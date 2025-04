Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Una manifestazione pro-Palestina nel quartiere Kreuzberg di Berlino, il 28 ottobre 2023.

I quattro destinatari dell’espulsione non sono stati condannati per alcun reato, ma avrebbero partecipato alle proteste contro l’aggressione di Israele a Gaza.

Di Hanno Hauenstein

Le autorità per l’immigrazione di Berlino stanno procedendo all’espulsione di quattro giovani residenti stranieri con l’accusa di aver partecipato alle proteste contro la guerra di Israele a Gaza, una mossa senza precedenti che solleva serie preoccupazioni sulle libertà civili in Germania.

Gli ordini di espulsione, emessi in base alla legge tedesca sull’immigrazione, sono stati emessi in seguito a pressioni politiche e alle obiezioni interne del capo dell’agenzia per l’immigrazione dello Stato di Berlino. Il conflitto interno è sorto perché tre dei destinatari dell’espulsione sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea che normalmente godono della libertà di movimento tra i Paesi dell’UE.

Gli ordini – emessi dallo Stato di Berlino, la cui amministrazione del Senato supervisiona l’applicazione dell’immigrazione – entreranno in vigore tra meno di un mese. Nessuno dei quattro è stato condannato per reati. I casi sono stati paragonati all’uso degli ordini di deportazione da parte degli Stati Uniti per reprimere i movimenti sociali.

“Quello che stiamo vedendo qui è direttamente tratto dalle strategie politiche dell’estrema destra”, ha detto Alexander Gorski, un avvocato che rappresenta due dei manifestanti. Lo si vede anche negli Stati Uniti e in Germania: il dissenso politico viene messo a tacere prendendo di mira lo status di migrante dei manifestanti”.

“Da un punto di vista legale, siamo preoccupati dal ragionamento, che ci ha ricordato il caso di Mahmoud Khalil”, ha proseguito Gorski, riferendosi al palestinese laureato alla Columbia University e residente permanente negli Stati Uniti che è stato prelevato dal suo appartamento per accuse legate alle attività pro-Palestina del campus.

Le quattro persone destinate all’espulsione – Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien e Roberta Murray – sono cittadini rispettivamente di Stati Uniti, Polonia e, negli ultimi due casi, Irlanda. Secondo la legge tedesca sull’immigrazione, le autorità non hanno bisogno di una condanna penale per emettere un ordine di espulsione, ha spiegato Thomas Oberhäuser, avvocato e presidente del comitato esecutivo sul diritto dell’immigrazione presso l’Ordine degli avvocati tedesco. Le ragioni addotte, tuttavia, devono essere proporzionali alla gravità dell’espulsione, il che significa che entrano in gioco fattori come la separazione dalla famiglia o la perdita dell’attività.

“La domanda chiave è: quanto è grave la minaccia e quanto è proporzionata la risposta?”, ha detto Oberhäuser, che non è coinvolto nel caso. “Se qualcuno viene espulso semplicemente per le sue convinzioni politiche, si tratta di un’esagerazione”.

Accuse vaghe e infondate

Ognuno dei quattro manifestanti deve affrontare accuse separate da parte delle autorità, tutte provenienti da archivi della polizia e legate ad azioni pro-palestinesi a Berlino. Alcune delle accuse, ma non tutte, corrisponderebbero a imputazioni penali in Germania; quasi nessuna di esse è stata portata davanti a un tribunale penale. Le proteste in questione comprendono un sit-in di massa alla stazione centrale di Berlino, un blocco stradale e l’occupazione, alla fine del 2024, di un edificio della Libera Università di Berlino.

L’unico evento che lega i quattro casi è l’accusa di aver partecipato all’occupazione dell’università, che ha comportato danni alla proprietà, e il presunto impedimento di un arresto – un cosiddetto de-arresto volto a bloccare la detenzione di un compagno di protesta. Nessuno dei manifestanti è accusato di particolari atti di vandalismo o di de-arresto all’università. L’ordine di espulsione cita invece il sospetto che abbiano preso parte a un’azione di gruppo coordinata. (La Libera Università ha dichiarato a The Intercept di non essere a conoscenza degli ordini di espulsione).

Alcune delle accuse sono minori. Due, ad esempio, sono accusati di aver chiamato un agente di polizia “fascista” – insultando un agente, che è un reato. Tre sono accusati di aver manifestato con gruppi che scandivano slogan come “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera” – vietato l’anno scorso in Germania – e “Palestina libera”. Le autorità sostengono inoltre che tutti e quattro abbiano gridato slogan antisemiti o anti-Israele, anche se non sono stati specificati.

Due sono accusati di aver afferrato il braccio di un agente o di un altro manifestante nel tentativo di fermare gli arresti durante il sit-in alla stazione ferroviaria. O’Brien, uno dei cittadini irlandesi, è l’unico dei quattro il cui ordine di espulsione includeva un’accusa – quella di aver chiamato “fascista” un agente di polizia – che è stata portata davanti a un tribunale penale di Berlino, dove è stato assolto. Tutti e quattro sono accusati, senza prove, di sostenere Hamas, un gruppo che la Germania ha designato come organizzazione terroristica.

Tre dei quattro ordini di espulsione invocano esplicitamente presunte minacce alla sicurezza pubblica e il sostegno ad Hamas per sostenere che i manifestanti non hanno diritto ai loro diritti costituzionali di libera espressione e di riunione nei procedimenti di espulsione. “Stiamo assistendo alle misure più dure possibili, basate su accuse estremamente vaghe e in parte del tutto infondate”, ha dichiarato Gorski, l’avvocato di due dei manifestanti.

In una mossa senza precedenti, ha detto Gorski, tre dei quattro ordini di espulsione citano l’impegno nazionale della Germania a difendere Israele – lo Staatsräson del Paese, che significa ragione di Stato – come giustificazione. Oberhäuser, del comitato per l’immigrazione dell’Ordine degli Avvocati, ha affermato che lo Staatsräson è un principio piuttosto che una categoria giuridica significativa. Inoltre, un organo parlamentare ha recentemente sostenuto che la disposizione non ha effetti giuridicamente vincolanti. La distinzione, ha detto Oberhäuser, rende l’uso dello Staatsräson nelle procedure di espulsione giuridicamente dubbio: “È inammissibile secondo il diritto costituzionale”.

Obiezioni interne

Le e-mail interne ottenute da The Intercept mostrano le pressioni politiche dietro le quinte per emettere gli ordini di espulsione, nonostante le obiezioni dei funzionari dell’immigrazione di Berlino. La battaglia si è svolta tra i burocrati dei rami del Senato di Berlino, l’organo di governo esecutivo dello Stato sotto l’autorità del sindaco Kai Wegner, a sua volta eletto dall’organo parlamentare della città.

Dopo che il Dipartimento degli Interni del Senato di Berlino ha chiesto un ordine di espulsione firmato, Silke Buhlmann, responsabile della prevenzione dei crimini e del rimpatrio presso l’agenzia per l’immigrazione, ha sollevato obiezioni. In un’e-mail, la Buhlmann ha fatto notare che le sue preoccupazioni erano condivise dall’alto funzionario dell’agenzia per l’immigrazione Engelhard Mazanke. Buhlmann ha esplicitamente avvertito che la base legale per la revoca della libertà di movimento dei tre cittadini dell’UE era insufficiente e che la loro deportazione sarebbe stata illegale.

“In coordinamento con il signor Mazanke, la informo che non posso ottemperare alla sua direttiva del 20 dicembre 2024 – di condurre le udienze per le persone elencate ai punti da a) a c) e di determinare successivamente la perdita della libertà di movimento – per motivi legali”, ha scritto Buhlmann, riferendosi ai tre cittadini di Stati dell’UE come casi da A a C. Buhlmann ha scritto che, sebbene i rapporti di polizia ‘suggeriscano una potenziale minaccia all’ordine pubblico da parte delle persone in questione, non ci sono condanne penali definitive per comprovare una minaccia sufficientemente grave ed effettiva’.

L’obiezione interna, nota come rimostranza, è stata rapidamente respinta dal funzionario del Senato di Berlino Christian Oestmann, che ha respinto le preoccupazioni e ha ordinato di procedere comunque con i provvedimenti di espulsione. “Per queste persone, la libertà di movimento non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico e sicurezza, indipendentemente da eventuali condanne penali”, ha scritto. “Chiedo pertanto che le udienze siano condotte immediatamente come da istruzioni”.

In una dichiarazione rilasciata a The Intercept, un portavoce del Dipartimento del Senato ha affermato che il Dipartimento degli Interni ha autorità sull’ufficio immigrazione. “Il Dipartimento del Senato per gli Interni e lo Sport esercita la supervisione tecnica e amministrativa sull’Ufficio di Stato per l’Immigrazione”, ha detto il portavoce. “Nell’ambito di questo ruolo, ha l’autorità di emanare direttive”. Il Senato ha rifiutato di commentare i dettagli dei casi, citando la tutela della privacy. L’agenzia per l’immigrazione non ha risposto alla richiesta di commento di The Intercept.

Alla fine, Mazanke, il più alto funzionario della giustizia in materia di immigrazione, si è conformato alla direttiva e ha firmato l’ordine.

Vengono usati come cavie”

Nelle interviste rilasciate a The Intercept, i quattro manifestanti destinatari degli ordini di espulsione hanno rifiutato di discutere le accuse specifiche mosse nei loro confronti. A tutti e quattro, nel frattempo, è stato ordinato di lasciare la Germania entro il 21 aprile 2025, pena l’espulsione forzata.

Le conseguenze più gravi ricadrebbero su Longbottom, uno studente americano di 27 anni di Seattle, Washington, a cui l’ordine impedirebbe di entrare in uno dei 29 Paesi della zona Schengen per due anni dopo aver lasciato la Germania. Longbottom, che ha negato qualsiasi forma di antisemitismo, ha dichiarato a The Intercept che gli restano solo sei mesi per completare il suo master all’Università Alice Salomon di Berlino, studiando i diritti umani.

“Riuscirò a finire il mio programma di Master qui? Dove andrò a vivere?”. Ha detto Longbottom. “Tutte queste domande sono molto poco chiare”. Longbottom, che è trans, vive a Berlino con il suo compagno, un cittadino italiano. La prospettiva di essere separati pesa molto su di loro. “Non ho nulla con cui ricominciare”, ha detto. “Come persona trans, l’idea di tornare negli Stati Uniti in questo momento mi fa davvero paura”.

Kasia Wlaszczyk, 35 anni, operatrice culturale e cittadina polacca, ha detto che non avrebbe mai immaginato che questo potesse accadere. Ha sottolineato che le accuse di antisemitismo sono prevalentemente una tattica razzista rivolta a palestinesi, arabi e musulmani in Germania e che gli ordini di deportazione riflettono un aumento dell’uso di queste accuse contro chiunque sia solidale con loro. “La Germania si arma di queste accuse”, ha detto.

Wlaszczyk, che è anche trans, non vive in Polonia dall’età di dieci anni. “Se la legge venisse approvata, mi sradicherebbe dalla comunità che ho costruito qui”, ha detto.

La sensazione di un’imminente perdita di comunità era comune tra i manifestanti. “La mia illusione di Berlino è stata infranta dalla mancanza di risposta al genocidio”, ha detto Shane O’Brien, 29 anni, cittadino irlandese. La violenta repressione delle comunità arabe a Berlino, ha detto, lo ha lasciato scosso.

Dopo tre anni di permanenza a Berlino, Roberta Murray, 31 anni, anch’essa irlandese, sente la minaccia dell’espulsione come una rottura. “La mia vita è qui”, ha detto. “Non sto facendo progetti per l’Irlanda. Credo che vinceremo – e che resteremo. Non credo che questo reggerà in tribunale”.

Gorski e altri avvocati hanno presentato una mozione urgente per un provvedimento provvisorio, oltre a un ricorso formale che contesta la legalità degli ordini di espulsione. Gorski ha sottolineato di aver lavorato a casi simili in cui la legge sull’immigrazione è stata usata per colpire attivisti pro-palestinesi per il loro discorso, ma ciò che distingue i quattro casi attuali, ha detto, è l’apertura con cui il cosiddetto Staatsräson tedesco viene usato per giustificare le espulsioni.

“La fedina penale di queste persone è pulita”, ha detto Gorski. Eppure il governo di Berlino sembra costruire una narrativa di “pericolo imminente” per eludere il giusto processo.

Gorski ha avvertito che i casi sono un banco di prova per una più ampia repressione contro gli immigrati e gli attivisti in Germania, non solo per quattro manifestanti. “Vengono usati come cavie”.

Questo articolo è stato ripubblicato con il permesso di The Intercept, una pluripremiata organizzazione giornalistica no-profit. Iscriviti alla newsletter di The Intercept qui.