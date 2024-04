Articolo pubblicato originariamente sul Fatto Quotidiano Di Margherita Cavallaro Avevo in programma un blog sulla cancel culture, ma non l’ho mai finito perché la guerra a Gaza mi ha francamente gettato in una crisi spirituale a causa della tragedia umana. Volevo parlarne, ma non riuscivo mai a trovare un pretesto appropriato che non facesse sembrare un mio…