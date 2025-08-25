Agosto 25, 2025

L’83% dei palestinesi uccisi a Gaza sono civili. Lo dice Israele

Amministratore025 mins

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto. Foto di copertina: I corpi delle vittime palestinesi dei raid israeliani del 21 agosto 2025 allo Shifa Hospital – Ap/Jehad Alshrafi Di Yuval Abraham +972 e Guardian svelano i contenuti del database dell’intelligence: a maggio 2025, su 45mila morti, 8.900 erano combattenti. In 22 mesi i dati ufficiali su Gaza sono…

