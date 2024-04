Pont e non muri

La campagna Ponti e non muri propone un viaggio di formazione e conoscenza in Palestina nel periodo di Pasqua dal 5 al 12 aprile 2023 Si tratta di un viaggio di una settimana, dal 5 al 12 aprile, attraverso le principali città e villaggi della Palestina, da Gerusalemme, ad Hebron, passando per Betlemme, Battir, at-tuwani,…