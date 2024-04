Articolo pubblicato originariamente su Pagine Esteri (Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta per Zeitun.info) Da decenni Israele mette in pratica una serie di misure programmate per rendere invivibile la vita all’interno di decine di comunità palestinesi in tutta la Cisgiordania. Ciò fa parte di un tentativo di costringere gli abitanti di queste comunità ad andarsene via, apparentemente di propria iniziativa….