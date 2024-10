Testimonianza pubblicata originariamente da B’tselem. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite. Foto di copertina: Sufian Abu Saleh nella tenda della sua famiglia in un campo per sfollati a Khan Yunis. Foto per gentile concessione del testimone

Ogni sabato la redazione di Bocche Scucite riporta una testimonianza che fa parte del report “Benvenuti all’inferno” redatto dall’organizzazione israeliana B’tselem sulle condizioni dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

Sufian Abu Salah, 42 anni, padre di quattro figli, di ‘Abasan al-Kabirah, distretto di Khan Yunis.Sono sposato con Hanaa Abu Saleh e abbiamo quattro figli: ‘Abd a-Rahman, 14 anni, Iman, 13 anni, Aya, 12 anni, e ‘Issam, 10 anni. Prima della guerra lavoravo come tassista, ma ora sono disoccupato e vivo con la mia famiglia in una tenda nella zona di al-Fukhari a Khan Yunis, vicino all’Ospedale Europeo.

Il 7 ottobre abbiamo lasciato la nostra casa nella zona di ‘Abasan al-Kabirah di Khan Yunis, perché è vicina al confine e ci sono stati molti bombardamenti. All’inizio ci siamo trasferiti dai miei genitori, che vivono a un chilometro da casa nostra. Siamo rimasti da loro per circa tre giorni, poi ci siamo trasferiti a casa di un parente nel centro di Khan Yunis e siamo rimasti da loro per quasi 50 giorni.

Durante il cessate il fuoco, alla fine dello scorso novembre, siamo tornati a casa e siamo rimasti lì per circa una settimana. Quando il cessate il fuoco è terminato, la città di Khan Yunis è stata sottoposta a pesanti bombardamenti. Ci siamo trasferiti in una moschea lontano dal confine e siamo rimasti lì per cinque giorni, poi siamo andati in un campo per sfollati presso la scuola Harun a-Rashid nel quartiere di al-Amal, nella parte occidentale della città di Khan Yunis. Siamo rimasti lì per due mesi in condizioni molto difficili, perché era estremamente affollato. Non c’erano né acqua né elettricità e non c’era quasi cibo.

Il 14 febbraio 2024, l’esercito ha circondato la scuola e i soldati hanno ordinato alle donne di andare con i bambini nella zona di al-Mawasi, nella parte occidentale di Khan Yunis. Hanno tenuto gli uomini all’interno della scuola. I soldati ci hanno diviso in gruppi di dieci uomini ciascuno e ci hanno ordinato di spogliarci fino alla biancheria intima e di tenere in mano le nostre carte d’identità. Hanno controllato i nostri nomi con le carte d’identità e poi hanno scansionato ognuno di loro con un dispositivo, ci hanno legato le mani davanti a noi, ci hanno bendato e ci hanno condotto in quelli che credo fossero magazzini che hanno trasformato in strutture di detenzione. Ci hanno costretto a inginocchiarci a terra in posizione di prostrazione per la preghiera fino a sera.

Poi ci hanno portato in un centro per gli interrogatori. Credo fosse nel quartiere giapponese nel centro di Khan Yunis. Durante l’interrogatorio mi hanno chiesto il mio nome, dove mi trovavo il 7 ottobre e quale fosse la mia affiliazione, su Hamas e sulla Jihad. Durante l’interrogatorio ci hanno picchiato con un bastone e preso a calci, soprattutto nella zona della schiena e del collo. Eravamo circa 80 persone. Ci hanno tenuti nudi, nella stessa posizione, fino a mezzanotte. Faceva molto freddo.

Poi ci hanno dato dei vestiti bianchi trasparenti (come quelli dei tempi di Covid) e ci hanno messo tutti su un camion – circa 80 persone ammassate una sull’altra. Non ci è stato permesso di muoverci o parlare. Se i soldati percepivano un movimento, ci picchiavano. Ho sentito che mi avevano ferito la gamba sinistra, niente di grave.

Poi ci hanno trasferito su un altro camion, ci hanno legato le mani dietro la schiena e ci hanno portato in un centro per gli interrogatori che, a quanto ho capito, si trovava in Israele. Mi sentivo debole e avevo perso la sensibilità delle gambe, ma non mi sono mosso per non essere picchiato. Poi ci hanno portato in un altro posto, dove ci hanno detto di toglierci i vestiti di Covid e ci hanno dato delle uniformi da prigionieri da indossare.

Il primo giorno di detenzione siamo stati tenuti tutto il giorno sulla ghiaia, con mani e piedi legati. Ho dormito solo due ore di notte. I soldati hanno preso le nostre informazioni e mi hanno scansionato l’occhio. Mi hanno dato un numero e mi hanno portato da un medico per un controllo. I soldati ridevano e si prendevano gioco di noi. Il medico mi ha chiesto se avessi qualche problema di salute. Gli ho detto che non ne avevo.

Due giorni dopo ho sentito dolore alla gamba e un leggero gonfiore. Ho chiesto alla guardia carceraria di chiamare qualcuno per controllare la mia gamba. Una soldatessa è venuta a fotografare la mia gamba, due volte, per mostrarla al medico, ma non mi ha mai richiamato.

Ho sofferto per una settimana e avevo la febbre alta. I soldati mi hanno portato in un minibus in un ospedale del centro interrogatori e durante il tragitto hanno colpito la mia gamba ferita con i manganelli e con le pistole e mi hanno calpestato le gambe. Ho urlato di dolore. Un soldato mi ha chiesto: “Quale delle tue gambe è ferita?” e ha iniziato a colpirmi con forza su quella gamba, brutalmente. Anche quando mi hanno fatto scendere dal minibus, hanno continuato a colpirmi sulla gamba e sulla testa. Il pus ha iniziato a trasudare dalla ferita. Mi hanno anche imprecato contro: “Farò questo e quello a tua madre, a tua sorella e a tua moglie” e ‘Al diavolo la tua dignità, figlio di una puttana’ e altri abusi simili.

Quando siamo arrivati, ho aspettato il medico per circa due ore, a terra, bendato, con mani e piedi legati. Poi mi hanno messo sul letto e mi hanno tolto i vestiti, sempre bendato e con mani e piedi legati.

Mi hanno messo un pannolino. Sono svenuto. Non ho nemmeno sentito che mi esaminavano. Quando mi sono svegliato, qualcuno mi ha detto: “Sei stato operato”. Ero ancora bendato. Non sapevo se la persona che mi parlava fosse un medico o un soldato. Non mi è stata data alcuna informazione sull’intervento. Ho chiesto come stava la mia gamba e mi hanno risposto che andava bene. Mi hanno dato degli antidolorifici per via endovenosa e mi hanno fatto un test del glucosio. Tre giorni dopo ho subito un’altra operazione. Mi dissero che era per pulire e disinfettare la gamba.

Avevo molto dolore e molta fame, ma non potevo dire nulla. Sono rimasta lì per circa 10 giorni e mi hanno solo cambiato la fasciatura. Ho guardato sotto la benda e ho visto delle ossa e una benda.

Poi mi hanno portato in ambulanza, bendato e ammanettato. Alcuni soldati sono saliti con me sull’ambulanza e hanno colpito la mia gamba ferita per tutto il tragitto. Provavo molto dolore. Non ho gridato, perché picchiano di più chi grida.

Quando sono arrivato all’ospedale, ho sentito dire “Shiba a Tel Hashomer”. Venne un medico vascolare e mi disse: “La sua gamba deve essere amputata. Dobbiamo consultare un ortopedico”. I soldati ridevano e mi prendevano in giro: “Tagliategli la gamba”.

Il mio corpo era coperto, perché si trattava di un ospedale civile. I soldati erano presenti nella stanza durante tutti gli esami, le radiografie e anche durante l’intervento chirurgico, e dicevano che ero un terrorista.

Quando l’ortopedico venne a visitarmi, mi disse: “Devi scegliere: La tua gamba o la tua vita. È una tua scelta”. È stata la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere, quella di farmi amputare la gamba. Ero scioccato, soprattutto perché ero solo e non c’era nessuno della famiglia con me per consultarmi.

I soldati mi dissero che l’operazione sarebbe durata cinque ore. Sono stato portato in sala operatoria ammanettato e bendato. Era il 19 o il 20 marzo. Non ricordo nulla di quello che è successo dopo, fino a quando mi sono svegliato e ho chiesto di bere dell’acqua. Mi hanno portato dell’acqua e poi mi hanno subito portato in ambulanza, con ossigeno e trasfusioni di sangue, all’ospedale militare. Credo fosse a Sde Teiman, una struttura di detenzione nel Negev.

Quando sono arrivato all’ospedale militare, mi hanno attaccato a una flebo e mi hanno cambiato il pannolino. Ho avuto la stessa fasciatura alla gamba per cinque giorni, che è stata cambiata solo dopo. Poi mi hanno riportato alla struttura di detenzione. Lì sentivo sempre abbaiare i cani. Era per molestarci. Nessuno mi ha controllato nella struttura. I soldati mi hanno punito due volte per aver chiesto di dormire. Hanno detto che non era permesso e la punizione consisteva nello stare in piedi su una gamba sola per mezz’ora.

Dopo l’operazione non mi hanno più picchiato, ma soffrivo molto e anche se ho chiesto degli antidolorifici non me li hanno dati. C’era pochissimo cibo. Tre piccole fette di pane, un cetriolo e una mela. I soldati mi portavano alla doccia. Mi prendevano in braccio e a volte scivolavo dalle loro mani a terra. Credo che mi facessero cadere di proposito.

È andata avanti così finché non sono stato rilasciato il 15 aprile 2024. I soldati hanno chiamato il mio nome di notte e mi hanno fatto alcune domande sulla mia famiglia, sui leader di Hamas e sui tunnel. Erano circa le 2 del mattino, mi hanno ammanettato, bendato e ordinato di camminare da solo, senza stampelle o sedia a rotelle. Ho iniziato a saltellare. Ho saltato quattro volte e sono caduto a terra, poi ho iniziato a urlare.

Poi i soldati mi hanno messo in un’ambulanza e qualche tempo dopo mi sono ritrovato al valico di Kerem Shalom. Gli operatori delle Nazioni Unite al valico mi hanno portato all’ospedale Abu Yusef a-Najar. Mi hanno fatto degli esami e circa un mese dopo mi hanno tolto i punti.

Ora vivo in una tenda con i miei figli e mia moglie vicino all’ospedale europeo di Khan Yunis. Le condizioni qui sono molto difficili, senza elettricità né acqua. Sono emotivamente molto malato, un uomo distrutto. Piango per me stesso e per quello che mi è successo. Ho perso una gamba senza motivo. Non avevo alcuna condizione medica. È successo solo a causa della negligenza medica della struttura di detenzione. Ora non posso nemmeno lavorare e sono bloccato tutto il giorno dentro la tenda.

* Testimonianza rilasciata per telefono al ricercatore sul campo di B’Tselem Olfat al-Kurd il 15 maggio 2024.