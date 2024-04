manuale arabo ebraico

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Di Mahmud Muna* Non c’è assolutamente alcun dubbio che senza libri siamo una società incolta. I libri ci portano in luoghi, ci fanno conoscere persone ed esplorare nuove realtà. I libri in lingua sono strumenti particolarmente importanti per conoscere nuove culture e ci permettono…