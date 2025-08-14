Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine Dello staff di Palestine Chronicle Foto di copertina: Il giornalista palestinese Anas al-Sharif è stato ucciso in un bombardamento israeliano a Gaza. (Foto: via social media) “Perché ucciderlo ora? Alla vigilia dei piani di conquista di Gaza City? La risposta è chiara. Credo che Israele abbia ucciso Anas al-Sharif…