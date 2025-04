Articolo pubblicato originariamente su Haaretz. Traduzione a cura de La Zona Grigia

Di Gideon Levy

Canale 13 di Israele non trasmetterà domenica sera l’inchiesta di “Hamakor” su Rami Davidian, l’israeliano che ha salvato o meno decine di persone al festival Nova il 7 ottobre 2023.

“Siamo consapevoli delle emozioni del pubblico e delle conseguenze della trasmissione del servizio e preferiamo non trasmetterlo in questo momento”, ha affermato la direzione dell’emittente in una dichiarazione. Internet è in fermento per l’attacco alla libertà dei media, e giustamente. Il direttore della rivista televisiva investigativa, Raviv Drucker, ha protestato, giustamente. È lecito supporre che lui, il commentatore più liberale della televisione israeliana, la veda come una decisione per censurarlo.

L’argomentazione della direzione di Canale 13 ha un suono familiare. È esattamente la stessa usata nei primi giorni di guerra per porre fine alla mia partecipazione alla tavola rotonda del programma di approfondimento “WarZone”. Drucker disse all’epoca che gli spettatori “non potevano accettare” osservazioni come le mie. Sarebbe stato difficile per loro.

Proprio come la sua gestione arretrata, il giornalista liberale ha tenuto conto del sentimento pubblico nelle sue considerazioni editoriali, forse più di ogni altra cosa. Da allora non sono più apparso come ospite nel suo programma, che era considerato perfettamente illuminato e liberale; dopotutto, tutti lì sono così contro il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Che coraggio da parte loro. Dopotutto, questa è l’unica prova del liberalismo in Israele oggi.

La libertà di stampa in Israele è, quindi, una questione estremamente selettiva. Ognuno sceglie la propria libertà e le proprie linee rosse, e tutti vogliono la stessa cosa: intrattenere gli spettatori, non infastidirli, Dio non voglia, per paura che cambino canale o annullino i loro abbonamenti.

L’unico disaccordo tra Drucker e la dirigenza riguarda ciò che infastidirà il pubblico, che è santificato sopra ogni altra cosa. La dirigenza pensa che la storia davidiana ferirà i sentimenti degli spettatori, mentre Drucker pensa che un giornalista che dice di vergognarsi di essere israeliano alla luce di ciò che sta accadendo a Gaza ferirà i suoi sentimenti. La dirigenza dell’oscurità e i giornalisti della luce sono uniti nel loro desiderio di non ferire i sentimenti del pubblico. Questa è la loro bussola per un giornalismo corretto e coraggioso.

Il rispettato Drucker ed Emiliano Calemzuk, il vilipeso amministratore delegato di Canale 13, sono più simili di quanto sembri. Entrambi sono favorevoli a mettere a tacere le persone e si oppongono alla vera libertà di informazione. La prova della libertà di informazione non è trasmettere ciò con cui i redattori e gli editori sono d’accordo. La prova è trasmettere esattamente ciò a cui si oppongono, il rapporto investigativo davidiano o una voce che è stata chiaramente contraria alla guerra fin dall’inizio. Li criticano entrambi per paura delle masse. Una informazione che tiene conto dei sentimenti del pubblico non è un’informazione libera; è la stampa spazzatura che Israele riceve dal 7 ottobre: ​​crogiolarsi senza fine nel disastro e la convinzione che siamo le uniche vittime, nessun altro, nemmeno a Gaza.

Persino il rispettato corrispondente Omri Assenheim è attento ai sentimenti del pubblico. In una conversazione con il caporedattore di Haaretz Aluf Benn a una conferenza di Haaretz sulla libertà di espressione, Assenheim ha detto: “C’è una percezione su Gaza. Penso che, secondo gli editori delle emittenti, non ci sia abbastanza attenzione pubblica su ciò che sta accadendo a Gaza, dati gli eventi del 7 ottobre e il trauma che hanno lasciato nella società israeliana”.

Infatti, Assenheim ha giustificato la decisione di nascondere Gaza agli occhi di Israele. “Per quanto riguarda gli editori delle emittenti, Israele è paragonabile a Londra, che è stata bombardata dalla Germania Nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Nessuno scriverà un articolo sulle grandi sofferenze che hanno sofferto i tedeschi nella Berlino Nazista, quindi nessuna organizzazione mediatica vuole scrivere un articolo sulle sofferenze dei cittadini di Gaza a Gaza. Il pubblico semplicemente non ha l’apertura mentale per questo”.

Gaza è “Nazista” non solo per la parlamentare di destra Orit Strook, ma anche per il liberale Assenheim. Per lui, è Israele che sta subendo i bombardamenti di Londra, anche dopo che 50.000 persone sono state uccise a Gaza, e quindi ha deciso di non far sapere al pubblico cosa sta facendo Israele e i suoi editori televisivi pure. Quanto all’attenzione, è nostro compito crearla, Assenheim.

Ecco cos’è la libertà di stampa nell’unica democrazia del Medio Oriente, nel 2025.

Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato a Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo ultimo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.