Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Aldo Lotta per Zeitun.Info di Amira Hass Pezzi che impiegavano meno di un mese per entrare a Gaza ora impiegano fino a cinque mesi, con la conseguenza di guasti, rilascio di acque reflue in mare e peggioramento della qualità dell’acqua potabile Israele sta bloccando l’accesso di centinaia…