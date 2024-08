Ogni sabato la redazione di Bocche Scucite riporta una testimonianza che fa parte del report “Benvenuti all’inferno” redatto dall’organizzazione israeliana B’tselem sulle condizioni dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane.

La storia di Hadil a-Dahduh Zaza (24), madre di due figli di Gaza City

Quando è scoppiata la guerra, siamo rimasti nella nostra casa nel quartiere di a-Zeitun a Gaza City: mio marito Rushdi, 30 anni, i nostri due figli, Muhammad, 4 anni, e Zein, 1 anno, e io. I genitori e i fratelli di mio marito vivevano nello stesso edificio. Sentivamo continuamente sparare e bombardamenti pesanti intorno a noi, ma siamo rimasti fermi, finché la nostra casa non è stata danneggiata. Ci siamo trasferiti a casa dello zio di mio marito per 20 giorni e quando è stata dichiarata la hudna (cessate il fuoco) siamo tornati a casa.

I bombardamenti sono ricominciati, ma noi siamo rimasti a casa. Quando la paura si faceva sentire, andavamo nel seminterrato dei vicini. Il 6 dicembre 2023, mentre ci rifugiavamo nel seminterrato dei vicini, la nostra casa è stata bombardata. Eravamo circa 20 persone. Uno dei miei cognati è stato ucciso e un altro è stato ferito mentre cercava di aiutarlo. I soldati hanno fatto saltare il muro della casa e sono entrati nel seminterrato. È stato terrificante. Ero molto spaventata e ho iniziato a piangere.

I soldati ci hanno portato fuori dal seminterrato. Hanno preso gli uomini, li hanno ammanettati e bendati. Poi hanno portato fuori anche noi donne e i bambini e ci hanno portato in uno degli appartamenti. Hanno preso la carta d’identità e il telefono di ogni donna e hanno attaccato ogni carta d’identità al telefono di quella donna.

Un agente mi ha chiamato e mi ha detto che voleva farmi un esame del sangue. Ero spaventata a morte. Ho iniziato a piangere, così come mio figlio Zein. L’agente mi ha portato fuori e Zein è rimasto con la nonna. Fuori ho visto mio marito insieme a suo padre, Ziad, suo fratello Ayman e due vicini.

Una soldatessa con una piccola borsa mi ha preso per mano e mi ha condotto in un’altra casa. Ero terrorizzata e ho pianto tutto il tempo. Anche mio marito e mio suocero sono stati portati lì. All’interno della casa, quella soldatessa e un altro soldato mi hanno ammanettato con delle fascette e mi hanno bendato con un pezzo di stoffa. Mi hanno fatto un’iniezione di anestetico e poi il soldato mi ha chiesto se aveva funzionato. Gli ho detto che l’anestesia non mi aveva fatto effetto nemmeno quando avevo avuto il cesareo e che ero rimasta cosciente.

I soldati hanno fatto un’iniezione di anestetico anche a mio marito. Ci hanno fatto un esame del sangue. Ci hanno anche messo qualcosa in bocca. Non so cosa fosse. Dopo che sono stata dimessa, mia suocera mi ha detto che hanno portato via anche i bambini per qualche minuto, e Mohammad le ha detto che dopo averli riportati hanno fatto degli esami.

Siamo rimasti in quella casa fino al giorno dopo, poi hanno portato me e mio marito in un posto pieno di uomini. Suo padre è stato portato da un’altra parte. L’ho visto quando ho sbirciato sotto la benda. Credo di essere stata l’unica donna presente. Ero molto stanca e non mi sentivo bene. Mi faceva male il petto perché non avevo allattato Zein per due giorni di fila. I soldati mi hanno colpito anche sulla schiena e sul petto.

Poi sono stata messa in una fossa nel terreno. Quando ero lì dentro, con tutte le altre detenute, i soldati mi hanno ordinato di togliermi l’hijab. Uno di loro mi ha detto: “Ho ucciso tuo marito e voglio seppellirti viva. Lascia che i cani ti mangino”.

Hadil a-Dahduh Zaza con il marito Rushdi Zaza e i figli Muhammed e Zein dopo il rilascio. Foto di Olfat Al-Kurd, B’Tselem, 18 marzo 2024

Circa mezz’ora dopo, ci hanno tirato fuori dalla fossa e ci hanno messo su un camion. All’interno c’erano degli uomini che mi stavano addosso. A quel punto ho pensato che mio marito fosse stato ucciso. Dopo essere stata rilasciata, ho visto una foto che ci hanno scattato nel camion. In quella foto ci sono io. Il camion ha guidato fino a un centro di detenzione fuori dalla Striscia di Gaza. Sono stata messa in una cella con le donne che erano già lì. Gli uomini sono stati tenuti separati. Ero esausta dopo tre giorni di continue sofferenze e percosse.

Due giorni dopo, hanno portato altre donne dalla Striscia di Gaza e in cella eravamo in 19. Faceva molto freddo ed era umido, ma non c’era nessuno. Faceva molto freddo ed era umido e avevamo solo una coperta.

Poi ci hanno messo su un autobus. Ci hanno afferrato e trascinato verso l’autobus come animali, ammanettati e bendati, picchiandoci sulla testa durante il tragitto. I soldati ci hanno ripetuto più volte: “Siete di Hamas”.

L’autobus ci ha portato in una struttura di detenzione chiamata Anatot, dove le soldatesse mi hanno detto di spogliarmi fino alla biancheria intima e mi hanno perquisito così. Poi mi hanno dato una tuta grigia da indossare. Per tutto il tempo mi hanno picchiato e imprecato. Sono rimasta in quella struttura per nove giorni. Ero stanca, avevo freddo e fame. Sono stata sempre ammanettata.

Poi siamo stati trasferiti alla prigione di Beersheba, dove siamo rimasti altri cinque giorni. Ogni volta ci portavano in cortile e ci picchiavano. È stato estenuante e difficile.

Poi siamo stati trasferiti alla prigione di Damun, vicino a Haifa, e sono stata nuovamente perquisita. Sono stata interrogata cinque volte e ogni volta mi hanno fatto le stesse domande: “Sei di Hamas? Dov’eri il 7 ottobre?”. Mi hanno chiesto anche di a-Sinwar e dei tunnel, e ogni volta mi hanno detto che avevano ucciso mio marito e i miei figli. Siamo state rinchiuse nel Reparto 9 insieme a detenute della Cisgiordania che ci hanno aiutato. Abbiamo fatto la doccia e ci hanno dato i loro vestiti – io e tutti i detenuti di Gaza.

Sono stata trattenuta a Damun per circa 40 giorni.

Dopo 54 giorni di detenzione, il 26 gennaio 2024, siamo stati portati al valico di Kerem Shalom e rilasciati. Non ci sono stati restituiti i nostri effetti personali: quando sono stata detenuta, avevo con me gioielli d’oro per un valore di 4.900 shekel (~ 1.330 dollari), 370 dinari, la mia carta d’identità e il mio telefono. Ho una ricevuta per questi oggetti. Abbiamo camminato per alcuni chilometri, fino ad arrivare al valico di Karam Abu Salem.

Siamo andati agli uffici delle Nazioni Unite al valico. Eravamo tutti esausti. Ho chiesto alle persone dell’ONU di chiamare mio marito e lui è arrivato un’ora dopo.

Quando ho visto mio marito, non l’ho riconosciuto. Aveva un aspetto completamente diverso dopo essere stato detenuto per 33 giorni e torturato. È stato rilasciato prima di me.

Ora sono qui, in una tenda a Rafah, con mio marito e i nostri figli. Mia sorella e mio cognato ce li hanno portati qualche giorno fa. Sono stati con loro nel quartiere di a-Zeitun per tutto il tempo. Anche i bambini sembravano esausti. Li ho abbracciati e ho pianto.

Sono così stanca. La nostra situazione finanziaria è molto difficile. Non abbiamo né cibo né vestiti. I bambini hanno fame e fa molto freddo. Vado in un altro campo a prendere del cibo, ma non riesco a prendere il latte per Zein, che stava ancora allattando quando mi hanno arrestato. Muhammad non mi riconosce nemmeno e non si avvicina a me. Vuole solo suo padre. Ora ha l’anemia a causa della scarsa alimentazione. La fame ci sta uccidendo. Ora è anche il Ramadan, e questo rende ancora più evidente la terribile condizione in cui viviamo.

* Testimonianza rilasciata al ricercatore sul campo di B’Tselem Olfat al-Kurd il 18 marzo 2024.