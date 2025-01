Articolo pubblicato originariamente su Globalist

Di Umberto De Giovannangeli

Alon Pinkas, analista di punta di Haaretz, ha alle spalle uno straordinario bagaglio di esperienza, maturata negli anni in cui ha svolto importanti incarichi nella diplomazia israeliana.

L’accordo per il cessate il fuoco e gli ostaggi a Gaza è lo stesso di otto mesi fa. Perché Netanyahu l’ha accettato ora?

È il titolo del suo report, a caldo, sul quotidiano progressista di Tel Aviv. Spiega quello che non leggerete sulla stampa mainstream italiana.

Annota Pinkas: “Se il 20° Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti – ratificato il 23 gennaio 1933 – avesse stabilito che le inaugurazioni presidenziali si sarebbero tenute il 10 gennaio e non il 20 gennaio, i cinque soldati israeliani uccisi a Gaza lunedì sarebbero probabilmente ancora vivi, le loro famiglie non sarebbero state distrutte, un accordo sugli ostaggi sarebbe già iniziato e decine di vite gazane sarebbero state risparmiate. È così semplice, spaventoso, tragico e crudele.

Il Primo ministro Benjamin Netanyahu può lamentarsi quanto vuole di come il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump lo abbia costretto a farlo. Sta già vendendo il messaggio “non avevo scelta, siamo riusciti a rimandare per mesi” ai suoi partner di coalizione ultranazionalisti, messianici e guerrafondai. Ma la verità è molto chiara: ha accettato un accordo che avrebbe potuto e dovuto firmare molti mesi fa. Ma gli ostaggi che marciscono nei tunnel senza ossigeno da 15 mesi e gli oltre 120 soldati israeliani uccisi da quando ha rifiutato un accordo precedente sono l’ultima delle sue preoccupazioni. Ecco chi e cosa è.

Qualcuno crede davvero che il nuovo inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, un esperto immobiliarista e investitore di New York, abbia “costretto Netanyahu a farlo”? Beh, sì, se conosci Netanyahu. Voleva essere messo sotto pressione proprio in vista dell’insediamento di Trump il prossimo lunedì. L’accordo che potrebbe essere concordato e firmato martedì o mercoledì, o forse no, è stato discusso lo scorso maggio, a luglio e praticamente da allora. Ma Netanyahu, in nome di “una guerra esistenziale” che produrrà una “vittoria totale”, ha aspettato le elezioni americane e poi l’insediamento del presidente prima di accettare un accordo.

Spiegando perché si oppone all’accordo, il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha ricordato come in passato abbia impedito un accordo minacciando Netanyahu, convalidando l’affermazione che l’intero calcolo del primo ministro sia motivato politicamente. Non ha mai avuto intenzione di porre fine alla guerra, anche quando il ministro della Difesa Yoav Gallant da allora dimissionario, e le Forze di Difesa Israeliane hanno sottolineato che tutti gli obiettivi militari erano stati raggiunti. L’“importanza strategica” del corridoio Philadelphi il confine tra Gaza e Sinai, nel frattempo, era un’argomentazione fasulla e cinica che aveva architettato.

Ci sono due linee di faglia cronologiche. La prima va dall’ottobre 2023 al luglio 2024, quando Netanyahu credeva che più la guerra si fosse prolungata, più Gaza fosse stata decimata, più si sarebbe allontanato dalla debacle del 7 ottobre, il giorno peggiore della storia di Israele.

Il secondo periodo va dal luglio 2024, quando Biden ha ritirato la sua candidatura alla presidenza, alle elezioni di novembre e da lì all’insediamento di Trump lunedì prossimo.

Una guerra che non ha obiettivi politici, in cui gli obiettivi militari non derivano e non sono allineati con chiari obiettivi politici, è una guerra che finirà inevitabilmente senza risultati politici. I risultati militari, per quanto significativi, non possono in questo caso essere convertiti in guadagni politici.

Una guerra giusta – e non ci sono dubbi sul fatto che la guerra di Gaza fosse giustificata da qualsiasi criterio – non giustifica l’avventatezza e la sprovvedutezza diplomatica, a meno che non ci sia un secondo fine e un’agenda politica alla base.

Netanyahu ha prima ignorato, poi temporeggiato, poi respinto e infine rifiutato di prendere in considerazione qualsiasi quadro di “Gaza postbellica” che l’amministrazione Biden gli ha presentato nel dicembre 2023. L’idea stessa di rimuovere Hamas dal potere a Gaza e di sostituirlo con una coalizione araba ad interim – un concetto su cui Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Giordania e Autorità Palestinese erano tutti d’accordo – è stata rifiutata con derisione da Netanyahu, che ha dichiarato “non prima della vittoria totale e dello sradicamento di Hamas”.

Nonostante la sostanziale degradazione militare di Hamas e la decimazione della maggior parte di Gaza, questo accordo segna una “vittoria totale” o la “cancellazione di Hamas”? No. Era mai raggiungibile senza un’occupazione totale e prolungata dell’intera Striscia di Gaza? No.

Per tutta la prima metà del 2024, Netanyahu ha deliberatamente cercato un confronto aperto con la Casa Bianca. “ Gli Stati Uniti stanno cercando di imporre uno stato palestinese a Israele, si lamentava in maniera bigotta e fasulla, senza alcun fondamento. Nel maggio del 2024, aveva rinnegato e disconosciuto un piano che lui stesso aveva presentato a Biden. In quei mesi, l’accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni era già sul tavolo.

Per otto mesi interi, questo accordo è stato presentato più volte dal Qatar e dagli Stati Uniti. Ma Netanyahu aveva in mente solo la politica e la sua sopravvivenza, e poi le elezioni americane e l’insediamento di Trump.

Il livello di insensibilità, crudeltà, disprezzo per gli ostaggi e indifferenza nei confronti delle loro famiglie traumatizzate – che ha persino incolpato di averlo indebolito – e la pura incoscienza nel portare avanti una guerra senza obiettivi definiti, tangibili e raggiungibili è sconcertante anche per gli standard di Netanyahu. Nemmeno i suoi critici più duri e i suoi detrattori più accaniti pensavano un anno fa che si sarebbe arrivati a questo punto.

Per quanto riguarda l’accordo in sé, si tratta di un buon accordo, vista l’alternativa. A prescindere dalle riserve o dai commenti che si possono avere, un accordo è un accordo e gli ostaggi torneranno a casa.

Supponiamo che ci sia un accordo reciprocamente concordato e che il testo corrisponda esattamente allo schema generale rivelato lunedì sera: un processo a fasi di 42 giorni che inizia con un cessate il fuoco, o almeno con una cessazione condizionata delle ostilità; 33 ostaggi israeliani da rilasciare in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi (molti dei quali sono terroristi condannati) entro i primi 16 giorni. A questo punto inizieranno i negoziati per la seconda fase e, se questa sequenza sarà completata, Israele inizierà un ritiro graduale da Gaza, mantenendo però uno stretto cuscinetto di sicurezza. Ai gazawi, nel frattempo, sarà permesso di tornare in quel poco che resta della parte settentrionale di Gaza. (Circa un milione di persone sono fuggite dal nord verso la parte meridionale della Striscia dopo l’inizio della guerra). Martedì il Segretario di Stato americano Antony Blinken dovrebbe delineare un quadro politico postbellico molto simile a quello presentato da Biden e rifiutato da Netanyahu per il periodo compreso tra dicembre 2023 e metà 2024.

Ora arrivano le domande. Il cessate il fuoco reggerà? Hamas riuscirà a farlo rispettare? Che cosa costituisce una flagrante violazione del cessate il fuoco? L’accordo continuerà se ci saranno sporadici combattimenti locali tra piccole bande isolate che non rispondono ad Hamas? Cosa succede se Hamas alza le bandiere e dichiara vittoria?

Si tratta di un accordo straordinariamente tenue, considerando ciò che Hamas è e i precedenti di Netanyahu. Non sorprenderebbe nessuno se Netanyahu dicesse ai suoi ministri riluttanti e imbronciati: “Non preoccupatevi, il cessate il fuoco non reggerà”. Per quanto lo riguarda, questo potrebbe proteggerlo sia dalle turbolenze politiche che da Donald Trump”.

I sabotatori dell’estrema destra

Avverte Haaretz in un editoriale: “La notizia di una svolta significativa nei negoziati per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco è una buona notizia che va accolta con favore. Come previsto, i membri del gabinetto di estrema destra sono contrari all’accordo. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir hanno subito annunciato che si sarebbero opposti a questo accordo.

Ma l’opposizione va oltre i rappresentanti dei partiti Otzma Yehudit e Sionismo Religioso. Anche i parlamentari del Likud hanno espresso le loro obiezioni; alcuni hanno persino inviato una lettera al Primo ministro Benjamin Netanyahu, esprimendo la loro opposizione. Tra le altre cose, i deputati hanno chiesto che non venganoceduti “beni strategici” a meno che non vengano rilasciati tutti gli ostaggi e che, in caso contrario, ciò equivalga a un “abbandono di fatto” degli ostaggi rimanenti.

Il tentativo di attribuire l’opposizione all’accordo alla preoccupazione per tutti gli ostaggi – opposizione che viene espressa da coloro che si oppongono alla fine della guerra e al ritiro dell’Idf dalla Striscia di Gaza, un prerequisito per la restituzione degli ostaggi – stabilisce nuovi record di cinismo, persino in Israele.

Persino Smotrich, che sostiene che l’attuale schema è una “catastrofe per la sicurezza di Israele”, cerca di presentarsi come motivato dalla preoccupazione per tutti gli ostaggi.

“Non parteciperemo a un accordo di capitolazione che preveda il rilascio di arci-terroristi, l’interruzione della guerra e l’indebolimento dei suoi risultati, ottenuti con molto sangue, e l’abbandono di molti ostaggi”, ha dichiarato.

Questo rischio esiste e non va sottovalutato. Questo è anche il motivo per cui alcune famiglie degli ostaggi sono preoccupate per un accordo parziale e chiedono una fase unica. In effetti, c’è il forte timore che gli ostaggi non inclusi nella prima fase possano non sopravvivere.

A differenza delle famiglie degli ostaggi, Smotrich e gli altri oppositori non agiscono per un impegno nei confronti della mitzvah del riscatto dei prigionieri.

Al contrario, sono spinti dal desiderio di continuare la guerra, al fine di portare avanti i piani di occupazione e di insediamento nella Striscia.

Sono disposti ad abbandonare gli ostaggi per promuovere “risultati strategici”; pertanto, la loro finta preoccupazione per tutti gli ostaggi dovrebbe essere scartata a priori.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid e il presidente del Partito di Unità Nazionale Benny Gantz hanno fatto bene a offrire a Netanyahu una rete di sicurezza per garantire il passaggio dell’accordo alla Knesset.

Non si deve permettere all’estrema destra di sabotare l’unica possibilità di salvare gli ostaggi. Qualsiasi accordo che il gabinetto sia disposto ad accettare deve essere sostenuto, seguito da una maggiore pressione pubblica per porre fine alla guerra e restituire tutti gli ostaggi”.