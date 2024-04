Articolo pubblicato originariamente su The Guardian e tradotto in italiano da Mirella Alessio per Zeitun.info Di Bethan McKernan e Quique Kierszenbaum a Shuweika, Cisgiordania Ci si interroga sui suoi scopi poiché Israele, per motivi economici, chiude un occhio sui molti varchi Uno dei tanti varchi attraverso i quali i lavoratori palestinesi entrano illegalmente in Israele Foto Quique Kierszenbaum/The…