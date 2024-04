Articolo pubblicato originariamente su Wafa e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite In una dichiarazione che commemora il 75° anniversario della Nakba, o catastrofe palestinese, il Consiglio dei Patriarchi e dei Capi delle Chiese di Gerusalemme ha ribadito l’appello delle Chiese a lottare per una pace giusta e duratura in Terra Santa. Riconoscendo la…