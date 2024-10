Articolo pubblicato originariamente su Globalist

Un’inchiesta su Haaretz di Hagal Shezaf e Hilo Glazer, che raccontano cosa sia diventato oggi Israele. Uno Stato a misura dei coloni. In armi. Terza puntata.

Di Umberto De Giovannangeli

Le “camice brune” del “Regno di Giudea e Samaria” sono molto giovani. Come gli adolescenti di Nof Gilad, dei quali si occupano, nella loro inchiesta per Haaretz, Hagal Shezaf e Hilo Glazer.

Le giovan “camice brune”

Raccontano Shezaf e Glazer: ”Gli adolescenti di Nof Gilad fanno di tutto: saldare, fare la guardia di notte, portare gli animali al pascolo. Nella fattoria c’è una rigida disciplina, dicono. “C’è un programma molto fitto”, racconta un giovane, spiegando che vive nell’avamposto da quattro anni. “Lavoro tutto il giorno, responsabilità, guardia al gregge di notte – la vita, tutto”. I Cohen, ha aggiunto, “sono un po’ come i miei genitori”; lo aiutano quando si trova in un “cattivo stato mentale”.

Un altro giovane, non ancora diciassettenne, ha detto: “Sento che la vita nella fattoria mi sta facendo maturare più di quanto abbia fatto la scuola”. E un altro giovane che è arrivato alla fattoria da minorenne, ha fatto il servizio militare ed è tornato, ha spiegato: “Un ragazzo di 16 anni che viene qui, fa la guardia di notte, dorme tre ore a notte e lavora tutto il giorno, facendo cose che non sempre ha voglia di fare, diventa diverso. Alla fine, ciò che costruisce maggiormente il carattere di una persona è la capacità di affrontare le difficoltà”. Nel corso degli anni, almeno 15 giovani come lui si sono integrati nella vita di Nof Gilad, ha aggiunto.

Ma come fanno questi giovani a finire proprio lì? Secondo Cohen, il Ministero del Welfare dovrebbe rispondere a questa domanda. “Tu paghi le tasse”, ha detto a un attivista che lo ha affrontato. “Le tasse vanno al Ministero del Welfare, il Ministero del Welfare li sovvenziona [gli adolescenti]. Perché lo chiedi a me?”.

Sotto gli auspici dei consigli regionali della Cisgiordania, il Ministero del Welfare è effettivamente coinvolto nell’integrazione degli adolescenti negli avamposti agricoli e di pastorizia, ma sostiene di non essere lui a indirizzarli. La pratica risale a una decisione presa dal governo Bennett-Yair Lapid con il titolo “Rafforzare le risposte terapeutiche ed educative per i giovani nella regione di Giudea e Samaria”. Il risultato principale della decisione è stato un programma chiamato Mit’habrim (Collegamento), uno dei cui obiettivi è istituzionalizzare il collegamento tra il Ministero del Welfare e gli avamposti.

Haaretz ha parlato con alcuni addetti al welfare che lavorano nei consigli di insediamento e che conoscono il funzionamento di Mit’habrim. Due di loro hanno acconsentito a parlare di come viene attuato e ciò che emerge è che i consigli non necessariamente inviano direttamente i giovani nelle fattorie, ma piuttosto aiutano a facilitare il loro soggiorno. Il Consiglio Regionale di Shomron, ad esempio, ha messo a disposizione un assistente sociale e tre coordinatori che lavorano con gli agricoltori per “addestrarli a individuare i segnali di disagio dei giovani”. Un altro elemento del programma consiste nell’incoraggiare gli adolescenti a partecipare a corsi, programmi di formazione e attività di arricchimento. “L’idea è quella di vederli, in modo che non diventino giovani persi”, ha detto la fonte.

Al consiglio regionale sottolineano che i ragazzi non vengono allontanati dalla custodia legale dei genitori e che non rientrano necessariamente nei criteri dei giovani a rischio. “Per la maggior parte si tratta di giovani molto ideologici, funzionanti, che non trovano il loro posto nei contesti standard”.

“La maggior parte dei ragazzi delle fattorie non risiedono in Giudea e Samaria e non sono i cosiddetti giovani delle colline”, aggiunge una persona coinvolta nel programma Mit’habrim nel Consiglio regionale di Binyamin. “Vengono da luoghi come Gerusalemme, Petah Tikva e Holon. Vogliamo assicurarci che i giovani che vengono da noi dall’esterno non si trovino in situazioni rischiose. Una volta arrivati, i giovani devono essere supervisionati e accompagnati. Devono essere indirizzati verso un’attività produttiva”.

Un giovane che ha vissuto nelle fattorie da minorenne dice che la maggior parte degli adolescenti che vi si trovano sono “persone che hanno abbandonato la scuola per difficoltà di apprendimento o per incompatibilità con il sistema, a volte per incompatibilità religiosa o per Adhd”. Vengono a conoscenza degli avamposti grazie al passaparola, dice. “Se abbandoni la scuola, sai che questa [opzione] esiste”. Ha aggiunto che in un caso, un ragazzo che si era messo nei guai con la legge e che avrebbe dovuto essere mandato in un centro di riabilitazione, è riuscito a convincere il giudice a permettergli di risiedere in una fattoria.

La questione del tipo di giovani che vengono indirizzati a vivere in questi avamposti è emersa in una riunione dello scorso marzo del Comitato speciale della Knesset sui giovani israeliani presieduto dal parlamentare Naama Lazimi (laburista). Alla riunione, convocata a seguito del pogrom perpetrato dai coloni nella città palestinese di Hawara, ha partecipato Galit Geva, direttrice dell’unità del Ministero del Welfare per le popolazioni gravemente a rischio. Ha detto alla commissione che ci sono 320 giovani – 240 ragazzi e 80 ragazze – nelle fattorie della Cisgiordania che sono in contatto con gli assistenti sociali. Circa due terzi dei giovani sono originari degli insediamenti e il resto proviene da vari luoghi del paese, molti dei quali da Gerusalemme.

A quanto pare, il Ministero del Welfare aveva assegnato un assistente sociale a quattro autorità locali nei territori: Samaria, Binyamin, il blocco di Etzion e le colline di Hebron. Tuttavia, molti dei giovani nelle fattorie vivevano in realtà nella Valle del Giordano, dove non c’era alcuna supervisione da parte dello Stato. Gli attivisti per i diritti umani della zona hanno avvertito in molte occasioni che ci sono giovani coloni, in alcuni casi bambini, che portano gli animali al pascolo da soli e sono esposti a vari pericoli. Non c’è stata alcuna risposta ufficiale a questa situazione.

“Vediamo bambini, alcuni dei quali non hanno nemmeno l’età del bar-mitzvah, che sono molto trascurati e che stanno fuori sul campo per ore con le loro mandrie per impossessarsi dei pascoli dei palestinesi”, racconta Gali Hendin, dell’organizzazione no-profit Mistaclim – Looking the Occupation in the Eye. Yifat Mehl, un’altra attivista, aggiunge: “I giovani sono la punta di diamante della violenza spontanea. In passato erano gli stessi contadini ad andare ad affrontare i palestinesi e gli attivisti. Ora questi giovani sono in prima linea. Sono l’avanguardia”.

In una lettera inviata lo scorso marzo al Ministero del Welfare a nome degli attivisti della Valle del Giordano, la professoressa Michal Shamai, della Scuola di Lavoro Sociale dell’Università di Haifa, ha paragonato i giovani che vivono negli avamposti agricoli al fenomeno dei “bambini soldato” reclutati durante le guerre nei paesi africani. “Non è questo il processo di riabilitazione dei giovani a rischio. Luoghi come questi sono terreno fertile per lo sviluppo dell’odio. E l’odio non è riabilitazione”, ha dichiarato Shamai ad Haaretz. Questa settimana gli attivisti hanno contattato nuovamente il Ministero del Welfare e degli Affari Sociali, segnalando il “sospetto di danni ai minori”. Gli attivisti hanno segnalato “l’assoggettamento di adolescenti e giovani a situazioni di danno fisico ed emotivo, il sospetto di abbandono fisico e l’assenza dalle strutture scolastiche”.

In una lettera al Ministero del Welfare, il Prof. Michal Shamai, della Scuola di Lavoro Sociale dell’Università di Haifa, ha paragonato i giovani che vivono negli avamposti agricoli ai “bambini soldato” reclutati durante le guerre nei paesi africani.

Inoltre, i giovani nelle fattorie sono manodopera a basso costo. Roni (non è il suo vero nome) ha vissuto di recente in una fattoria nella Valle del Giordano durante un anno di servizio volontario prima di entrare nell’esercito. Tuttavia, ha deciso di andarsene presto perché riteneva che lei e gli altri giovani fossero impiegati in condizioni di sfruttamento.

“All’inizio sembrava tutto rose e fiori”, racconta Roni. “Si ha la piena responsabilità e si ha la sensazione di essere a casa. Ma lavoravamo dalle 6 del mattino, con una pausa pranzo di mezz’ora, fino alle 19. Di notte facevamo la guardia, la mattina facevamo i lavori agricoli e nel pomeriggio lavori di costruzione o di pulizia. Naturalmente non venivamo pagati, se non con uno stipendio di 400 shekel al mese (circa 110 dollari) dall’organizzazione attraverso la quale svolgevamo il nostro anno di servizio”. È difficile per i volontari più giovani ribellarsi, spiega, “perché per loro il proprietario della fattoria e sua moglie sono come padre e madre. Sono ragazzi di 15-16 anni che sentono che loro [la coppia di agricoltori] hanno salvato la loro vita”.

Una mattina dello scorso aprile, il quattordicenne Binyamin Achimeir, che viveva nell’avamposto di Malachei Hashalom lungo la strada Allon, uscì da solo alle 6 del mattino per portare al pascolo un gregge di pecore. Non fece ritorno. Il mattino seguente il suo corpo fu trovato nelle vicinanze: era stato brutalmente assassinato da un palestinese del villaggio vicino.

Achimeir, la cui famiglia vive a Gerusalemme, non era il tipo di adolescente che abbandona la scuola e finisce semplicemente tra i giovani delle colline della Cisgiordania. Combinava gli studi alla yeshiva con il volontariato nella fattoria durante i fine settimana. Sua sorella, Hanna Achimeir, giornalista di i24NEWS, pensa che sia sbagliato attribuire a questi giovani l’etichetta di “a rischio”. “Capisco la tentazione di fare questo collegamento”, dice, ”ma a mio parere è sbagliato. La maggior parte dei giovani religiosi che si rivolgono alle fattorie hanno un impulso a cercare un significato. Per un giovane che ha un’affinità con la natura o un desiderio di tranquillità, andare lì è naturale”.

Achimeir, che vive a Jaffa, aggiunge che “per gli adolescenti di Tel Aviv, la ricerca [di un significato] può assumere la forma di provare tutti i tipi di esperienze eccentriche che la città può offrire. Nella società nazional-religiosa ci sono infinite restrizioni, oltre alla sensazione che dietro l’angolo si nasconda un altro mondo parallelo. Se sei cresciuto in una comunità borghese e sei un po’ curioso, ti ritroverai a Cats Square [un luogo di ritrovo per i giovani di Gerusalemme] o ti dirigerai verso le fattorie se sei un hippie”.

La fattoria Malachei Hashalom è stata fondata da Eliav Libi, che vive lì con la sua famiglia. Di recente ha fondato una filiale chiamata Havat Harashash. Secondo gli attivisti di sinistra, i suoi residenti hanno terrorizzato una vicina comunità beduina chiamata Ein Rashrash fino a quando i suoi abitanti sono fuggiti circa un anno fa.

La serie web sulle fattorie della Cisgiordania ha dedicato un episodio ad Harashash, con protagonisti gli adolescenti che vi abitano. Uno di loro, un diciassettenne, ha raccontato di aver svolto attività di volontariato nella fattoria per due anni. “Non vieni pagato, vero?”, ha chiesto l’intervistatore, ricevendo una risposta affermativa.

In seguito all’omicidio, la fattoria ha lanciato una campagna di crowdfunding tramite l’organizzazione no-profit Btsalmo, con il titolo “La risposta all’omicidio”, che ha raccolto circa 433.000 shekel. Tuttavia, la cosiddetta risposta è arrivata sotto forma di una serie di assalti da parte dei coloni dell’intera regione a 10 villaggi palestinesi vicini. Il risultato? Quattro palestinesi sono stati uccisi e decine sono stati feriti durante la furia, in cui sono state incendiate auto e danneggiate gravemente le case.

C’è chi pensa che almeno alcuni avamposti agricoli abbiano un effetto davvero benefico sui loro giovani volontari. In effetti, sembrano essere i pilastri dell’avamposto di Nof Avi, vicino all’insediamento urbano di Ariel. La fattoria è stata fondata da Israel e Sara Rappaport, che si guadagnano da vivere vendendo bestiame e stanno crescendo le loro tre figlie; un gruppo di volontari è sempre presente sul posto. Alcuni ragazzi indossano una maglietta con la scritta “Rappaport’s wounded”. Amos, padre di un adolescente che viveva nella fattoria, ritiene che “ferito” sia un termine appropriato.

“Mio figlio se ne andò di casa all’età di 14 anni e mezzo”, racconta. “Frequentava la strada e presto si mise nei guai. È stato arrestato per effrazione, possesso di un coltello e uso di un coltellino. Finì in uno dei ritrovi di Gerusalemme e conobbe dei ragazzi della zona di Eli [insediamento]. Il collegamento con le fattorie è avvenuto lì. Un giorno ci informò semplicemente che viveva con una giovane coppia in una fattoria in Samaria”. Era l’avamposto dei Rappaport.

“Per noi è stata una sorta di salvezza”, racconta Amos. “Dopo mesi in cui non sapevamo cosa gli stesse succedendo, finalmente avevamo un indirizzo. C’erano anche altri ragazzi come lui, che facevano volontariato e svolgevano attività produttive e positive. La sua permanenza lì è stata tutta a fin di bene”.

Tuttavia, il figlio di Amos non ha finito per usare la fattoria come trampolino di lancio verso uno stile di vita normale; è stato attratto da luoghi più estremi. “Ha attraversato due o tre fattorie come quella fino ad arrivare a un avamposto molto più selvaggio. Quattro mesi fa è stato incarcerato. Non so che tipo di persona sarebbe diventata se non avesse frequentato quelle fattorie, ma tendo a credere che le sue condizioni sarebbero peggiori”.

Una richiesta di Haaretz a Sara Rappaport di parlare dei “feriti” è stata respinta. “È difficile per me fidarmi di Haaretz”, ha detto in risposta.

“I proprietari delle fattorie stanno aiutando a prevenire il deterioramento di questi adolescenti”, afferma un educatore che lavora con adolescenti a rischio in tutta la Cisgiordania. “Quando un giovane è in crisi ed è effettivamente una specie di nomade, la fattoria è un’ancora per lui. Ovunque si trovino questi giovani, hanno bisogno di essere seguiti. Se invece di essere gettati in Piazza dei Gatti o sulle spiagge del Kinneret, fanno i turni di guardia in una fattoria. Forse dal punto di vista di Haaretz sembrerà uno sfruttamento, ma per lui sarà una sorta di cornice sicura”.

Il rabbino Arik Ascherman, fondatore dell’organizzazione per i diritti umani Torah of Justice e più volte aggredito durante i suoi anni di attivismo tra i palestinesi e i coloni violenti, conosce bene questo approccio. “I proprietari della fattoria si percepiscono come educatori”, afferma Ascherman. “Io ovviamente lo contesto. Al di là delle cattiverie che questi giovani fanno ai palestinesi, dobbiamo anche considerare ciò che la permanenza nelle fattorie fa a loro”.

In risposta

Il JNF ha dichiarato in risposta: “Il programma Noar Besikuy [giovani a rischio] del JNF esiste nelle comunità della periferia sociale e geografica del paese. Il programma offre ai giovani l’opportunità di integrarsi in vari contesti della società israeliana, come cittadini attivi e contribuenti. Si tratta di un programma educativo di grande valore che educa i giovani all’amore per il Paese, attraverso il quale i ragazzi sono avvolti da un ambiente di apprendimento che comprende, tra gli altri elementi, l’educazione sionista finalizzata alla conoscenza della terra, la formazione professionale in vari settori, le competenze di base per la vita e la competenza e altro ancora.

“Le attività e i programmi a cui i giovani partecipano infondono loro fiducia, speranza e l’opportunità di una sana integrazione nella società. La cooperazione con il Consiglio Regionale di Binyamin e le varie organizzazioni non profit che partecipano al programma riguarda esclusivamente i programmi educativi per i giovani. Il JNF non lavora affatto con le aziende agricole, ma con i giovani che hanno abbandonato la scuola e continuiamo a operare in base ai programmi educativi per i giovani. Il JNF non lavora più con Shivat Zion dal 2023”.

Il Ministero dell’Agricoltura ha dichiarato di “sostenere la pastorizia per preservare le aree aperte. Il sostegno [cioè il finanziamento] viene fornito per il territorio in cui si svolge il pascolo. Come condizione per ricevere il sostegno, vengono esaminati i diritti sulla terra di chi presenta la richiesta. Il luogo di residenza della persona che presenta la richiesta è irrilevante. Inoltre, il Ministero sostiene le istituzioni pubbliche (no-profit) per quanto riguarda l’attività dei volontari nel settore agricolo. Anche in questo caso – in relazione all’attività di volontariato svolta in Giudea e Samaria per la quale si richiede il sostegno – vengono esaminati i diritti del proprietario del terreno su cui si svolge l’attività, tramite l’Amministrazione Civile.”

Il Ministero del Negev, della Galilea e della Resilienza Nazionale ha fatto notare, in risposta all’articolo, che negli ultimi tre anni è stato incaricato di mettere insieme i fondi dell’Autorità Fondiaria Israeliana e dei ministeri dell’Agricoltura e dell’Educazione e di ripartirli “equamente” tra le organizzazioni non profit che organizzano gruppi di volontari “attivi nelle città rurali che mantengono l’attività agricola nelle aree di preferenza nazionale”. Di conseguenza, “nel 2022 circa 16 organizzazioni hanno ricevuto un sostegno di 20 milioni di shekel da tutti i ministeri, [e] nel 2023 circa 18 organizzazioni hanno ricevuto un sostegno di 16 milioni di shekel”. Il ministero ha dichiarato che i finanziamenti sono stati assegnati “legalmente e in conformità con i criteri approvati dal Ministero della Giustizia”.

Il Ministero del Welfare ha dichiarato, in risposta a questo articolo, che “non finanzia direttamente o attraverso le sue varie filiali, né indirizza i giovani a fattorie di un tipo o di un altro come struttura terapeutica. Allo stesso tempo, poiché i giovani arrivano a queste fattorie in modo indipendente – ‘un amico porta un altro’ – e nella consapevolezza che l’impegno principale del Ministero del Welfare è quello di assistere e prendersi cura dei giovani che sono a rischio e in pericolo, il Ministero ha assegnato degli assistenti sociali e dei consulenti per i giovani che lavorano con le autorità locali, al fine di individuare i giovani che risiedono in Giudea e Samaria senza una guida.

“Lo scopo dei team terapeutici è quello di riconnetterli con le loro famiglie e con uno stile di vita il più normale possibile. Nell’ambito del lavoro di ricerca dei ragazzi, e per quanto necessario, le équipe prendono contatto con le persone della fattoria con l’obiettivo di raggiungere i ragazzi e valutare il loro livello di rischio. Non è possibile allontanarli con la forza dalle cime delle colline o dalle fattorie, così come non è possibile allontanarli da Piazza dei Gatti, ad esempio. Tuttavia, se gli esperti ritengono che un ragazzo o una ragazza sia ad alto rischio, agiremo secondo i mezzi previsti dalla legge sul trattamento e la supervisione dei giovani.

“Ad oggi, nello Stato di Israele non c’è una sola fattoria che sia classificata come un’istituzione ufficiale che tratti i giovani a rischio. Queste fattorie non sono finanziate e non sono supervisionate, né ufficialmente né ufficiosamente. Il Ministero del Welfare non vede la fattoria come una struttura che fornisce una risposta terapeutica-riabilitativa ai bisogni dei giovani. La fattoria è vista come il luogo in cui il giovane risiede. Nell’ambito del compito di localizzare e trattare , il ruolo delle équipe terapeutiche è quello di confezionare un ‘abito personale’ per ogni giovane, indipendentemente dal fatto che si trovi in una fattoria, su una collina, per strada o a casa”.

Un portavoce della Polizia di Israele ha dichiarato: “Per quanto riguarda l’incidente del 15 aprile 2024 [la morte per arma da fuoco di due palestinesi], notiamo che subito dopo aver ricevuto il rapporto, è stata avviata un’indagine, che viene condotta in questo momento in modo approfondito e professionale, e in cui sono state e saranno intraprese una serie di azioni investigative con l’obiettivo di arrivare alla verità”.

“Per quanto riguarda l’attacco ai palestinesi nei pressi di Dorot Illit il 7 luglio 2023: Dopo aver ricevuto la denuncia da parte della polizia, sono state condotte una serie di azioni investigative. Alla luce dei risultati e in conformità con le prove ottenute, è stato deciso di chiudere il caso. Se si riceveranno nuove informazioni, il caso verrà riaperto.

“Per quanto riguarda l’evento nella fattoria di Kornitz: In totale contraddizione con quanto affermato nella vostra domanda, quando è stata ricevuta la segnalazione dell’evento, gli agenti di polizia si sono recati sul posto, hanno raccolto testimonianze e documentato tutto ciò che è avvenuto sul luogo. Al termine di un’indagine completa e in base alle prove ottenute, è stato deciso di chiudere il caso. Se la polizia riceverà nuove prove o informazioni che porteranno a uno sviluppo delle indagini, queste verranno esaminate come di consueto”.

Hiburim – Beit Shean e la Valle ha dichiarato: “Hiburim – Connecting Through Agriculture è orgogliosa di essere in prima linea nell’azione sociale in Israele e di attivare decine di migliaia di volontari nel campo dell’agricoltura in tutto lo Stato di Israele per un decennio”. Dall’inizio della guerra, l’organizzazione non profit ha lavorato in centinaia di aziende agricole che erano sull’orlo del collasso, con particolare attenzione alle aziende agricole del Negev occidentale e del nord. Tutte le attività dell’organizzazione non profit sono soggette alla legge e agiscono nel rispetto della stessa”.

L’organizzazione Btsalmo ha dichiarato di “aiutare i cittadini israeliani ovunque e di non fare discriminazioni tra i cittadini”.

Eliav Libi, in risposta alle accuse secondo cui la fattoria Malachei Hashalom e Harshash sarebbero responsabili dell’espulsione dei residenti delle comunità beduine vicine, ha dichiarato che si tratta di una “palese menzogna” ma si è rifiutato di rispondere nel merito alle accuse di violenza.

Moshe Sharvit ha dichiarato in risposta: “Continua con il tuo compiacimento e la tua ostilità verso il popolo ebraico e la sua redenzione. Di certo non ne farai parte. La terra ti sputerà fuori da sé”.

Issachar Mann ha affermato di non essere a conoscenza delle sanzioni che gli sono state imposte.

La Divisione Insediamenti della WZO e l’organizzazione no-profit Artzenu (Shivat Zion Charity Trust) non hanno risposto.

Non è stata ricevuta alcuna risposta da Ben Yishai Eshed”.

L’inchiesta finisce qui. Chi ha avuto la costanza di seguirne le tre puntate ha chiaro cosa sia diventato oggi Israele. Uno Stato a misura dei coloni. In armi.

(TERZA puntata, FINE)

(prima puntataViaggio nel “Regno di Giudea e Samaria”, armato e finanziato da “Re Netanyahu” )

https://www.globalist.it/world/2024/10/12/viaggio-nel-regno-di-giudea-e-samaria-armato-e-finanziato-da-re-netanyahu/

(seconda puntataViaggio 2) Jnf, la cassaforte dello “Stato dei coloni” israeliani )