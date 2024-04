COLLINE DI HEBRON

Articolo originariamente pubblicato da +972Magazine Di Ali Awad ed Emily Glick , 21 aprile 2022 Testo di Ali Awad, foto di Emily Glick Essere un attivista a South Hebron Hills significa vivere una vita che non è la tua. In questa regione della Cisgiordania occupata, che subisce quasi quotidianamente demolizioni di case e violenze per mano dello stato israeliano e dei coloni,…