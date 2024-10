Voci da Gaza: 2 anno, giorni 1 – 5 (7 – 11 ottobre 2024)

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

I giorni 1-5 del secondo anno della guerra genocida contro Gaza, 7-11 ottobre 2024

Un ritorno all’inizio dell’aggressione contro la Striscia di Gaza con una intensità inaudita

Il ricordo dei primi giorni di un anno fa durante l’aggressione sionista contro Gaza è ancora presente in tutta la sua crudeltà, con il dolore e la tristezza che ha portato con sè, che non abbiamo e non potremo mai dimenticare, poiché queste tragedie si rinnovano attraverso l’intensificarsi dei raid aerei sulla città di Gaza e nel suo nord, con devastanti bombardamenti terrestri e marini su tutti i lati della città e nel suo cuore, e si estendono verso il nord per sradicare la terra, le persone e i resti delle case su di essa.

Allo stesso tempo, i carri armati e i bulldozer che penetrano, calpestano sul loro cammino tutto ciò che è rimasto, siano esse infrastrutture, siano colture vegetali che la gente cercava di coltivare per soddisfare una parte del loro fabbisogno di cibo. L’esercito sionista impedisce l’ingresso da un anno sia di cibo che di generi di prima necessità alla città di Gaza e al suo nord, nel contesto della guerra per fame in corso.

Questa è l’amara realtà con cui abbiamo accolto il secondo anno di guerra sanguinosa e catastrofica, non solo contro Gaza City e il suo nord.

Il mondo sta osservando i massacri commessi dall’esercito contro intere famiglie nel Governatorato Centrale, a Khan Yunis, e Rafah, dove gli attacchi diretti continuano ogni giorno, ovunque e dovunque guardiamo, distruggendo le tende dei rifugiati, bruciando completamente i suoi abitanti con bombe di ogni tipo, così che la Striscia di Gaza è diventata un campo di prova e sperimentazione per l’efficacia delle armi americane e non solo.

La gente nutriva grandi speranze che questo genocidio potesse essere fermato. Ma tutte le speranze sono evaporate, poiché i leader bellici sionisti insistono nel continuare la loro guerra maledetta nel modo più feroce. Da un lato, hanno ampliato la portata della loro aggressione, fino ad includere la Cisgiordania, il Libano e vari obiettivi in ​​Siria e in Iraq. D’altra parte, approfitta della preoccupazione del sistema internazionale per questa espansione, sia in termini di guerra al Libano che di possibilità di coinvolgere l’Iran. Per rafforzare l’aggressione e isolare ancora di più la Striscia di Gaza Strip con l’obiettivo di attuare i loro vecchi e nuovi piani. Dall’inizio di ottobre 2024, le voci dei leader sionisti si sono fatte più forti, concentrandosi sullo sfollamento dei cittadini da Gaza City e del suo nord. Da giorni ormai, stanno rafforzando l’assedio e l’aggressione sulla città e sul campo profughi di Jabalia e nelle regioni settentrionali, per sradicare le persone dalle case a cui si aggrappano e da cui non si allontanano. Ma per andare dove? Da nessuna parte, quella che veniva chiamata la zona sicura del sud non è più sicura, e non lo è mai stata, e le tende degli sfollati e i centri per sfollati testimoniano il genocidio, poiché sono sottoposti a bombardamenti e proiettili incendiari senza sosta.

E dopo? Quale sarà il destino che ci aspetta? Questa è la domanda che le persone nella Striscia di Gaza, sia nel nord che nel sud, si pongono tra confusione e disperazione, speranza e preghiera per la fine di questa folle aggressione genocida contro di noi.