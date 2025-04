Articolo pubblicato originariamente sul The Guardian. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Malak A Tantesh in Gaza, Lorenzo Tondo in Jerusalem, and Julian Borger

Foto di copertina: Funerali all’ospedale Nasser di Khan Younis per otto operatori sanitari della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese uccisi dalle forze israeliane. Fotografia: APAImages/Rex/Shutterstock

Secondo un consulente forense, nell’attacco che ha suscitato indignazione a livello mondiale, sono stati usati proiettili sparati a distanza ravvicinata.

Un medico legale che ha esaminato i corpi di alcuni dei 15 paramedici e soccorritori palestinesi uccisi dalle forze israeliane e sepolti in una fossa comune nel sud della Striscia di Gaza ha affermato che ci sono prove di un’uccisione in stile esecuzione, basata sulla posizione “specifica e intenzionale” dei colpi a distanza ravvicinata.

La mattina del 23 marzo 2025, la Mezzaluna Rossa Palestinese, la Difesa Civile Palestinese e i dipendenti delle Nazioni Unite erano in missione umanitaria per soccorrere civili morti e feriti fuori dalla città meridionale di Rafah, quando sono stati uccisi e poi sepolti nella sabbia da un bulldozer insieme ai loro veicoli che sono stati schiacciati, secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite.

Israele ha intensificato gli attacchi aerei e di terra a Gaza dopo la fine del cessate il fuoco il mese scorso. Il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato mercoledì che intende “dividere” il territorio.

L’uccisione dei paramedici e dei soccorritori ha suscitato indignazione in tutto il mondo e richieste di responsabilità. Mercoledì, il segretario agli Esteri del Regno Unito, David Lammy, ha dichiarato che Gaza è il luogo più mortale al mondo per gli operatori umanitari.

“I recenti decessi di operatori umanitari ce lo ricordano molto bene. I responsabili devono essere chiamati a rispondere”, ha dichiarato Lammy.

Ahmad Dhaher, un consulente forense che ha esaminato cinque dei morti all’ospedale Nasser di Khan Younis dopo che sono stati riesumati, ha riferito che sono tutti morti per ferite da proiettile. “Tutti i casi esaminati sono stati colpiti da più proiettili, tranne uno, per il quale non ci è stato possibile determinare la causa perché il corpo è stato mutilato da animali come i cani, lasciando praticamente solo lo scheletro”, ha dichiarato Dhaher al Guardian.

“Le analisi preliminari suggeriscono che c’è stata un’esecuzione, non da lontano, poiché le posizioni delle ferite da proiettile sono specifiche e intenzionali”, ha continuato. “I proiettili hanno preso di mira la testa di una persona, il cuore di un’altra e una terza persona è stata colpita da sei o sette proiettili al busto”.

Dhaher ha sottolineato che c’è un margine di incertezza a causa della decomposizione dei resti, e che in altri casi che ha esaminato “la maggior parte dei proiettili ha preso di mira le articolazioni, come spalla, gomito, caviglia o polso”.

Due testimoni del recupero dei corpi hanno dichiarato martedì al Guardian di aver visto corpi con mani e gambe legate, suggerendo che erano stati detenuti prima di essere uccisi. Un portavoce della Mezzaluna Rossa, Nebal Farsakh, ha dichiarato mercoledì che uno dei paramedici “aveva le mani legate al corpo insieme alle gambe”.

Dhaher ha detto che non c’erano prove evidenti di legature sui cinque corpi esaminati. “Non ho potuto riconoscere alcun segno di legatura sulle loro mani a causa dello stato di decomposizione dei cinque casi che ho controllato, quindi non posso esserne certo”.

Le Forze di Difesa Israeliane e il governo di Benjamin Netanyahu hanno dichiarato che i soldati dell’IDF hanno aperto il fuoco contro le ambulanze e i veicoli di soccorso perché “avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’IDF senza fari o segnali di emergenza”. I funzionari governativi hanno affermato di aver ucciso un agente militare di Hamas, chiamato Mohammad Amin Ibrahim Shubaki, e “altri otto terroristi” di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nell’attacco del 23 marzo.

Tuttavia, Shubaki non era tra i corpi recuperati dalla fossa comune fuori Rafah sabato e domenica, otto dei quali sono stati identificati come operatori di ambulanze della Mezzaluna Rossa, sei come soccorritori della protezione civile e uno come dipendente dell’agenzia di soccorso delle Nazioni Unite Unrwa. L’IDF non ha risposto alle domande sul motivo per cui i morti sono stati sepolti con i loro veicoli o ai rapporti secondo cui alcuni mostravano segni di essere stati legati.

L’unico sopravvissuto alla sparatoria del 23 marzo, Munther Abed, un volontario della Mezzaluna Rossa, ha contraddetto il resoconto ufficiale israeliano, affermando che le ambulanze stavano osservando i protocolli di sicurezza quando sono state attaccate.

“Di giorno e di notte è lo stesso: le luci esterne e interne sono accese. Tutto indica che si tratta di un’ambulanza della Mezzaluna Rossa palestinese. Tutte le luci erano accese fino a quando non siamo finiti sotto il fuoco diretto”, ha dichiarato Abed a The World at One su BBC Radio 4. Ha negato che nell’ambulanza ci fosse qualcuno appartenente a un gruppo militante.

Abed, che era nella prima ambulanza a cui hanno sparato il 23 marzo di mattina presto, ha dichiarato di essere sopravvissuto perché si è gettato a terra sul retro del veicolo quando è iniziata la sparatoria. I due paramedici che si trovavano sui sedili anteriori dell’ambulanza sono stati uccisi dalla pioggia di spari israeliani. Abed è stato trattenuto e interrogato dai soldati israeliani prima di essere rilasciato.

Le altre 13 vittime erano tutte in un convoglio di cinque veicoli inviato qualche ora dopo per recuperare i corpi dei due operatori dell’ambulanza morti. Sono stati uccisi tutti a colpi di arma da fuoco e sepolti nella stessa tomba.

Un’inchiesta del Guardian pubblicata a febbraio ha rilevato che più di 1.000 membri del personale medico sono stati uccisi a Gaza dall’inizio del conflitto, il 7 ottobre 2023, scatenato da un attacco di Hamas al sud di Israele che ha ucciso 1.200 israeliani, fino all’inizio di un cessate il fuoco temporaneo a gennaio. Molti ospedali sono stati ridotti in rovina da attacchi che una commissione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso essere crimini di guerra.

Da quando il mese scorso è terminato il cessate il fuoco di due mesi, Israele ha promesso di intensificare la sua campagna militare contro Hamas. Mercoledì il ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato che la campagna si stava espandendo per “conquistare un vasto territorio” nella Striscia di Gaza. Netanyahu ha dichiarato che Israele intendeva costruire un nuovo corridoio di sicurezza per “dividere la Striscia”.

Funzionari ospedalieri nei territori palestinesi occupati hanno dichiarato che gli attacchi israeliani durante la notte e mercoledì hanno ucciso almeno 40 persone, tra cui una decina di bambini.