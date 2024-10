Jnf, la cassaforte dello “Stato dei coloni” israeliani

Articolo pubblicato originariamente da Globalist

Nel consolidamento del “Regno di Giudea e Samaria”, la terra dei coloni che si fanno “Stato”, un ruolo decisivo lo svolge l’JNF.

Di Umberto De Giovannangeli

Un ruolo documentato nei dettagli, nella loro eccezionale inchiesta, da Hagal Shezaf e Hilo Glazer.

Finanziatori del “Regno”

“L’attività del JNF in Cisgiordania ha scatenato furiosi dissensi all’interno dell’organizzazione. Alcuni dei suoi rappresentanti locali hanno un orientamento politico di centro-sinistra, mentre altri sono ebrei nordamericani, gruppi che in genere non approvano l’attività di insediamento. Quando i membri delle comunità ebraiche di tutto il mondo donano generosamente al JNF, potrebbero non rendersi conto che il loro denaro sta in realtà finanziando attività a favore di avamposti estremisti di coloni, alcuni dei quali violenti, in tutta la Cisgiordania.

Tuttavia, negli ultimi tre anni il JNF ha trasferito 5,5 milioni di shekel al suo programma di gioventù agricola, che aiuta i volontari negli avamposti agricoli e di pastorizia e che viene presentato come un programma di assistenza ai giovani a rischio. Nell’ambito di questo programma, gli adolescenti volontari partecipano a corsi di formazione professionale, a diversi tipi di workshop e a corsi di maturità – pagati dal JNF. La formazione professionale include opzioni per lo sviluppo di competenze particolarmente utili per gli avamposti dei coloni, come la saldatura, l’installazione di telecamere di sicurezza, il lavoro agricolo e la conoscenza della lingua araba. Queste attività rischiano non solo di non portare alla partenza dei giovani dalle fattorie, ma anche di contribuire a far sì che vi rimangano.

Un documento ottenuto da Haaretz rivela l’elenco degli avamposti, per lo più illegali, sostenuti nell’ambito del programma agricolo del JNF, alcuni dei quali sono stati sanzionati da Washington a causa del loro carattere violento. Alcuni funzionari del JNF temono che il suo continuo finanziamento del programma possa costituire una violazione di tali sanzioni.

Havat Hamachoch e Havat Rimonim sono entrambi avamposti di questo tipo. Entrambe le fattorie, così come la persona che le gestisce, Neria Ben Pazi, sono state oggetto di sanzioni statunitensi per il loro ruolo nell’espulsione delle comunità palestinesi locali. Un’altra fattoria coinvolta nello stesso programma della JNF che figura nella lista nera degli Stati Uniti è quella di Zvi Bar Yosef. Circa un anno fa, Haaretz ha riportato una serie di esempi di attacchi violenti che hanno avuto origine nella fattoria di Zvi, tra cui alcuni descritti come pogrom.

Complessivamente, fino alla fine del 2023, più di 200 adolescenti hanno preso parte al progetto JNF in decine di fattorie della Cisgiordania. Ottanta di questi giovani erano tra i beneficiari degli 1,5 milioni di shekel (circa 415.000 dollari) che il JNF ha trasferito al Consiglio Regionale di Binyamin in Cisgiordania. Il JNF ha trasferito una somma ancora maggiore, 2 milioni di shekel, ad Artzenu, un’organizzazione che ha finanziato programmi di formazione per 150 giovani in altre 25 fattorie. Artzenu è infatti una delle organizzazioni che più si identificano con i numerosi volontari che si riversano in quegli avamposti. L’anno scorso, in seguito a un articolo di Haaretz, la cooperazione con Artzenu è stata congelata dal JNF.

Secondo gli attivisti di sinistra, i progetti promossi al servizio dei giovani a rischio sono sempre stati un mezzo efficace per appropriarsi di terreni in Cisgiordania. Già nel 2013 è stato creato un avamposto terapeutico chiamato Haroeh Haivri (il Pastore Ebraico) vicino a Kfar Adumim, a est di Gerusalemme, per “riabilitare” i giovani delle colline. La fattoria è stata costruita senza permesso, ma in seguito lo Stato l’ha legalizzata. Attualmente opera in collaborazione con le forze armate e riceve una generosa sovvenzione di 2 milioni di shekel all’anno dal Ministero dell’Istruzione.

L’accademia premilitare di Liel, intitolata al sergente maggiore Liel Gidoni, ucciso nell’operazione Protective Edge nel 2014, e destinata ai giovani a rischio, è stata istituita quattro anni dopo che i coloni hanno rilevato un campo militare abbandonato nella Valle del Giordano. Il Ministero dell’Istruzione gli assegna circa 170.000 shekel all’anno, in media.

Un altro avamposto agricolo relativamente nuovo è la Fattoria Lechatchila, creata nel 2019 nell’area di Gerico, per i giovani Haredi che hanno abbandonato la scuola. Da quando è stata creata, le tensioni sono aumentate costantemente tra l’azienda e le vicine comunità di pastori beduini. Anche questo progetto fa parte del progetto per i giovani delle fattorie del JNF e negli ultimi due anni è stato finanziato con circa 1,25 milioni di shekel.

In ogni caso, i milioni che il JNF spende per le attività dei volontari negli avamposti non autorizzati sono solo un ingranaggio di un meccanismo di sostegno governativo multi-istituzionale e ricco di risorse. Per cercare un altro ente pubblico coinvolto nella sottoscrizione di tali imprese, dobbiamo tornare indietro all’agosto del 2022, quando Naftali Bennett era primo ministro del “governo del cambiamento”.

A quel tempo, Bennett, che deteneva anche il portafoglio degli insediamenti nel governo, approvò il programma di lavoro annuale della Divisione Insediamenti della WZO, che comprendeva “la pianificazione di infrastrutture essenziali e componenti di sicurezza negli Young Settlement [cioè gli avamposti illegali] con un orizzonte di regolarizzazione”. Sotto la copertura di questo linguaggio contorto, la divisione ha trasferito 15 milioni di shekel agli avamposti agricoli nel 2023. Quest’anno il budget è stato quasi triplicato, arrivando a 39 milioni di shekel (oltre 10 milioni di dollari).

Yisrael Gantz, capo del Consiglio regionale di Binyamin, ha descritto il piano con palpabile emozione durante un incontro dello scorso anno. “Abbiamo qui un EB [bilancio straordinario] di grande interesse e importanza, che è a nostra disposizione per la prima volta nella storia”, ha detto. “Il Comando Centrale dell’IDF ha definito esattamente cosa mettere dove, la Divisione Insediamenti ha trasferito i fondi e noi dobbiamo eseguire [il piano]. Questa è la prima volta che l’insediamento Young riceve un budget governativo sul tavolo”.

Si evince che gli avamposti in questione stanno spendendo i 54 milioni di shekel, in due anni, per acquistare veicoli di servizio, droni, telecamere, generatori, cancelli elettrici, pali di illuminazione, recinzioni, pannelli solari e altro ancora. La Divisione Insediamenti della WZO non rivela quali tipi di “componenti di sicurezza” siano stati acquistati per quali avamposti. Tuttavia, Peace Now riferisce che i dispositivi utilizzati per la sicurezza sono stati recentemente installati in almeno 30 fattorie, tra cui cinque a cui sono state imposte sanzioni internazionali per atti di violenza contro i palestinesi.

In occasione di un incontro tenuto dal partito del Sionismo Religioso a giugno, il direttore generale della Divisione Insediamenti, Hosha’aya Harari, ha parlato dell’ampio sostegno pubblico offerto alle fattorie dei coloni. Ha dichiarato che nel 2023 sono state finanziate 68 comunità di questo tipo. Ha anche menzionato i 7,7 milioni di shekel destinati alla “costruzione di nuove strade” all’interno degli avamposti in generale. Queste strade sterrate sono arterie cruciali per gli avamposti e permettono ai coloni di espandersi in profondità nel territorio circostante.

Oltre a confiscare i terreni, gli agricoltori agiscono spesso come ispettori autoproclamati che si occupano delle costruzioni illegali palestinesi, per mezzo di droni, minacce e segnalazioni alle autorità. A loro si sono aggiunti i cosiddetti dipartimenti di pattugliamento del territorio istituiti da vari consigli, ai quali il Ministero degli Insediamenti ha destinato decine di milioni di shekel dal 2021. Negli ultimi due anni, i dipartimenti di pattugliamento hanno ricevuto una media di 35 milioni di shekel all’anno, al fine di “prevenire le violazioni in materia di pianificazione e costruzione e il sequestro di terreni statali”, anche se è l’Amministrazione Civile ad avere l’autorità di supervisionare le costruzioni palestinesi. I fondi sono stati utilizzati per acquistare veicoli fuoristrada e per installare telecamere nelle aree aperte, per finanziare parzialmente gli stipendi e per “costruire strade e chiudere aree”.

Forse è naturale che lo Stato consideri le fattorie dell’avamposto come delle start-up, come un’impresa innovativa progettata per conquistare il massimo del territorio con il minimo della manodopera, e di conseguenza fornisca ai coloni delle sovvenzioni per l’“imprenditorialità aziendale”.Tredici “agricoltori” hanno ricevuto tali finanziamenti, per un totale di 1,6 milioni di shekel, dal 2020 al 2022. Tra i beneficiari ci sono l’imprenditore Zvi Laks della fattoria Eretz Hatzvi a ovest di Ramallah, che ha ricevuto 140.000 shekel, e Issachar Mann, che gestisce un avamposto nelle colline di Hebron Sud e ha ricevuto 120.000 shekel.

Queste due fattorie sono esempi di avamposti che vengono presentati al pubblico come luoghi di svago e attività ricreative, ma la cui vera ragion d’essere è nascosta. Eretz Hatzvi è descritta sul suo sito web come un “complesso di ospitalità con un’incredibile piscina ecologica”, che offre “colazioni in stile country”. La Mann Farm promette ai vacanzieri “ospitalità nel deserto”, il cui fiore all’occhiello è una “tenda beduina” divisa in tre camere da letto. Una notte lì ti costerà 800 shekel (212 dollari); l’attrazione principale è costituita da un paio di piscine che si affacciano sulle infinite distese del deserto della Giudea.

Come le altre comunità illegali qui menzionate, anche questi due avamposti fanno affidamento su una forza lavoro composta da giovani volontari (il sito di Eretz Hatzvi contiene una galleria fotografica intitolata “I nostri giovani speciali”); entrambi fanno anche parte del programma Farm Youth della JNF. A luglio, gli Stati Uniti hanno sanzionato la Fattoria Mann a causa della violenza sistematica perpetrata dai suoi coloni.

Meirav Barkovsky, membro del gruppo Jordan Valley Activists che aiuta a proteggere i pastori palestinesi, incontra quotidianamente gli agricoltori degli avamposti. Ma una visita alla fattoria Asael, alias Havat Eretz Shemesh, è un’esperienza che non dimenticherà mai.

“Un sabato dello scorso novembre, siamo stati informati che i coloni avevano rubato le mucche a due palestinesi e le avevano portate alla Fattoria Asael”, racconta ad Haaretz, aggiungendo che lei e altri due attivisti hanno deciso di recarsi all’avamposto, fondato da Asael Kornitz. “Pensavamo di andare lì, parlare con loro e forse convincerli a restituire le mucche. Eravamo ottimisti, forse ingenui – col senno di poi, persino stupidi”.

I tre salirono la collina che portava alla fattoria su un sentiero che terminava con una recinzione metallica. Il muggito dall’altra parte indicava che erano arrivati nel posto giusto. “Una luce intensa ci accecò”, ricorda Barkovsky. “Siamo scesi dall’auto e li abbiamo chiamati, dicendo che eravamo venuti per le mucche. All’improvviso, in un attimo, un gruppo di giovani mascherati arrivò dalla direzione dell’avamposto e ci attaccò”.

Se erano mascherati, come facevi a sapere che erano giovani?

Barkovsky: “Lo si vede dal loro aspetto, dal corpo rivelato dalle pieghe delle loro camicie”.

Sasha Povolotsky, anch’egli appartenente al gruppo della Valle del Giordano e autista durante l’incidente, aggiunge: “Direi che c’erano 10 adolescenti di età diverse. Si vedeva che erano giovani dalla loro corporatura. La maggior parte di loro non era alta, erano magri, quasi senza capelli sotto le magliette. Si vedeva chiaramente che si trattava di un corpo maschile”.

Ad accompagnare il gruppo di giovani c’era un uomo robusto, più anziano degli altri. Gli attivisti raccontano che gli adolescenti hanno spinto le due donne e hanno sottratto loro i cellulari, mentre l’uomo più anziano ha picchiato brutalmente Povolotsy. “Lo ha colpito con i pugni”, racconta Barkovsky. “Quando si è rialzato, Sasha aveva il volto insanguinato. Hanno continuato a picchiarlo e lui è caduto di nuovo”.

“Trasudavo sangue”, racconta Povolotsky. “Si è scoperto che mi ha rotto il naso e l’orbita dell’occhio”.

Ma l’evento non era ancora finito. Povolotsky: “Mentre stavamo fuggendo lungo la strada tortuosa, un veicolo fuoristrada che trasportava i bambini era proprio dietro di noi. Hanno lanciato dei sassi mentre passavano davanti alla nostra auto. I vetri sono andati in frantumi, io riuscivo a malapena a guidare. Non ci sarebbe voluto molto per farci precipitare nella valle”.

“Sasha guida, guida veloce, ma loro si avvicinano e ci speronano con il veicolo da dietro”, continua Barkovsky. Hanno chiamato un’ambulanza e la polizia, che li ha raggiunti mentre scendevano dall’avamposto. “Ma l’ufficiale non ha accettato di salire con noi per identificare gli assalitori”, racconta Polovotzky. “Abbiamo sporto denuncia e due settimane dopo siamo stati informati che il caso era stato chiuso per la difficoltà di individuare i sospetti”. Due dei sospetti avevano solo 15 anni, mentre altri due avevano 16 e 17 anni.

Da parte sua, Kornitz ha dichiarato di “non essere a conoscenza di un evento del genere”.

I residenti della Fattoria Asael hanno sistematicamente terrorizzato una comunità palestinese vicina, costringendola alla fine ad andarsene. Ma Kornitz ha ricevuto due sovvenzioni per l’imprenditoria di 150.000 shekel dalla Divisione Insediamenti della WZO e il sostegno dello Stato. Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato una generosa “sovvenzione per la pastorizia” di oltre un quarto di milione di shekel in due anni. In generale, questo ministero è un importante canale di trasferimento dei fondi governativi agli avamposti agricoli. I dati del ministero mostrano che tra il 2017 e il 2023 ha approvato sovvenzioni per oltre 3 milioni di shekel per gli avamposti, di cui circa la metà è stata effettivamente erogata. Alcuni degli avamposti che hanno ricevuto i finanziamenti sono stati successivamente sottoposti a sanzioni internazionali.

Oltre al sostegno diretto, lo Stato finanzia le aziende agricole dei coloni anche indirettamente, attraverso le organizzazioni non profit che si occupano delle loro attività e garantendo loro una forza lavoro. La maggior parte delle sovvenzioni del governo viene trasferita sotto l’egida del programma Volontariato per l’agricoltura, attraverso il quale i ministeri versano 20 milioni di shekel all’anno a queste organizzazioni non profit. Secondo un rapporto di Peace Now, circa il 30% di queste sovvenzioni è destinato alla Cisgiordania.

Una delle organizzazioni, Hashomer Yosh, funge da agenzia centrale di collocamento per i volontari e in particolare per gli adolescenti per conto delle aziende agricole dei coloni. Le magliette verdi con il logo dell’organizzazione si possono vedere negli avamposti; tra i volontari ci sono anche ragazze che svolgono il Servizio Nazionale come alternativa al servizio militare. Il 1° ottobre gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Hashomer Yosh. Ma lo Stato, almeno fino ad ora, ha abbracciato l’organizzazione no-profit, stanziando in media 1,8 milioni di shekel all’anno dalle casse pubbliche.

A settembre, lo staff di Hashomer Yosh ha incontrato il Ministro del Welfare Yaakov Margi, allo scopo di “promuovere i giovani pionieri nelle fattorie”, secondo quanto dichiarato dall’organizzazione. Il suo amministratore delegato, Avichai Suissa, si è rifiutato di approfondire gli argomenti discussi. L’ufficio di Margi ha fatto notare che l’incontro era stato organizzato prima dell’imposizione delle sanzioni e che un collegamento attivo con il gruppo non era all’ordine del giorno. Il portavoce del ministero ha aggiunto: “L’incontro ha riguardato esclusivamente la situazione dei giovani”.

Un’altra importante organizzazione no-profit che opera nello stesso ambito è Shivat Zion Lerigvei Admadata, più comunemente conosciuta come la già citata organizzazione Artzenu. Lo scorso anno, il gruppo ha ricevuto circa 4 milioni di shekel dai ministeri dell’istruzione, dell’agricoltura e dello sviluppo del Negev e della Galilea. L’entità dei fondi pubblici investiti nell’organizzazione è quintuplicata in soli due anni. La missione dichiarata dell’organizzazione no-profit è “rafforzare il legame delle giovani generazioni con il lavoro della terra al fine di preservare i territori aperti”. Nel maggio del 2023, Shivat Zion ha aggiunto ai suoi obiettivi ufficiali la “gestione e il funzionamento di programmi educativi per giovani a rischio”.

Il suo programma di sostegno ai giovani volontari negli avamposti agricoli è il progetto di punta dell’organizzazione. Una dichiarazione sul suo sito web afferma che negli ultimi anni sempre più adolescenti “hanno trovato un rifugio sicuro in queste fattorie” e che “Artzenu enfatizza il potenziamento di questi adolescenti e crea un’atmosfera olistica per loro”. Il capo di Artzenu è Yonatan Ahiya, presidente della fazione Sovereignty Now del Likud e uno dei principali reclutatori del partito.

Anche i gruppi senza scopo di lucro, i cui orientamenti politici sembrano meno evidenti, svolgono un ruolo importante nel progetto del governo di finanziare gli avamposti agricoli. Un esempio è l’Associazione Hiburim – Beit She’an and Valley, che gestisce soprattutto i cosiddetti gruppi garin Torani – letteralmente, nuclei di Torah o nuclei di persone che si stabiliscono in comunità in gran parte non religiose – a Beit She’an e Afula. Negli ultimi anni, tuttavia, l’organizzazione ha sviluppato un programma chiamato Hiburim – Connecting Through Agriculture (hiburim significa “connessioni” in ebraico) e ora circa un terzo delle sue attività si svolge in Cisgiordania, ad esempio nell’insediamento di Hamra nella Valle del Giordano.

Adiacente ad Hamra si trova un avamposto agricolo molto noto, la fattoria Emek Tirza, che è stata coinvolta in alcuni degli incidenti più violenti della valle. In seguito a ciò, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Unione Europea hanno recentemente imposto sanzioni a Emek Tirza e alla persona che la gestisce, Moshe Sharvit. Gli attivisti veterani della Valle del Giordano ricordano gli episodi in cui i residenti dell’avamposto hanno preso a sassate i palestinesi e le loro greggi, li hanno picchiati e hanno aizzato i cani contro di loro per lunghi periodi di tempo.

Per la comunità internazionale, la goccia che ha fatto traboccare il vaso a Emek Tirza è stato il fatto che alcune settimane dopo l’inizio della guerra a Gaza, Sharvit e le sue coorti hanno espulso con la forza gli abitanti di Ein Shibli, una comunità palestinese vicina. Gli abitanti del villaggio sono stati aggrediti, minacciati da una persona che si è spacciata per un agente del servizio di sicurezza Shin Bet e dicono di aver ricevuto una scadenza esplicita dallo stesso Sharvit: “Avete cinque ore per andarvene”. Una famiglia racconta che qualche giorno prima di fuggire, i residenti dell’avamposto sono arrivati, hanno aggredito il padre di famiglia e hanno devastato la loro proprietà.

In un altro incidente, avvenuto il 15 aprile non molto lontano da Emek Tirza, due palestinesi sono stati colpiti a morte. Una fonte militare ha dichiarato ad Haaretz che in seguito lo Shin Bet ha identificato Sharvit come presente sul posto e armato, ma la sua arma non è stata confiscata per essere ispezionata per alcune settimane.

La fattoria non prospera solo grazie alle donazioni private, ma anche perché riceve aiuti dallo Stato e dall’organizzazione di insediamento Amana, ad esempio con l’assegnazione di terreni da pascolo o l’allacciamento al sistema idrico. Occasionalmente, inoltre, ci sono dei bonus direttamente dal governo. Nel 2023, ad esempio, Sharvit ha beneficiato di una cosiddetta sovvenzione per la pastorizia da parte del Ministero dell’Agricoltura.

Nel corso degli anni, Emek Tirza è diventato un avamposto prospero, uno dei cui biglietti da visita è il progetto educativo per i giovani. “Non si tratta di ragazzi che hanno abbandonato i percorsi formali”, insiste Sharvit in un video su YouTube che descrive la sua attività. “Si trovano in un contesto molto più rigido ed esigente. Qui ci sono richieste che devono essere soddisfatte”.

La fattoria è nota anche come “complesso di ospitalità di campagna”. Sul suo sito web Sharvit e sua moglie invitano il pubblico a soggiornare in tende con aria condizionata, a sguazzare in una “piscina per le coccole” e a organizzare eventi familiari nel “nostro khan”, che ha una “grande pista da ballo sufficiente per un’occasione emozionante”.

Tuttavia, in un tour che Sharvit ha condotto per i visitatori della fattoria e che è stato documentato dalla Bbc il mese scorso, ha menzionato lo scopo ultimo per cui è stato creato il luogo. “Stiamo conquistando qualche migliaio di dunam, circa la dimensione di una città non tanto piccola… 7.000 dunam [7 kmq], è infinito”. Ha poi delineato la strategia dell’intera impresa degli avamposti agricoli. “Il più grande rimpianto quando abbiamo costruito gli insediamenti è stato quello di essere rimasti bloccati all’interno dei recinti e di non essersi espansi all’esterno. [Lo spazio è la cosa più importante. Questa fattoria è molto importante, ma la cosa più importante è l’area circostante… Stiamo tenendo delle aree aperte in cui nessuno entra e nessuno si avvicina”.

Sharvit ha molti partner nel progetto di acquisizione della Valle del Giordano da parte degli ebrei. Percorrendo la strada di Alon, che collega la valle all’autostrada Trans-Samaria, si vede una straordinaria serie di avamposti agricoli e di pastorizia. Negli ultimi anni sono state fondate non meno di 30 comunità di questo tipo lungo questa strada e i media dei coloni stanno già strombazzando il successo della creazione di una “enorme continuità territoriale”, dalla zona industriale di Sha’ar Binyamin a nord di Gerusalemme fino alla Valle del Giordano settentrionale.

Sulla stessa strada, tra gli insediamenti di Hemdat e Maskiot, si trova Havat Nof Gilad (Um Zuka), un avamposto religioso fondato da Uri ed Efrat Cohen nel 2016. Anch’esso gode della generosità dello Stato, compresa una sovvenzione di 530.000 shekel da parte del Ministero dell’Agricoltura.

Anche in questo caso, i progetti di costruzione e di altro tipo dipendono da una forza lavoro di adolescenti volontari che non hanno trovato il loro posto in contesti educativi convenzionali. “Ognuno di loro è venuto qui con la propria situazione e la propria vita”, ha detto Efrat Cohen in una trasmissione sui social media dedicata alle varie fattorie della Cisgiordania. Da parte sua, Uri li considera una forza vitale nella guerra che sta combattendo. “Siamo qui e trionferemo. La domanda è quanto tempo ci vorrà e quale prezzo pagheremo”, dice nel video. “Questi ragazzi di 15, 16 e 17 anni sono la punta di diamante dello Stato di Israele e sono quelli che stanno vincendo la battaglia”.

(seconda puntata, continua).