Anas al-sharif

Israele ha creato una “cellula di legittimazione” per fare “whitewashing” sulle uccisioni di giornalisti a Gaza

05 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine Dello staff di Palestine Chronicle Foto di copertina: Il giornalista palestinese Anas al-Sharif è stato ucciso in un bombardamento israeliano a Gaza. (Foto: via social media) “Perché ucciderlo ora? Alla vigilia dei piani di conquista di Gaza City? La risposta è chiara. Credo che Israele abbia ucciso Anas al-Sharif…

Caccia agli assassini di Anas Al-Sharif: la guerra di Israele contro i giornalisti viene portata davanti alla Corte Penale Internazionale

012 mins

Articolo pubblicato originariamente su Hind Rajab Foundation. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Da qualsiasi punto di vista, Anas Al-Sharif dovrebbe essere ancora vivo. La mattina del 10 agosto 2025, il corrispondente arabo di Al Jazeera, 28 anni, stava facendo quello che aveva fatto fin dai primi giorni dell’assalto a Gaza: riferire dalle…

