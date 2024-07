Anan Yaeesh

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto Giacomo Guarini Cresce l’attesa per l’esito della sentenza della corte di Cassazione sulla richiesta di estradizione in Israele dei tre cittadini palestinesi Anan Yaesh, Irar Ali e Doghmosh Mansour. In concomitanza dell’udienza, all’esterno di piazza Cavour a Roma, un presidio di manifestanti ha richiesto a gran voce la liberazione dei…