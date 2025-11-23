cessate il fuooc

Accordo totale sulla prima fase del cessate il fuoco a Gaza
Continua a leggere
Articolo pubblicato originariamente su Arab48. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite I mediatori, il Presidente degli Stati Uniti e Hamas annunciano di aver raggiunto un accordo su tutti i termini e i meccanismi per attuare la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza; l’ufficio di Netanyahu annuncia di…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."