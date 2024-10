L’articolo pubblicato originariamente su Globalist

Un reportage eccezionale nel “Regno di Giudea e Samaria”. Il “regno” dei coloni in armi, il braccio armato della destra messianica oggi al governo nello Stato ebraico.

Di Umberto De Giovannangeli

Prendetevi il tempo necessario. È un tempo ben speso. Un reportage eccezionale nel “Regno di Giudea e Samaria”. Il “regno” dei coloni in armi, il braccio armato della destra messianica oggi al governo nello Stato ebraico. Globalist presenta l’inchiesta in tre puntate. Un lavoro sul campo senza precedenti pubblicato da Haaretz a firma Hagal Shezaf e Hilo Glazer.

“Il governo di Netanyahu non solo permette il terrore ebraico in Cisgiordania, ma lo finanzia”

È il titolo dell’inchiesta. Che si sviluppa in un incalzante racconto sul campo: “La strada per Havat Dorot Illit – Fattoria Dorot Superiore – inizia in realtà con una ripida discesa. La brusca svolta nella strada interna dell’insediamento di Ma’aleh Shomron conduce a un sentiero vergine in una riserva naturale, che rappresenta una sfida anche per i guidatori più esperti. Il sentiero è stato ricavato esclusivamente per la fattoria. Per lunghi minuti sembra una strada che non porta da nessuna parte.

In cima alla collina si trova la casa dei proprietari della fattoria: Ben Yishai Eshed, insieme a sua moglie Leah e ai loro due figli piccoli. Una famiglia e una mandria di bestiame, che si è conficcata come un osso nella gola delle comunità palestinesi veterane che vivono nell’area. A una certa distanza dalla casa della famiglia, una capanna di cemento domina il terreno. Si tratta del quartier generale improvvisato dei soldati dell’unità di difesa regionale delle Forze di Difesa Israeliane che sorvegliano l’avamposto dei coloni. Tuttavia, il cuore della fattoria pulsa all’interno di una struttura modesta che si trova di lato: una grande tenda coperta di tela nera. I materassi che giacciono all’interno indicano che è qui che vivono i ragazzi di Dorot Illit.

In un video promozionale pubblicato sul web, Eshed si vanta che nella fattoria con loro ci sono ben sei giovani “che sono volontari e stanno imparando a lavorare, apprezzare e amare la terra”.

Durante la nostra visita abbiamo incontrato due ragazzi che dicevano di avere 17 e 16 anni, anche se sembravano più giovani. Uno ci ha raccontato di essere cresciuto in una remota cittadina del nord di Israele, di aver abbandonato la scuola un anno fa e di essere finito nella fattoria grazie a un conoscente dei suoi genitori. Da quando si è stabilito nell’avamposto isolato ha intrapreso una routine impegnativa che consiste nello svegliarsi alle 5 del mattino e portare le mucche al pascolo. Con il tempo è diventato abile anche nella raccolta delle olive e nei lavori di manutenzione. Dopo averci raccontato la sua storia, sfreccia via con il suo amico su un veicolo fuoristrada.

Proprio in quel momento Eshed arriva dalla strada principale. Rimane un attimo perplesso per gli ospiti inattesi che sono venuti a fare un’escursione nella riserva naturale e si sono ritrovati nella sua fattoria, ma ci rivolge subito uno sguardo amichevole. “I ragazzi vi hanno offerto il caffè?”, ci chiede, aggiungendo che intende ‘i ragazzi’. Chi sono i ragazzi? “Ragazzi di 15 o 16 anni che non hanno frequentato la scuola”, ci spiega.

Eshed si separa da noi con cordialità ma con fermezza. Ci incamminiamo verso il sentiero tortuoso. Durante il tragitto intravediamo un container che reca la scritta “Uri Eretz Ahavati” (Svegliati, mia amata terra), il nome dell’organizzazione no-profit per giovani a rischio che sta dietro al progetto educativo sperimentale della fattoria. Secondo i suoi rapporti al Registro delle Associazioni, Uri Eretz gestisce “un quadro educativo per i giovani che hanno difficoltà a integrarsi nei contesti formali, che prevede la creazione di fattorie agricole che servono come una forma di collegio per i giovani, dove viene insegnato loro ad amare la terra e a lavorare la terra”.

Dorot Illit costituisce la prima parte del progetto. Nel 2023, l’organizzazione no-profit che gestisce la fattoria ha ricevuto quasi 400.000 shekel (circa 110.000 dollari) dal Ministero dello Sviluppo del Negev e della Galilea; Eshed riceve anche uno stipendio simbolico dall’organizzazione. Inoltre, il Ministero dell’Agricoltura ha approvato una sovvenzione di quasi 100.000 shekel per un periodo di due anni. Ma non è tutto. Fino alla fine del 2023, la fattoria è stata anche sostenuta nell’ambito di un programma per giovani a rischio avviato dal Fondo Nazionale Ebraico.

Lo scorso luglio, i coloni della fattoria e dei suoi dintorni sono arrivati in un vicino villaggio palestinese. Secondo gli abitanti del luogo, gli intrusi li hanno attaccati con tubi di ferro, bastoni e pietre e hanno dato fuoco alle loro tende; un bambino di 3 anni che dormiva in una di esse è rimasto ferito. In totale, cinque residenti del villaggio sono stati ricoverati in ospedale. Lo stesso Eshed è stato documentato sulla scena. Una denuncia presentata da uno degli abitanti del villaggio è stata respinta dalla polizia, che ha dichiarato di non essere in grado di localizzare i sospetti.

I palestinesi affermano che questa aggressione è stata la peggiore di una serie di abusi perpetrati dagli abitanti della fattoria. In effetti, vedono la loro vita in termini di prima e dopo l’insediamento dell’avamposto.

Il risultato è che Havat Dorot Illit – uno dei luoghi più estremi e indisciplinati della Cisgiordania, che è diventato un punto focale di attriti e violenze quasi fin dalla sua nascita – gode di una grossa fetta di finanziamenti pubblici. E non è l’unico.

I coloni della Cisgiordania parlano di ciò che sta accadendo negli ultimi anni negli avamposti agricoli e di pastorizia, quasi tutti illegali, come di una vera e propria rivoluzione. Il suo spirito incarna il “miracolo”” che il Ministro delle Missioni Nazionali Orit Strock ha descritto nel contesto degli eventi scatenati dal massacro del 7 ottobre. In effetti, all’ombra della guerra durata un anno, il governo ha stretto la sua morsa sulla Cisgiordania. La portata principale di questo pasto è costituita da gruppi relativamente piccoli di persone golose che si impossessano di grandi appezzamenti di terreno.

I pionieri di questo settore sono in circolazione da molto tempo. Le prime comunità che hanno fondato, negli anni ’80 e ’90, sono state la Fattoria Har Sinai nelle colline meridionali di Hebron, il Ranch di Avri Ran a Givot Itamar e la Fattoria Skali a est dell’insediamento di Elon Moreh. All’inizio del 2017, c’erano 23 avamposti di questo tipo sparsi per la Cisgiordania. Ma da allora il loro numero ha subito un’impennata, con circa 65 nuovi insediamenti in soli sette anni. Nel 2021, Amira Hass ha riferito su Haaretz di quattro fattorie che erano state fondate nel giro di cinque anni e controllavano un’area grande quanto la città di Holon.

Ora ci sono circa 90 avamposti di questo tipo che insieme coprono circa 650.000 dunams (162.500 acri) di terreno, ovvero circa il 12% del territorio dell’intera Cisgiordania – un’area che equivale a quella di Dimona, Gerusalemme, Be’er Sheva, Arad ed Eilat messe insieme.

La fiorente attività degli avamposti agricoli e pastorali, che differiscono dal tipo di avamposti tipicamente associati ai cosiddetti giovani delle colline, è stata avviata e fondata in modo ben pianificato. Basta ascoltare Zeev (“Zambish”) Hever, il leader dei coloni di lunga data che ha libero accesso all’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Hever, la mente dietro l’accaparramento di terre nei territori e capo di Amana, il principale braccio operativo del movimento per la creazione di avamposti di coloni, ha fatto luce sul progetto a giugno. In un’intervista rilasciata alla rivista Nadlan Yosh (Judea-Samaria Real Estate), Hever ha definito la “salvaguardia del territorio aperto” come la missione principale di Amana e ha aggiunto che “il mezzo principale che utilizziamo sono le aziende agricole”. Ha inoltre sottolineato che “l’area occupata da queste fattorie è 2,5 volte più grande dell’area occupata da tutte le centinaia di insediamenti”.

Amana è sicuramente un’organizzazione potente, con un patrimonio stimato in 600 milioni di shekel (attualmente circa 158 milioni di dollari). Tuttavia, da sola non avrebbe potuto dare vita a un’impresa così ambiziosa. Negli ultimi anni, lo Stato ha fatto delle fattorie avamposto un fiore all’occhiello e le ha finanziate in modo straordinario. Decine di milioni di shekel di fondi pubblici vengono iniettati in queste comunità direttamente dai ministeri del governo, dalle autorità locali dei territori e dalla Divisione Insediamenti dell’Organizzazione Sionista Mondiale. Contemporaneamente, il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha annunciato che sta lavorando per far legalizzare formalmente le fattorie.

Decine di milioni di shekel di fondi pubblici vengono immessi in queste comunità. Almeno sei ministeri governativi sono coinvolti nel finanziamento e nel mantenimento di questa fiorente impresa, il cui scopo è l’espropriazione sistematica dei residenti palestinesi.

A differenza del passato, i proprietari delle nuove fattorie tendono a collaborare con lo Stato, discostandosi dall’ideologia “classica” dei giovani delle colline, che in passato rifiutavano totalmente la cooperazione con quello che consideravano l’establishment. Il risultato è che gli agricoltori dell’avamposto lavorano ora fianco a fianco con lo Stato, che concede prestiti per la creazione delle loro comunità, assegna contratti per i terreni da pascolo, li collega alle infrastrutture, sottoscrive le loro esigenze di sicurezza, acquista attrezzature per loro e offre anche “sovvenzioni per la pastorizia” e persino “sovvenzioni per l’imprenditoria”.

L’indagine di Haaretz rivela che almeno sei ministeri del governo sono coinvolti nel finanziamento e nel mantenimento di questa fiorente impresa, il cui scopo è l’acquisizione forzata della terra e l’espropriazione sistematica dei residenti palestinesi.

Il generoso paniere di sostegno è solo uno degli elementi di questa iniziativa. Anche il Fondo Nazionale Ebraico (Keren Kayemeth LeIsrael) è diventato un importante sostenitore, il cui contributo principale ruota attorno ai progetti per i giovani a rischio nelle fattorie e nei ranch.

In generale, negli ultimi anni il termine “giovani a rischio” è diventato il perno di un’intera industria di “riciclaggio” delle fattorie, soprattutto in termini di immagine. La permanenza degli adolescenti sotto l’egida di un quadro “educativo” o “riabilitativo” conferisce agli avamposti una preziosa legittimazione, che a sua volta viene convertita in bilanci più cospicui. Alcuni dei programmi sono persino inclusi nei pacchetti di attività di arricchimento che il Ministero dell’Istruzione offre agli istituti scolastici.

Nel frattempo, però, si moltiplicano le prove del fatto che in molti casi gli avamposti agricoli e di pastorizia sono diventati un terreno fertile per la violenza nazionalista estrema. Gli esempi degli ultimi anni sono numerosi: la fattoria Zohar Sabah, nella Valle del Giordano, da cui i coloni, alcuni dei quali minorenni, sono partiti per attaccare il preside di una scuola palestinese sul terreno dell’istituto; la fattoria Hamachoch, vicino a Ramallah, i cui abitanti sono riusciti a scacciare i residenti del vicino villaggio palestinese di Wadi al-Siq; Yinon Levy della fattoria Meitarim, nelle colline meridionali di Hebron, che ha condotto assalti e molestie che hanno costretto i residenti di un altro villaggio a fuggire. In queste fattorie, la forza d’avanguardia è spesso costituita dagli stessi adolescenti a rischio.

Da quando è scoppiata la guerra un anno fa, l’apparente passione per la vendetta dei coloni nelle fattorie è cresciuta, insieme alla loro audacia. Di recente lo Shin Ben ha consegnato al governo un documento in cui metteva in guardia dalla rapida proliferazione delle fattorie e dall’aumento degli episodi di violenza che ne sono scaturiti. “Diciamo le cose come stanno”, afferma Hagit Ofran, responsabile del progetto Settlement Watch di Peace Now. “Il forte aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è direttamente collegato alla nascita degli avamposti agricoli. I loro abitanti sono responsabili di gran parte della violenza”. Allo stesso tempo, si è registrato un forte aumento del numero di comunità palestinesi in prossimità delle fattorie i cui abitanti sono stati cacciati con la forza dalle loro case.

“Stiamo parlando di 35 espulsioni [di villaggi] negli ultimi due anni, la maggior parte delle quali sono state ‘espulsioni di ottobre’”, osserva Dror Etkes, fondatore di Kerem Navot, una Ong che monitora gli insediamenti in Cisgiordania.

L’arena internazionale non è rimasta indifferente a questi sviluppi. Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altri Paesi hanno imposto sanzioni ai proprietari di sei fattorie di questo tipo. Spiegando le ragioni delle misure imposte a tre fattorie lo scorso marzo, l’amministrazione Biden ha dichiarato che esse hanno “compiuto ripetuti atti di violenza e tentativi di violenza contro i palestinesi in Cisgiordania” e, in alcuni casi, anche contro altri israeliani.

Ma i giovani volontari che vivono in queste comunità non sono interessati dalla condanna internazionale. “Da quando è iniziata la guerra, ci è stato permesso di fare praticamente tutto, sia dal punto di vista della sicurezza che per quanto riguarda le autorizzazioni”, afferma con allarmante onestà un giovane che vive a Havat Oppenheimer, vicino all’insediamento Haredi (ultraortodosso) di Immanuel, nel nord della Cisgiordania. “L’esercito è con noi e sarà più facile per noi conquistare la terra. Anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, perché dal 7 ottobre il loro sguardo è più rivolto a Gaza e meno alla Giudea e Samaria [in Cisgiordania]”. In effetti, da quando è scoppiata la guerra, i riservisti sono stati dislocati negli avamposti agricoli in modo permanente, rafforzando il controllo della terra esercitato da Havat Oppenheimer, alias Havat Se’orim (Fattoria dell’Orzo), e da avamposti simili.

La Fattoria dell’Orzo, fondata a metà del 2023 dal capo del dipartimento fondiario del Consiglio Regionale della Samaria, si trova non lontano da Dorot Illit. “Ci sono tre fattorie lungo lo stesso asse”, dice il giovane, aggiungendo: ‘È divisa in modo assolutamente strategico’.

Il fiore all’occhiello è la “sala della guerra”: una parte dell’edificio principale piena di schermi divisi che ricevono il segnale dalle telecamere sparse nell’area e che permettono di osservare l’intero settore 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una sala di controllo piantata nel cuore di una riserva naturale verdeggiante. Il proprietario della fattoria ha persino un drone dotato di un meccanismo di visione notturna, grazie alla generosità del One Israel Fund, un’organizzazione americana che fornisce agli avamposti agricoli una serie di dispositivi tecnologici per la sicurezza.

“Dall’inizio della guerra ci è stato permesso di fare praticamente tutto”, dice un giovane che vive a Havat Oppenheimer, nel nord della Cisgiordania. “L’esercito è con noi e sarà più facile per noi conquistare la terra”.

Nili, situata a pochi chilometri a est della Linea Verde, è un simbolo di insediamento laico e borghese. Le sue case con i tetti di tegole rosse sono circondate da una recinzione ermetica. Sulla strada che conduce all’insediamento, un’installazione composta da sedie vuote chiede silenziosamente un accordo per salvare gli ostaggi a Gaza. Dal punto di osservazione in cima alla collina, due villaggi palestinesi sono visibili nelle vicinanze e ricordano lo scopo fondamentale della fondazione di queste comunità. Eppure oggi il contributo di insediamenti veterani come questo all’obiettivo di creare un cuneo tra le comunità arabe in Cisgiordania sembra quasi marginale.

Non è necessario un binocolo per osservare i nuovi sviluppi nell’area. Ai piedi di Nili si trova la Magnezi Farm, che prende il nome dal suo fondatore, Yosef Chaim Magnezi, che vive lì con sua moglie Devora e il loro figlio piccolo. “Il contrasto tra Nili e Magnezi costituisce l’essenza dell’intera storia”, afferma l’attivista Etkes. Magnezi si estende su circa 5.000 dunams (1.250 acri) di terreno agricolo – la dimensione della città di Yehud-Monosson, nel centro di Israele, e quattro volte la dimensione di Nili – anche se la sua intera popolazione consiste in una singola famiglia che vive in un camion trasformato in residenza, insieme ad alcuni ospiti occasionali.

La fattoria Magnezi ha esteso lunghi tentacoli nei terreni di proprietà palestinese che la circondano, attraverso nuovi sentieri sterrati. Il materiale promozionale scritto sulla fattoria afferma che il suo scopo è quello di “prevenire un’acquisizione araba di territori nella nostra preziosa terra”. Magnezi, da parte sua, ha dichiarato in un’intervista: “Ci saranno degli ebrei su queste colline. Ci sono quelli che capiscono più velocemente e quelli [che capiscono] più lentamente”.

L’avamposto, con il suo gregge di 200 pecore, gli infiniti pascoli e i boschetti di banane e alberi di mango, non potrebbe esistere senza un’efficiente rete di volontari. La maggior parte di loro sono adolescenti, alcuni dei quali hanno abbandonato vari indirizzi e altri non sono in contatto con le loro famiglie. Secondo il sito web di Hashomer Yosh (Guardiano della Giudea-Samaria), un’organizzazione sostenuta dal governo che aiuta a fornire volontari per le fattorie – che proprio di recente è stata oggetto di sanzioni statunitensi – “molti giovani vengono a Magnezi… tra cui giovani Haredi provenienti [dall’insediamento di] Kiryat Sefer”.

Magnezi e sua moglie delegano numerosi compiti ai membri della loro giovane forza lavoro – alcuni dei quali sono classificati come a rischio – tra cui la manutenzione delle infrastrutture e il lavoro di pastorizia. L’involucro apparentemente terapeutico-riabilitativo fornito dalla fattoria si basa sul lavoro manuale in un luogo in cui le persone “vivono in modo semplice e si arrangiano con poco, [e che] è connesso alla natura”, ha dichiarato Magnezi al sito web Channel 7 News lo scorso anno. “I giovani, a loro merito, hanno il fuoco negli occhi. Sono loro che devono fare queste cose folli. I giovani vogliono creare una fattoria ed essere attivi. Devono avere il permesso di farlo”.

L’impresa apparentemente educativa di Magnezi è diventata una calamita per i giovani problematici. Uno di questi è Einan Tanjil, di Kiryat Ekron, una città vicino a Rehovot, arrivato sulle colline della Cisgiordania da adolescente. Lo scorso febbraio è diventato una delle prime persone a cui l’amministrazione statunitense ha imposto le sanzioni. Nel novembre del 2021, quando aveva 19 anni, Tanjil e una ventina di coloni mascherati attaccarono i palestinesi che stavano raccogliendo olive nei boschetti di Surif, un villaggio vicino all’insediamento di Bat Ayin. Ha anche preso a bastonate tre attivisti israeliani per i diritti umani ed è stato condannato per aggressione aggravata con arma a freddo (non esplosiva) e per tentata aggressione.

Durante il procedimento giudiziario, Tanjil ha chiesto di essere tenuto in custodia nella fattoria di Magnezi. Yosef Chaim Magnezi si è presentato all’udienza e ha descritto a lungo come ha assistito i giovani come Tanjil. “Mi sono occupato molto di questi giovani, credo davvero in loro”, ha dichiarato. “Sono persone molto forti e credo che sia necessario dare loro una direzione nella vita”. Anche Devora, sua moglie, ha ricordato il loro ruolo nella riabilitazione di giovani come Tanjil. “Questo fa parte della mia missione”, ha detto, ‘accettare persone che non hanno un posto dove stare’.

Da parte sua, però, il servizio di libertà vigilata non è rimasto impressionato dalle parole della coppia e nemmeno dal giudice. Il rappresentante dello Stato ha ricordato alla corte che lo stesso Magnezi era stato indagato per minacce e violazione di domicilio in un incidente avvenuto in un vicino villaggio palestinese. Ha aggiunto che la sua fattoria era un punto focale di “disordini e attriti”.

Durante una visita alla fattoria effettuata da Haaretz due settimane fa, uno dei volontari, un diciottenne di una comunità Haredi, è stato visto mentre faceva lavori di manutenzione. Ha raccontato di essere arrivato a Magnezi due anni prima, dopo aver abbandonato una yeshiva ed essere stato coinvolto in attività criminali. “Sono stato in prigione per sciocchezze giovanili”, ha detto. “Sono la persona che sono oggi solo grazie alla fattoria”. E ha aggiunto, molto semplicemente: “Questa è una fattoria di insediamento. Prima di questa, gli arabi venivano qui”.

Ora il posto è in piena espansione, ha detto il giovane, indicando una struttura arancione isolata a circa un chilometro di distanza a piedi: una “fattoria figlia” dove ora vivono altri volontari come lui. “Abbiamo iniziato qui e stiamo avanzando fino a lì”. La vita nel “nuovo sito” ha detto, è stata complicata dai continui attriti con i palestinesi della zona.

L’espansione decisa non è cosa da poco: Non molto tempo fa, la fattoria ha comunicato di essere in difficoltà economiche e ha lanciato una campagna di crowdfunding con lo slogan “Saving Magnezi’s Farm”. Il pubblico ha risposto donando circa mezzo milione di shekel. L’organizzazione no-profit che ha fatto da tramite per le donazioni è l’organizzazione Btsalmo dell’attivista di destra Shai Glick. Tra l’altro, questa stessa organizzazione è stata anche la piattaforma su cui sono stati raccolti fondi per un’altra persona “bisognosa” – il Primo Ministro Benjamin Netanyahu – per pagare la sua difesa legale.

Oltre all’organizzazione Hashomer Yosh, l’organizzazione no-profit Regavim, che aiuta anche a sostenere la fattoria Magnezi, riceve annualmente generosi finanziamenti governativi. Il Ministero dell’Agricoltura ha fornito una modesta sovvenzione alla fattoria e altri aiuti per le sue attività provengono nientemeno che dalla JNF”.

(prima puntata, continua)