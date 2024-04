tratto da: http://www.assopacepalestina.org/2021/01/chiusura-del-confine-di-rafah-per-quanto-tempo-la-chiusura-delle-frontiere-e-una-tragedia-per-la-popolazione-di-gaza/ Gen 27, 2021 dal: Palestinian Center for Human Rights (PCHR), pchrgaza, 26 gennaio 2021. La continua chiusura del confine di Rafah per i Palestinesi di Gaza è una vera tragedia per migliaia di Palestinesi che hanno urgente bisogno di recarsi all’estero e per coloro che desiderano tornare a casa nella Striscia di Gaza….