02 – Bologna 21.2 – Padova 22.02

Kairos Palestina è il più grande movimento cristiano palestinese nonviolento. E’ nato dopo la

pubblicazione dello storico Appello Kairos Palestine: A Moment of Truth, lanciato dai

cristiani palestinesi nel 2009, quando molti palestinesi ritenevano di trovarsi ormai in un

vicolo cieco. Tutti i Capi delle tredici confessioni cristiane delle chiese di Terra santa

firmarono questo documento attivando una capillare rete di preghiera e impegno diventata

negli anni successive un processo e cammino di condivisione diffuso dalle singole comunità

cristiane a moltissime chiese di diversi Paesi del mondo.

“Noi, patriarchi e capi delle chiese di Gerusalemme, abbiamo udito il grido di

speranza lanciato dai nostril fedeli in questi tempi difficili per la Terra santa.

Li sosteniamo e siamo loro vicini. Gridiamo dal cuore della sofferenza che

stiamo vivendo nella nostra terra sotto occupazione israeliana, con un grido di

speranza in assenza di ogni speranza”. Quelle parole condivise da gruppi di laici,

leader ecclesiastici delle diverse chiese cristiane. per la prima volta diventavano una sola voce

“come parola cristiana in mezzo al dolore e all’ingiustizia, al centro della

nostra Nakba, come parola di fede, speranza e amore”

Il documento afferma che i cristiani palestinesi sono parte integrante del popolo palestinese,

sostiene la fine dell’occupazione e colonizzazione israeliana secondo le precise richieste delle

Nazioni Unite e il raggiungimento di una pace giusta. Negli anni i documenti di Kairos

Palestina sono stati tradotti in 22 lingue e hanno collegato persone, comunità e chiese

impegnate nella lotta nonviolenta per i diritti del popolo palestinese, facendo nascere il

movimento internazionale denominato coalizione Global Kairos for Justice.

Tra le strategie di advocacy, il movimento internazionale promuove i tour di una

delegazione di tre cristiani palestinesi per incontrare le chiese italiane, le

comunità cristiane, le realtà civili, istituzionali e politiche delle città, come già

realizzato in Francia, Regno Unito e Usa. La delegazione viene coinvolta dalle realtà

locali, sia ecclesiali che civili/istituzionali/politiche in diversi incontri, per destinatari diversi,

dale realtà diocesane a quelle comunali, dalle rappresentanze istituzionali alle conferenze

pubbliche, da veglie di preghiera a incontri di spiritualità.

Pax Christi Italia, partner italiano di Global for Justice sta organizzando il tour

italiano. I costi dell’intero evento sono coperti dall’Ong inglese FairSquare

I delegati di Kairos Palestina in visita in Italia a Febbraio 2025:

Rev. Munther Isaac

Pastore e teologo cristiano palestinese. Preside del Bethlehem Bible

College, dirige il ciclo di conferenze Christ at the Checkpoint.

Durante il genocidio di Gaza ha

attirato l’attenzione internazionale

per Il suo sermone “Cristo sotto le macerie”, ascoltato da decine di

milioni di persone e poi citato nel caso del Sudafrica contro Israele

presso la Corte internazionale di giustizia. Autore di numerosi libri e

articoli incentrati sul contesto palestinese. Ha conseguito un

dottorato di ricerca presso l’Oxford Centre for Mission Studies

Rifat Kassis

Attivista di lungo corso nella lotta nonviolenta palestinese, è

uno dei coautori del documento Kairos Palestine e il

coordinatore della coalizione Global Kairos for Justice. Ha

fondato la sezione palestinese di Defense for Children

International (di cui è stato eletto presidente) e la

YMCA/YWCA Olive Tree Campaign. Ha lavorato anche in Asia

centrale rappresentando alcune agenzie donatrici ecumeniche

e ha diretto il programma WCC/EAPPI nonché la Federazione

luterana mondiale in Giordania.

Sahar Francis

Avvocato, dal 2006 dirige l’associazione per i diritti umani dei

prigionieri ADAMEER con sede a Ramallah, una ONG palestinese

che fornisce sostegno e patrocinio legale ai prigionieri politici

palestinesi. È entrata a far parte dell’associazione nel 1998, prima

come avvocato per i diritti umani, poi come capo dell’Unità Legale