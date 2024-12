Articolo pubblicato originariamente su Christian Aid

A Gaza lo zucchero è in vendita a più di 100 sterline, mentre la carestia incombe.

Samira, 42 anni, madre di cinque figli, ha dichiarato al partner di Christian Aid: “È straziante vedere i propri figli piangere per la fame…”.

Si stima che nel 2025 più di 60.000 bambini di Gaza avranno bisogno di cure per la malnutrizione acuta.

I partner di Christian Aid gestiscono cucine comunitarie, ma da mesi sono in grado di fornire alle famiglie solo un semplice pasto al giorno.

Il costo di un pollo congelato a Gaza è pari a quello di un’intera cena di Natale per quattro persone nel Regno Unito, secondo una nuova ricerca pubblicata oggi dall’organizzazione benefica Christian Aid.

Un singolo pollo, che deve essere cucinato il giorno stesso dell’acquisto a causa della mancanza di refrigerazione nel territorio assediato, è in vendita nel sud di Gaza per 32,65 sterline – dieci volte il suo prezzo prima della guerra. Nel nord, i polli non sono disponibili da mesi.

E le verdure a foglia sono talmente scarse che molte famiglie dovranno aspettare il nuovo anno – quando di solito iniziano a crescere le piante selvatiche – per integrare le loro magre diete, secondo Christian Aid.

Nel frattempo, i beni di lusso hanno raggiunto prezzi stratosferici: un chilo di caffè istantaneo costa 87 sterline e lo zucchero è in vendita fino a 108 sterline al chilo.

Katie Roxburgh, responsabile del programma di Christian Aid per Israele e i Territori palestinesi occupati, ha dichiarato: “La minaccia della carestia incombe su Gaza questo Natale. Non c’è quasi più cibo disponibile e il prezzo di qualsiasi cosa su cui si possa mettere le mani è assolutamente