Voci da Gaza: giorno 201 e 202

duecentounesimo e duecentoduesimo giorno della guerra genocida contro la Striscia di Gaza, 24 e 25 aprile 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

La realtà attuale di Gaza City e del suo nord sotto il giogo dell’aggressione sionista.

Le notizie trasmesse da Gaza City e dal suo nord sotto il multiforme assedio sionista si concentrano sul numero di martiri e feriti di entrambi i sessi, e sulle storie dei sopravvissuti alla morte e alla perdita delle loro case distrutte. Oltre agli ultimi tre mesi dedicati alla fame che il nemico usa come arma contro il nostro popolo.

D’altro canto, con la primavera inoltrata e l’avvicinarsi dell’estate, stiamo combattendo un’ulteriore guerra di diverso tipo. Noi, ottocentomila persone, siamo minacciati da malattie che potrebbero trasformarsi in epidemie se la situazione non venisse risolta. Ecco la spazzatura che riempie le strade, i quartieri e i vicoli da un lato, le acque reflue che traboccano nelle strade a causa dell’incapacità dei comuni di Gaza City e del nord di Gaza di lavorare, poiché non hanno gasolio per azionare le macchine che raccolgono i rifiuti e consegnarle alle discariche, o addirittura azionare le macchine per l’aspirazione delle acque reflue. Ciò ha portato alla diffusione di insetti volanti e striscianti e alla loro infiltrazione nelle case.

La guerra alle zanzare è diventata una questione essenziale e quotidiana nella nostra vita, così come la guerra ai topi, alle formiche e agli scarafaggi.

Una mia amica a Ramallah durante una telefonata mi ha chiesto i dettagli della nostra vita in termini di disponibilità di cibo e livello di sensazione di sicurezza. Le ho risposto ridendo: “Ora siamo impegnati nella guerra contro le zanzare e altri insetti”, e le ho raccontato di come i bambini della casa in cui viviamo svolgono un ruolo importante in questo compito. Il figlio di mia parente ha smontato i pezzi del lollipop e ne ha ricavato un lungo bastoncino al posto del cerchio e ha inserito nel foro un scacciamosche, per uccidere le zanzare nella parte superiore del muro. Lei ridendo mi disse: “giuro a Dio che c’è tanta creatività, cosa possiamo dire? Preoccupazioni che fanno piangere e altre che fanno ridere”.

In effetti, ciò che è tristemente divertente nelle nostre vite negli ultimi mesi è che abbiamo combattuto e stiamo ancora combattendo molte guerre all’interno della grande guerra per la sopravvivenza, la pazienza e la fermezza di fronte all’aggressione sionista.

Nonostante i tentativi del nemico sionista di trasferire le nostre vite dall’era della civiltà all’era primitiva, dove l’acqua, l’elettricità, le comunicazioni e Internet erano tagliate, abbiamo affrontato tutto questo e siamo stati creativi nel trovare alternative. Invece di una stufa a gas per cucinare e una stufa elettrica per fare il bagno, abbiamo iniziato ad accendere una stufa a legna, anche se ci ha esaurito fisicamente, psicologicamente e finanziariamente, comportato aumento di tempo e fatica nel cucinare il cibo, nella cottura dell’impasto , ecc., così come la stanchezza nel pulire gli utensili utilizzati e nel cercare di rimuoverne il nero del carbone, che da un lato ha danneggiato la nostra salute, dall’altro ha aumentato il nostro consumo di acqua. Inoltre ha aumentato la dispersione di denaro già scarso a causa dell’assedio.

Anche il lavaggio a mano é divenuto la norma quotidiana, e mi sono ricordata mia madre – misericordia alla sua anima – quando eravamo bambini e quanto fosse stanca di lavare i panni a mano per la mancanza di una lavatrice elettrica, al punto che le si gonfiavano le dita.

Per quanto riguarda il cibo in sé, di fronte alla guerra della fame, tutti intorno a me hanno dimenticato l’idea di mangiare carne, e di come l’abbiamo sostituita per molto tempo con i legumi, finché non sono diventati scarsi e sono scomparsi dai mercati. Di come sono passati più di tre mesi durante i quali abbiamo cucinato soltanto ibisco e ceci e di come abbiamo mangiato carote come pasto principale per più di due mesi. Una volta la mia amica mi ha chiesto: “Come trovi il sapore della torta cotta sulla legna?” Le ho detto, elogiando deliberatamente i suoi sforzi, che era eccellente e non c’era differenza rispetto al passato.

Ma ora stiamo combattendo una guerra con la spazzatura e le macerie delle case distrutte che intasano le strade e impediscono il movimento, perché non c’è la possibilità di rimuoverle, oltre alle pozze di liquami che hanno cominciato a inondare le strade, diffondendo odori sgradevoli, mosche e zanzare.

Nella casa in cui viviamo, le zanzare sono così grandi che sono visibili come mosche, quindi più di un ragazzo e una ragazza si sono specializzati nel resistergli e fanno a gara per eliminarle. Uno di loro è soprannominato il “cacciatore di zanzare”, poiché gli è affidato il compito di cacciarle e ucciderle, soprattutto di notte, in una divertente scena teatrale. Sua nonna dice: “Ecco la zanzara qui”, e sua madre dice: “Là” E altri dicono: “Qui… no, lì”. I bambini cercano di partecipare nell’indirizzare il cacciatore verso tutte le zanzare visibili e udibili, eppure il figlio di mio parente si sveglia la mattina con le orecchie rosse e la faccia gonfia per le punture di zanzara, mentre le bambine si lamentano con le mamme delle punture delle zanzare nelle orecchie mentre dormono.

Nonostante alcune scene divertenti e gli sforzi fatti per combattere gli insetti, a partire dallo spruzzamento di insetticida per formiche e scarafaggi e dall’uso di contenitori di liquidi in piccole batterie che emettono vapori che uccidono le zanzare, il più delle volte invano, ciò che mi preoccupa sempre di più è la possibilità della diffusione di febbri contagiose o malattie della pelle, soprattutto con l’assenza di centri sanitari in grado di fornire cure e la mancanza di medicinali a causa dell’assedio, soprattutto dopo che abbiamo saputo della morte di un uomo infetto con l’epatite, e questo è ciò che vuole il nemico sionista nella guerra di sterminio che conduce contro il nostro popolo. Chi non uccide, lo uccideranno i proiettili o le malattie che si diffonderanno attraverso le zanzare, gli scarafaggi e i roditori.

Ma insisto ad aggrapparmi alla speranza, e credo che supereremo questa guerra invisibile come abbiamo superato altre guerre, piccole e grandi, mentre mi rendo conto anche che – finché l’aggressione non finirà – continueremo a pagarne prezzi alti.