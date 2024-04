sciopero insegnanti

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite In una crisi economica causata dalle politiche israeliane e dalla corruzione dell’Autorità palestinese, gli insegnanti stanno bloccando le scuole e le strade fino a quando non saranno soddisfatte le loro richieste. Di Basel Adra Migliaia di insegnanti palestinesi in Cisgiordania e…