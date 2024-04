Articolo pubblicato su e tradotto in italiano da Al araby e tradotto in italiano dalla redazione di Bocche Scucite Domenica 10 aprile una donna palestinese è stata uccisa dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata perché sembrava “sospetta” mentre camminava vicino a un checkpoint vicino a Betlemme. La donna, identificata come Ghada Ibrahim Ali Sabateen, è…