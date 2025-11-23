annessione Cisgiordania

Novembre 23, 2025

Cisgiordania divisa con oltre 900 barriere e posti di blocco

Amministratore07 mins

Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto. Di Michele Giorgio La tv Canale 14, megafono della destra israeliana, ogni giovedì aggiorna una classifica molto particolare: quella dei ministri e deputati che si stanno impegnando di più per l’estensione ufficiale della sovranità israeliana alla Cisgiordania sotto occupazione, ossia per l’annessione unilaterale del territorio palestinese allo Stato ebraico. L’aggiornamento avviene…

