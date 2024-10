Preghiere dalla Palestina: SIAMO BRUCIATI VIVI

Secondo anno di guerra, 12° giorno.

Signore, siamo immersi nella guerra, mostraci la via della pace.

Nei notiziari vediamo sempre nuovi attacchi sulle città già in macerie e bombe sugli ospedali e tende distrutte dalle fiamme.

Signore, i Paesi mandano sempre più armi per uccidere, come gli Stati Uniti, per venti miliardi.

Gaza è ormai solo un’immensa distesa di tende dove la gente era già stata costretta a rifugiarsi per trovare salvezza.

Ci mostrano immagini di esseri umani bruciati vivi…

Signore, tutto il nostro popolo palestinese, in Cisgiordania come a Gaza, è bruciato vivo dalle fiamme di un odio implacabile.

Invece di un cessate il fuoco è sempre più fuoco sulla gente di Gaza e continuano anche nel sud del Libano,

Signore, gli uomini, con armi sempre più potenti, dicono di vincere la guerra ma accumulano perdite su perdite, cioè sempre più persone uccise.

Signore, apri i loro occhi e indica le vie della vera “vittoria”, che custodisce la vita di tutti nella dignità di ognuno.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 18 ottobre 2024

Tutte le preghiere di mons. Sabbah sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org