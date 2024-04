bambini torturati

Articolo pubblicato originariamente su Mintpress e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto per Invicta Palestina Sapere che tuo figlio viene torturato, maltrattato, percosso così duramente che deve essere portato in ospedale e non avere la possibilità di essere lì con lui è più di quanto qualsiasi genitore dovrebbe sopportare. Di Miko Peled Bambini palestinesi stanno sulle…